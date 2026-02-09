Felipe Chávez tuvo accidentada práctica en el Colonia: sufrió una hemorragia nasal que causó enorme preocupación

Felipe Chávez presentó una hemorragia nasal en entrenamientos del FC Köln. - Crédito: Geissblog

Felipe Chávez presentó un entrenamiento demasiado accidentado con el FC Köln en el complejo Geißbockheim. Durante su reciente participación padeció una hemorragia nasal que no solo generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico, también que lo obligó a retirarse del campo para recibir asistencia médica en el departamento de salud.

La información fue difundida por el portal Geissblog, que además compartió una fotografía de la salida de ‘Pippo’, con el atuendo de prácticas, parcialmente ensangrentado. El sangrado sucedió por el impacto del balón en su rostro mientras participaba en un trabajo de velocidad a espacio reducido con el resto de jugadores.

Felipe Chávez debutó contra el RB Leipzig. - Crédito: FC Köln

Aunque hubo mucha inquietud y nerviosismo por el daño que sufrió Felipe Chávez, no padeció ningún traumatismo ni fractura ni mucho menos lesión de consideración craneal. Una vez que acudió al área de sanidad, recibió atención de los especialistas, quienes le colocaron un algodón en la nariz para frenar el despeño sanguíneo.

El peruano, de 18 años, un día atrás, realizó su debut oficial como futbolista del FC Köln ingresando como alternativa en el epílogo del lance contra RB Leipzig, en condición de local. Su entrada no cambió el curso del trámite y los suyos, finalmente, cayeron con cierta polémica por la cuota mínima.

'Pippo' responde de todo en un entretenido ping-pong. | VIDEO: FC Köln

El calendario restante del FC Köln

Fecha 22 : Stuttgart vs FC Köln

Fecha 23: FC Köln vs Hoffenheim

Fecha 24 : Augsburg vs FC Köln

Fecha 25 : FC Köln vs Borussia Dortmund

Fecha 26 : Hamburgo vs FC Köln

Fecha 27 : FC Köln vs Borussia Monchengladbach

Fecha 28 : Frankfurt vs FC Köln

Fecha 29 : FC Köln vs Werder Bremen

Fecha 30 : St. Pauli vs FC Köln

Fecha 31 : FC Köln vs Bayer Leverkusen

Fecha 32 : Union Berlín vs FC Köln

Fecha 33 : FC Köln vs Heidenheim

Fecha 34: Bayern Múnich vs FC Köln