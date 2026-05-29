Las expectativas de Mateo Antoni para el Torneo Clausura 2026 con Alianza Lima: “La segunda parte del año es la más importante”

El defensor argentino expresó su felicidad y deseo de extender su vínculo con Alianza Lima, valorando el respaldo institucional y el ambiente familiar que encontró desde su llegada al conjunto blanquiazul (Instagram: maateantoni_)

A cinco meses del inicio de un nuevo ciclo en Alianza Lima, Mateo Antoni empezó a ocupar un lugar central en la estructura del equipo: se afianzó como zaguero, armó una sociedad con Renzo Garcés y terminó el semestre con el título del Torneo Apertura 2026.

Con ese escenario, el defensor argentino de 23 años reconoció que atraviesa un momento de plenitud en el club y que, mientras el tramo decisivo del año se aproxima, su intención personal es continuar más tiempo en Matute.

“Por ahora está todo en stand-by, estoy muy feliz acá y me gustaría quedarme un par de años más”, sostuvo en una entrevista con Depor.

La dupla con Garcés y el respaldo dentro del campo

Mateo Antoni destacó que su crecimiento en Alianza Lima se fortaleció junto a Renzo Garcés, con quien consolidó una zaga basada en confianza, coberturas y entendimiento. (Instagram: maateantoni_)

Antoni atribuyó parte de su crecimiento a la convivencia futbolística con Garcés, a quien señaló como un socio clave por recorrido y lectura del juego. Según explicó, antes de cada partido ambos refuerzan un acuerdo simple: cobertura mutua y responsabilidades compartidas.

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“La experiencia de Garcés y sus largos años en el fútbol me han ayudado bastante; como siempre nos decimos antes de empezar cada partido: ‘yo te cubro la espalda y tú me cubres’”, relató el defensor, que remarcó que el rendimiento de la dupla no se apoya en una supuesta perfección, sino en una construcción sostenida.

En esa línea, subrayó que la evaluación interna pasa por la constancia y por la capacidad de sostener el nivel a lo largo de las fechas. “Creo que lo hemos hecho bastante bien; no te digo a la perfección porque nunca se llega a eso, y creo que lo demostramos partido a partido que nos seguimos consolidando y que seguimos haciendo las cosas bien”, añadió.

El zaguero también se refirió al modo en que el plantel administró ruidos externos durante la campaña. Consultado por el clima institucional, indicó que el grupo evitó distraerse con asuntos que no dependían del vestuario. “Nosotros estábamos concentrados nada más en hacer las cosas bien, en ganar, en hacernos bien a nosotros mismos”, afirmó. Y completó: “Todo lo que pasaba externo, tanto dirigencial como lo que pasaba con el profe’, lo tratábamos de dejar fuera porque primero que nada no nos incumbía”.

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Humildad tras el Apertura y la segunda parte del año

El central argentino remarcó que Alianza Lima no debe relajarse pese al Apertura y sostuvo que el equipo necesita conservar el enfoque para competir hasta diciembre. (Instagram: maateantoni_)

Con el Torneo Apertura 2026 ya en manos de Alianza, Antoni puso el foco en el tramo que definirá el objetivo principal. En su lectura, el logro de la primera mitad de la temporada no debe alterar el comportamiento cotidiano ni la manera de competir.

“Con humildad, creo que seguir trabajando de la misma manera que venimos haciéndolo; sabemos que sí fuimos ganadores de la apertura pero que aún no hemos ganado nada porque lo importante es a fin de año”, sostuvo. En su mensaje, evitó cualquier señal de relajación y remarcó que el equipo debe sostener una ruta de partido en partido.

El central insistió en que la exigencia no cambia por el rótulo de favorito. “Como venimos haciéndolo partido a partido, sin menospreciar a ningún rival, sin enfocarnos en las cosas que pasan con los demás rivales”, señaló, al explicar el enfoque que pretende mantener el plantel durante el segundo semestre.

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Durante la charla, también recordó que el equipo atravesó momentos complejos desde el arranque de la temporada, incluyendo una eliminación que golpeó la planificación del semestre. “La eliminación contra 2 de Mayo fue un golpe duro en lo futbolístico porque nosotros teníamos el semestre preparado con esos partidos que quedan para la historia”, afirmó.

Según su versión, la respuesta del grupo se basó en competir de inmediato en encuentros exigentes. “Nos tocaron partidos complicados enseguida, supimos dar la cara, sacar la cara y el corazón por el escudo tan lindo que tenemos”, indicó, antes de enlazar ese proceso con el cierre del Apertura 2026.

De los inicios en Uruguay a la intención de seguir en Matute

Después de consolidarse en el equipo titular, Mateo Antoni expresó su intención de continuar en Alianza Lima y valoró el apoyo que recibió desde su llegada al club. (Instagram: maateantoni_)

Antoni repasó su recorrido desde Uruguay y ubicó su presente en Alianza como una etapa de consolidación que llegó tras cambios y decisiones tempranas. Contó que se formó en las divisiones menores de Nacional, que pasó a Liverpool a préstamo y que más tarde debutó en el primer equipo de Nacional. Luego, relató, fue comprado por Argentinos Juniors y allí no tuvo el desarrollo que esperaba hasta que apareció la opción de emigrar a Perú.

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En el repaso de su adolescencia, recordó el impacto de dejar su entorno con apenas 14 años para perseguir su carrera. “Me toca irme de muy chico, a los 14 años tuve que dejar todo atrás e ir en busca de mis sueños”, señaló, y remarcó el rol de su familia para sostener esa decisión. “Siento que sin el apoyo de ellos para impulsarme a hacer lo que quería hacer no hubiera sido posible”, afirmó.

El defensor también mencionó etapas vinculadas a selecciones juveniles de Uruguay. Dijo que integró procesos previos, que fue citado a la Sub-20 y que disputó un Mundial en el que el equipo salió campeón. “Se da que nos vamos al Mundial, que logramos salir campeones”, contó, al describir un año con múltiples hitos.

Sobre su llegada a Alianza, explicó que la posibilidad se concretó después de un período con poca continuidad en su club anterior y por la confianza que le transmitieron desde el proyecto deportivo. “Surgió esta posibilidad: Pablo (Guede) llamó a mi representante y después me llamó a mí; me contó las ganas que tenía de que yo esté acá”, relató. Para Antoni, ese respaldo resulta determinante para un futbolista que busca estabilidad competitiva. “Para el jugador es lo más importante que le brinden la confianza del técnico”, afirmó.

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Esa sensación de pertenencia, según indicó, también se reflejó en el trato cotidiano. “Acá desde el primer momento que llegué me sentí muy querido tanto por la gente y también la parte institucional”, aseguró, al referirse al director deportivo y al entrenador como actores centrales en su adaptación.

En ese contexto, cuando fue consultado por el futuro contractual, evitó anticipar definiciones inmediatas y ubicó cualquier conversación en el desenlace de la temporada. “Creo que todavía queda la segunda parte del año, que es la más importante, en la que se define todo”, afirmó. Y dejó explícita su postura personal: “Estoy muy feliz acá y me gustaría quedarme un par de años más”.