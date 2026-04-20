Bayern Múnich consigna a Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana, como campeón de la Bundesliga 2025/26

Felipe Chávez, talento peruano forjado en las canteras muniquesas. - Crédito: FC Bayern

El FC Bayern se ha proclamado campeón de la Bundesliga 2025/26 tras superar 4-2 al Stuttgart, en el Allianz Arena. El conjunto muniqués, liderado por el sorprendente Vincent Kompany, logra así su título 35° en Alemania con el que confirma la supremacía total a diferencia del resto de competidores, los cuales se encuentran demasiado lejos en la tabla oficial de ganadores.

Una vez conocida la consecución del Bayern Múnich, se hizo público un flyer en redes sociales donde destacan todos los futbolistas que aportaron en la exitosa campaña. Entre ellos sobresalió la presencia de Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana que forjó su carrera en Baviera.

La composición gráfica del título de FC Bayern con presencia de Felipe Chávez. - Crédito: @FC Bayern

Aunque ‘Pippo’ ha dejado las filas del cuadro ‘bávaro’, de manera provisional, para instalarse en el FC Köln en búsqueda de una mayor regularidad y proyección, es considerado parte del equipo campeón, dado que debutó en la campaña bajo la aprobación de Kompany y sumó minutos, aunque demasiado escasos.

Felipe Chávez dio sus primeros pasos en el Augsburg, pero a los 13 años cambió de camiseta para ponerse la elástica del FC Bayern. A partir de entonces creció con fuerza en distintas categorías hasta irrumpir en la U19 con anotaciones de peso en la UEFA Youth League. De ahí que llegara al plantel principal, debutase en la élite de Alemania y celebrara en un duelo de preparación contra RB Salzburg (5-0).

Las mejores acciones de 'Pippo' en el duelo amistoso contra el club más laureado de Austria. | VIDEO: Bayern Iconic

Destino Köln

A pesar de ser considerado un talento filial, Chávez enfrentaba una ardua competencia para consolidarse de forma definitiva en los planes del FC Bayern. La estructura del equipo y la presencia de otros jugadores en su misma posición dificultaban la obtención de minutos y la posibilidad de desarrollo inmediato.

Ante la falta de espacio confirmado, el mediocentro peruano decidió analizar diferentes alternativas y finalmente aceptó la propuesta del Colonia. El acuerdo se concretó mediante una cesión anual, permitiendo que el futbolista se incorporara al club alemán con la expectativa de sumar experiencia y participación en la Bundesliga.

Felipe Chávez llegó al FC Köln en condición de préstamo desde el FC Bayern. - Crédito: Difusión

La decisión de ‘Pippo’ Chávez de abandonar temporalmente el Allianz Arena respondió a la necesidad de crecer profesionalmente y ganar rodaje en un club de larga tradición dentro del fútbol alemán. El entorno del FC Köln, reconocido por su historia y exigencia, fue considerado adecuado para el desarrollo del jugador fuera de la disciplina bávara.

Sin embargo, la experiencia no ha resultado como se esperaba, dado que el FC Köln atraviesa una situación complicada en la Bundesliga, luchando por la permanencia. Este contexto adverso ha limitado las oportunidades de Chávez para aparecer con regularidad, afectando su protagonismo y proyección durante el periodo de cesión.

'Pippo' llega al FC Colonia con la esperanza de crecer sustancialmente en la Bundesliga. | VIDEO: FC Köln

Compromiso peruano

Felipe Chávez siempre tuvo la voluntad genuina de representar a Perú, aunque hubo un pequeño quiebre en la categoría U20 cuando José Guillermo del Solar lo desmarcó para el Campeonato Sudamericano argumentando que contaba con mejores elementos.

En cualquier caso, el crecido en Bayern Múnich ignoró ese capítulo y se metió de lleno a su emergente carrera en Baviera. Por su ritmo creciente e innegable estado de momento, meses más tarde, se ganó su convocatoria a la selección peruana.

Felipe Chávez participando con Perú en un amistoso contra Chile. - Crédito: FPF

Fue el llamamiento del interino Manuel Barreto que lo convenció para retomar su vínculo con la ‘bicolor’. Debutó contra Chile, en La Florida, entrando de cambio en la recta final de un partido que acabó con una amarga derrota sobre el final.

A partir de entonces, ‘Pippo’ se ha comprometido con Perú para seguir su camino internacional. Espera integrarse pronto a los trabajos de Mano Menezes y ser un puntual fiable en su proyecto.