Yoshimar Yotún reveló el sentir del plantel de Sporting Cristal por mal momento en Liga 1 2026: “Nos matamos en los entrenamientos”

El volante brindó estas palabras en medio de complicado presente de los 'celestes' pese a la victoria de hoy - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal logró una remontada crucial tras imponerse 2-1 a ADT en el estadio Alberto Gallardo, en el marco de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El resultado no solo cortó una racha negativa para los ‘cerveceros’, sino que también fue clave en la lucha por alejarse de la zona baja de la tabla y encarar el final del primer certamen doméstico con mejores perspectivas para el Clausura.

Yoshimar Yotún, capitán del cuadro ‘celeste’ y autor de uno de los goles, fue la voz del grupo tras el pitazo final y expuso el sentir colectivo al reconocer las dificultades del presente. “¿Sabes por qué se sufre mucho? Porque nosotros vivimos el día a día, nos matamos en cada entrenamiento, pero el fútbol te da estas cosas. Creo que no es lo que merecemos por lo que hacemos, pero el fútbol es así y estamos poniendo el pecho”, declaró para L1 MAX.

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El triunfo, más allá de los tres puntos, significó un respiro para el equipo. “Hoy era más que una victoria merecida porque jugamos bastante bien. No sé si después de esto van a cambiar las cosas, nosotros vamos a seguir trabajando para que las cosas cambien; pero es un momento de tranquilidad, de poder manejar una semana tranquila, de poder ir a Paraguay (ante Cerro Porteño) a hacer un gran partido, terminar el Clausura de la mejor manera”, comentó el experimentado volante.

La autocrítica y el sentido de responsabilidad también estuvieron presentes en las palabras de ‘Yoshi’, quien reconoció que la exigencia de la hinchada es alta, sobre todo en el Alberto Gallardo, donde habitualmente se esperan goleadas. “Creo que el grupo hoy dejó todo. Muy aparte de que solo fue 2-1 porque la hinchada está acostumbrada de que nosotros aquí en el Gallardo ganemos por goleada, pero quiero rescatar a la gente que vino hoy, que sigue confiando en nosotros. No sé si pierdan las esperanzas, pero nosotros vamos a entregar todo dentro de la cancha”.

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La combinación entre Yoshimar Yotún y Maxloren Castro le dio el empate a Sporting Cristal contra ADT. - créditos: Sporting Cristal

Sobre el estado anímico del plantel, Yoshimar Yotún fue directo: “Está bien, el grupo está trabajando. Obviamente está dolido pero está trabajando. La única manera es trabajando”.

El reconocimiento de la hinchada de Sporting Cristal hacia el mismo futbolista, quien fue una de las figuras ante ADT, fue un punto que Yotún valoró especialmente. “¿Reconocimiento de los hinchas? Sí, eso es lo mejor que hay, la gente”, señaló con gratitud, subrayando la relevancia del apoyo en las tribunas para sostener la moral del grupo.

Cánticos de los hinchas de Sporting Cristal contra la dirigencia en duelo ante ADT

Durante el partido, la hinchada de Sporting Cristal alternó entre el aliento a los jugadores y la protesta contra la dirigencia. Tras el gol de ADT, surgieron cánticos dirigidos a Julio César Uribe, actual director general de fútbol y referente histórico del club, así como a Gustavo Zevallos, director deportivo, ambos señalados por su rol en la conformación del plantel. “Uribe mercenario, lárgate junto a Zevallos”, se leyó en una pancarta ubicada en la tribuna de Oriente, reflejando el descontento de parte de la afición.

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Los hinchas de Sporting Cristal mostraron una pancarta con críticas hacia Julio César Uribe y Gustavo Zevallos, dirigentes de Sporting Cristal. - créditos: Luccina Aparicio

No solo los responsables del área deportiva fueron blanco de las críticas. La gestión de Innova Sports, dueña del club desde 2019, también fue cuestionada. Los nombres de Joel Raffo y Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales aparecieron en los cánticos como referentes visibles de la administración. “Dirigentes, la conc... de su ma..., a ver si se dan cuenta, que no los quiere nadie”, corearon los hinchas, repitiendo reclamos que ya se habían escuchado en temporadas previas.

El malestar se centra en la política de fichajes, la falta de comunicación con la hinchada y la percepción de poca ambición deportiva desde la llegada de Innova Sports. Las tribunas del estadio Alberto Gallardo reflejaron que, si bien el plantel encontró un alivio momentáneo con la remontada, el vínculo entre la dirigencia y los fanáticos sigue bajo tensión.

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