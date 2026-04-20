Perú Deportes

Bayern Múnich consigna a Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana, como campeón de la Bundesliga 2025/26

El conjunto muniqués ha establecido un dominio nacional alucinante con la consecución de su estrella 35, de la que ha sido parte ‘Pippo’ como uno de los talentos filiales

Guardar
Felipe Chávez, talento peruano forjado en las canteras muniquesas. - Crédito: FC Bayern
Felipe Chávez, talento peruano forjado en las canteras muniquesas. - Crédito: FC Bayern

El FC Bayern se ha proclamado campeón de la Bundesliga 2025/26 tras superar 4-2 al Stuttgart, en el Allianz Arena. El conjunto muniqués, liderado por el sorprendente Vincent Kompany, logra así su título 35° en Alemania con el que confirma la supremacía total a diferencia del resto de competidores, los cuales se encuentran demasiado lejos en la tabla oficial de ganadores.

Una vez conocida la consecución del Bayern Múnich, se hizo público un flyer en redes sociales donde destacan todos los futbolistas que aportaron en la exitosa campaña. Entre ellos sobresalió la presencia de Felipe Chávez, joven valor de la selección peruana que forjó su carrera en Baviera.

La composición gráfica del título de FC Bayern con presencia de Felipe Chávez. - Crédito: @FC Bayern
La composición gráfica del título de FC Bayern con presencia de Felipe Chávez. - Crédito: @FC Bayern
Aunque ‘Pippo’ ha dejado las filas del cuadro ‘bávaro’, de manera provisional, para instalarse en el FC Köln en búsqueda de una mayor regularidad y proyección, es considerado parte del equipo campeón, dado que debutó en la campaña bajo la aprobación de Kompany y sumó minutos, aunque demasiado escasos.

Felipe Chávez dio sus primeros pasos en el Augsburg, pero a los 13 años cambió de camiseta para ponerse la elástica del FC Bayern. A partir de entonces creció con fuerza en distintas categorías hasta irrumpir en la U19 con anotaciones de peso en la UEFA Youth League. De ahí que llegara al plantel principal, debutase en la élite de Alemania y celebrara en un duelo de preparación contra RB Salzburg (5-0).

Las mejores acciones de 'Pippo' en el duelo amistoso contra el club más laureado de Austria. | VIDEO: Bayern Iconic

Destino Köln

A pesar de ser considerado un talento filial, Chávez enfrentaba una ardua competencia para consolidarse de forma definitiva en los planes del FC Bayern. La estructura del equipo y la presencia de otros jugadores en su misma posición dificultaban la obtención de minutos y la posibilidad de desarrollo inmediato.

Ante la falta de espacio confirmado, el mediocentro peruano decidió analizar diferentes alternativas y finalmente aceptó la propuesta del Colonia. El acuerdo se concretó mediante una cesión anual, permitiendo que el futbolista se incorporara al club alemán con la expectativa de sumar experiencia y participación en la Bundesliga.

Felipe Chávez llegó al FC Köln en condición de préstamo desde el FC Bayern. - Crédito: Difusión
Felipe Chávez llegó al FC Köln en condición de préstamo desde el FC Bayern. - Crédito: Difusión
La decisión de Pippo’ Chávez de abandonar temporalmente el Allianz Arena respondió a la necesidad de crecer profesionalmente y ganar rodaje en un club de larga tradición dentro del fútbol alemán. El entorno del FC Köln, reconocido por su historia y exigencia, fue considerado adecuado para el desarrollo del jugador fuera de la disciplina bávara.

Sin embargo, la experiencia no ha resultado como se esperaba, dado que el FC Köln atraviesa una situación complicada en la Bundesliga, luchando por la permanencia. Este contexto adverso ha limitado las oportunidades de Chávez para aparecer con regularidad, afectando su protagonismo y proyección durante el periodo de cesión.

'Pippo' llega al FC Colonia con la esperanza de crecer sustancialmente en la Bundesliga. | VIDEO: FC Köln

Compromiso peruano

Felipe Chávez siempre tuvo la voluntad genuina de representar a Perú, aunque hubo un pequeño quiebre en la categoría U20 cuando José Guillermo del Solar lo desmarcó para el Campeonato Sudamericano argumentando que contaba con mejores elementos.

En cualquier caso, el crecido en Bayern Múnich ignoró ese capítulo y se metió de lleno a su emergente carrera en Baviera. Por su ritmo creciente e innegable estado de momento, meses más tarde, se ganó su convocatoria a la selección peruana.

La desconcertante situación de Felipe Chávez tras su debut en la selección peruana.
Felipe Chávez participando con Perú en un amistoso contra Chile. - Crédito: FPF
Fue el llamamiento del interino Manuel Barreto que lo convenció para retomar su vínculo con la ‘bicolor’. Debutó contra Chile, en La Florida, entrando de cambio en la recta final de un partido que acabó con una amarga derrota sobre el final.

A partir de entonces, ‘Pippo’ se ha comprometido con Perú para seguir su camino internacional. Espera integrarse pronto a los trabajos de Mano Menezes y ser un puntual fiable en su proyecto.

Temas Relacionados

Felipe ChávezBayern MúnichBundesligaSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

La Federación Peruana de Fútbol analiza modificar el formato de la Liga 1: desde el 2028 se jugaría con solo 16 equipos

La FPF analiza recortar la cantidad de equipos en la máxima división, dependiendo de la aprobación de clubes y un ajuste en los descensos para lograr un torneo más competitivo y atractivo

La Federación Peruana de Fútbol analiza modificar el formato de la Liga 1: desde el 2028 se jugaría con solo 16 equipos

Mano Menezes y los partidos de la selección peruana en ciudades de altura: “Estamos conversando sobre esa posibilidad”

El entrenador brasileño expresó que una posible mudanza de la ‘bicolor’ a recintos de Cusco, Arequipa o Juliaca para las próximas Eliminatorias Sudamericanas, requiere un análisis técnico profundo y consenso entre los responsables

Mano Menezes y los partidos de la selección peruana en ciudades de altura: “Estamos conversando sobre esa posibilidad”

Álvaro Barco genera suspenso sobre la continuidad de Javier Rabanal en Universitario: “No tomaremos decisiones apresuradas”

El director deportivo crema se refirió a la situación de técnico español luego de dos derrotas consecutivas y afirmó que la directiva no adoptará medidas urgentes sobre el futuro de Rabanal

Álvaro Barco genera suspenso sobre la continuidad de Javier Rabanal en Universitario: “No tomaremos decisiones apresuradas”

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Los aliancistas hicieron trizas a los ‘dorados’ en un recital futbolístico que ha pasado a la historia. Ocho goles fueron la renta definitiva para saldar una goleada de proporciones máximas en Matute

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Ricardo Gareca se desmarca de la posibilidad de asumir los mandos de Universitario: “No puedo hacer absolutamente nada”

El ‘Tigre’ se baja del grupo de potenciales candidatos para suceder a Javier Rabanal. Está impedido de realizar labores paralelas por su inédito papel de streamer

Ricardo Gareca se desmarca de la posibilidad de asumir los mandos de Universitario: “No puedo hacer absolutamente nada”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Empresario Samuel Dyer da 48 horas a Rafael López Aliaga para retractarse o lo demandará por decir que pagó a personeros fujimoristas

Empresario Samuel Dyer da 48 horas a Rafael López Aliaga para retractarse o lo demandará por decir que pagó a personeros fujimoristas

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

El Senado como escudo ante la disrupción económica

José Balcázar abandona restaurante en Chiclayo tras ser cercado e increpado por manifestantes: “¡El pueblo te repudia!”

ENTRETENIMIENTO

El exabogado de Magaly Medina ahora defiende a Yahaira Plasencia en su batalla legal contra la conductora: “Manchó mi honra”

El exabogado de Magaly Medina ahora defiende a Yahaira Plasencia en su batalla legal contra la conductora: “Manchó mi honra”

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

DEPORTES

La Federación Peruana de Fútbol analiza modificar el formato de la Liga 1: desde el 2028 se jugaría con solo 16 equipos

La Federación Peruana de Fútbol analiza modificar el formato de la Liga 1: desde el 2028 se jugaría con solo 16 equipos

Mano Menezes y los partidos de la selección peruana en ciudades de altura: “Estamos conversando sobre esa posibilidad”

Álvaro Barco genera suspenso sobre la continuidad de Javier Rabanal en Universitario: “No tomaremos decisiones apresuradas”

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Ricardo Gareca se desmarca de la posibilidad de asumir los mandos de Universitario: “No puedo hacer absolutamente nada”