Daniela Muñoz pide a hinchas de Universitario “entender el proceso” tras clasificar a semifinales de Liga Peruana de Vóley 2026

Daniela Muñoz se pronunció sobre los cuestionamientos a Universitario. Crédito: Instagram Universitario.

Universitario de Deportes selló su boleto a las semifinales de la Liga Peruana de Vóley por segunda edición consecutiva. En el camino dejó a la institución más laureada de la competencia, pero de un rendimiento discreto esta temporada: Regatas Lima. En medio de la celebración de las ‘pumas’ sobre la pista del Polideportivo en Villa El Salvador, Daniela Muñoz subrayó el nivel de sus compañeras e instó a la afición a no cesar en el apoyo.

En diálogo con ‘Latina TV’, la punta nacional expresó su emoción por la clasificación a semifinales. “Estoy muy contenta. No hay palabras para describir esto. Se vienen partidos más fuertes y estamos muy preparados para eso”, aseguró la deportista nacional. En la siguiente instancia, la ‘U’ medirá fuerzas ante el firme aspirante al título, la Universidad San Martín, precisamente la escuadra en que militaba Muñoz antes de llegar al conjunto de Odriozola.

Sobre la llave ante las ‘santas’ por un lugar en la final nacional, Muñoz reconoció que serán partidos “muy duros y reñidos”. Sin embargo, pese al reto que representa enfrentar al sexteto de Guilherme Schmitz —Universitario ha caído en los dos duelos ante San Martín esta temporada—, la ‘puma’ concedió que el elenco ‘merengue’ está en condiciones de “demostrar un gran juego”, pues “hemos demostrado que estamos en un gran nivel”.

Las 'cremas' se impusieron 3-1 en sets a las chorrillanas y seguirán su camino rumbo al título nacional - Crédito: Latina.

En esa línea, la punta de Universitario fue consultado sobre los constantes cuestionamientos que recibió el equipo luego de un cierre de segunda fase para el olvido con tres derrotas al hilo. “Se entiende que también invierten su tiempo en venir a alentarnos, pero tienen que entender que es un proceso”, consignó Muñoz, quien exhortó a la afición a continuar con el aliento porque “vamos a dar todo de nosotras”.

¿Cómo quedaron Universitario y San Martín esta temporada?

La rivalidad entre Universitario de Deportes y la Universidad San Martín de Porres alcanzará su punto máximo en las semifinales de la LPV 2025/2026, con un historial reciente que favorece claramente al conjunto de Santa Anita. A lo largo de la presente temporada, las dirigidas por Guilherme Schmitz han sabido descifrar el juego de las ‘pumas’, logrando victorias clave que las posicionan con una ventaja psicológica importante para esta serie definitiva.

El primer enfrentamiento del curso fue una verdadera prueba de fuego y resiliencia para las ‘santas’. En aquel compromiso, Universitario logró imponer condiciones inicialmente, adelantándose con un sólido 2-0 en sets. Sin embargo, la capacidad de reacción de San Martín fue implacable, logrando una remontada épica para terminar ganando el encuentro por 3-2.

Las 'pumas' cerraron el punto gracias a Sarah Evaristo. (Latina TV)

En el segundo choque de la temporada, la historia fue distinta desde el arranque. El dominio de la escuadra de Santa Anita fue absoluto, imponiéndose con un contundente 3-0 que dejó pocas dudas sobre su superioridad colectiva en ese momento. Con estos antecedentes, la San Martín llega a las semifinales como el verdugo reciente de las ‘cremas’, obligando al equipo estudiantil a replantear su estrategia si desea romper la hegemonía ‘santa’ y alcanzar la gran final.

Universitario vs San Martín: día y hora del partidazo por semifinal ida

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador se convertirá este fin de semana en el epicentro del vóley nacional con el esperado choque de ida entre Universitario de Deportes y la Universidad San Martín de Porres. En esta semifinal, tanto las ‘pumas’ como las ‘santas’ saltarán al campo con el objetivo de dar el primer paso hacia la final, en un enfrentamiento que garantiza intensidad, estrategia y un alto nivel competitivo.

La organización del certamen ya ha definido el cronograma de transmisión internacional para este domingo 29 de marzo, facilitando el seguimiento del encuentro en diversas latitudes. La acción iniciará a las 17:00 horas para el público de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami la cita será a las 18:00 horas. Finalmente, los aficionados en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán conectarse a la señal a partir de las 19:00 horas.

Universitario vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/26