Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Sporting Cristal y ADT se miden hoy, domingo 24 de mayo, por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro comenzará a las 11:00 horas de Perú y se disputará en el estadio Alberto Gallardo.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
El presente de Sporting Cristal es sumamente complicado y se tiñe de máxima preocupación institucional. El equipo bajo el mando del estratega brasileño Zé Ricardo sufrió un duro revés en su reciente visita a FC Cajamarca, un partido que comenzaron ganando con un tanto de Yoshimar Yotún, pero que terminaron perdiendo por el torneo doméstico.
Por si fuera poco, los celestes volvieron a tropezar entresemana, esta vez a nivel internacional, al caer derrotados por 3-2 frente a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. Los malos resultados calaron hondo en la interna ’rimense’, pues el último traspié liguero trajo consecuencias severas: el club se ubica ahora a tan solo un punto de la temida zona de descenso.
¿Cómo llega ADT?
El conjunto dirigido por Diego Ripacolli llega en un gran momento futbolístico para afrontar este decisivo encuentro. ADT marcha actualmente en la novena posición de la tabla y arrastra una importante racha de cinco partidos invicto, lo que consolida su regularidad en el campeonato.
En su última presentación, el elenco tarmeño hizo respetar su localía al vencer de forma sólida por 2-0 a Deportivo Moquegua. Los goles de la victoria fueron obra de Jonatan Bauman y Jordan Guivin, dos futbolistas que reflejan el buen presente ofensivo que atraviesa el equipo en el torneo local.
Horarios del Sporting Cristal vs ADT
El partido está programado para iniciar a las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 13:00 horas de Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina.
Dónde ver Sporting Cristal vs ADT
El partido de la fecha 16 se emitirá en directo y de forma exclusiva por L1 Max, canal que cuenta con los derechos de todos los partidos de la jornada. Este canal se encuentra disponible en las principales compañías de televisión por suscripción, entre ellas Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite acceso en todo el país.
Para quienes optan por opciones digitales, el encuentro se podrá ver mediante la aplicación Liga 1 Play, que permite la transmisión en línea en dispositivos móviles y computadoras como opción alternativa a la televisión convencional.
Además, Infobae Perú llevará a cabo una cobertura especial del enfrentamiento entre Sporting Cristal y ADT, con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y reacciones posteriores, para mantener informados a los seguidores sobre cada detalle de la jornada.
Posibles alineaciones
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Gustavo Cazonatti, Martín Távara; Maxloren Castro, Yoshimar Yotún, Juan Gonzáles; e Irven Ávila.
- ADT: Carlos Solís; Ángel Ojeda, Jhair Soto, Ronny Biojo, Carlos Cabello; Jordan Guivin, Josué Alvino; Joao Rojas, Victor Cedrón, Luis Benites; y Jonathan Bauman.