Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Además, Infobae Perú llevará a cabo una cobertura especial del enfrentamiento entre Sporting Cristal y ADT , con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y reacciones posteriores, para mantener informados a los seguidores sobre cada detalle de la jornada.

Para quienes optan por opciones digitales, el encuentro se podrá ver mediante la aplicación Liga 1 Play , que permite la transmisión en línea en dispositivos móviles y computadoras como opción alternativa a la televisión convencional.

El partido de la fecha 16 se emitirá en directo y de forma exclusiva por L1 Max , canal que cuenta con los derechos de todos los partidos de la jornada. Este canal se encuentra disponible en las principales compañías de televisión por suscripción, entre ellas Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite acceso en todo el país.

El partido está programado para iniciar a las 11:00 horas de Perú . Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 13:00 horas de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.

En su última presentación, el elenco tarmeño hizo respetar su localía al vencer de forma sólida por 2-0 a Deportivo Moquegua. Los goles de la victoria fueron obra de Jonatan Bauman y Jordan Guivin , dos futbolistas que reflejan el buen presente ofensivo que atraviesa el equipo en el torneo local.

El conjunto dirigido por Diego Ripacolli llega en un gran momento futbolístico para afrontar este decisivo encuentro. ADT marcha actualmente en la novena posición de la tabla y arrastra una importante racha de cinco partidos invicto, lo que consolida su regularidad en el campeonato.

Por si fuera poco, los celestes volvieron a tropezar entresemana, esta vez a nivel internacional, al caer derrotados por 3-2 frente a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. Los malos resultados calaron hondo en la interna ’ rimense ’, pues el último traspié liguero trajo consecuencias severas: el club se ubica ahora a tan solo un punto de la temida zona de descenso.

El presente de Sporting Cristal es sumamente complicado y se tiñe de máxima preocupación institucional. El equipo bajo el mando del estratega brasileño Zé Ricardo sufrió un duro revés en su reciente visita a FC Cajamarca , un partido que comenzaron ganando con un tanto de Yoshimar Yotún, pero que terminaron perdiendo por el torneo doméstico.

¡Día de partido! Sporting Cristal y ADT se miden hoy, domingo 24 de mayo, por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El encuentro comenzará a las 11:00 horas de Perú y se disputará en el estadio Alberto Gallardo.

Últimas noticias

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada dominical está cargada de varios compromisos dentro del ámbito nacional con la Liga 1, así como otros campeonatos del resto de América y de Europa

A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT HOY: partido en el Gallardo por Torneo Apertura de Liga 1 2026 Los ‘rimenses’ están a la deriva. Los malos resultados se acentúan y el descenso comienza a acechar. La recuperación debe partir contra la ‘perla de los ‘andes, de lo contrario la crisis se hará más grave

“Fue muy duro”: la dolorosa historia de Alejandro Duarte, el arquero que se aguantó años sin jugar y logró ganar el Apertura con Alianza Lima Alejandro Duarte no pudo contener la emoción al hablar de los años que pasó sin continuidad, sin poder irse a otro club y buscando motivación para entrenar cada día. El arquero de Alianza Lima dedicó el título del Torneo Apertura a su familia cercana y a su novia, quienes lo sostuvieron en los momentos más oscuros de su carrera

Franco Navarro reflexiona tras el título de Alianza Lima y elogia Pablo Guede como artítice para ganar el Torneo Apertura El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Monteiro, atribuyó el título del Torneo Apertura a la sabiduría y capacidad de manejo grupal del técnico Pablo Guede, quien resistió pedidos de salida en los momentos más difíciles de la temporada