Sorpresivo gol de Jordan Guivin con especial celebración en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

El volante llegó sin marca al corazón del área y definió con mucha calidad - Crédito: L1MAX.

Jordan Guivin se hizo presente en el marcador del partido entre Sporting Cristal y ADT de Tarma, disputado este domingo 24 de mayo por la penúltima jornada del Torneo Apertura 2026. El volante del conjunto tarmeño apareció dentro del área y, con una definición de gran calidad, sorprendió a la defensa ‘celeste’ para establecer el 1-0 de la visita en el estadio Alberto Gallardo.

Desde el arranque del compromiso, el cuadro local intentó asumir el protagonismo apoyado en el aliento de su hinchada y monopolizó la posesión del balón, aunque sin lograr profundidad en los últimos metros. Sin embargo, en uno de sus avances terminó pagando caro un descuido defensivo ante la rápida respuesta del ‘vendaval celeste’, que encontró espacios para golpear de contragolpe.

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La jugada se inició por el sector izquierdo, donde ADT elaboró una acción colectiva con la que logró meter hasta tres jugadores en posición de ataque y dejó mal parada a la defensa ‘rimense’. Sobre los 13 minutos, John Narváez envió un preciso centro al corazón del área y allí apareció Jordan Guivin completamente libre de marca para conectar el balón.

El mediocampista visitante controló el balón con el pecho y, con gran serenidad, sacó un potente remate de zurda para superar la resistencia de Diego Enríquez. Poco pudo hacer el guardameta ‘celeste’ para evitar el 1-0 de los tarmeños en el estadio Alberto Gallardo, ante la precisa definición del jugador rival.

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Tras la anotación, Jordan Guivin se dirigió visiblemente emocionado hacia las tribunas para celebrar con una persona especial que llegó al estadio a alentarlo. El volante protagonizó un emotivo abrazo que fue captado por las cámaras de L1 MAX y, posteriormente, regresó al campo para unirse a la celebración con sus compañeros.

Celebración de Jordan Guivin tras marcarle a Sporting Cristal. Crédito: ADT

ADT y un golpe importante

Tras el gol, Sporting Cristal adelantó líneas en busca del empate y comenzó a inclinar el trámite del partido en campo rival. El conjunto ‘celeste’ intentó reaccionar con llegadas constantes y algunas aproximaciones claras, pero la falta de precisión en la definición le impidió concretar el empate.

ADT, por su parte, supo resistir la presión y sostener la diferencia con orden defensivo, cerrando espacios y gestionando con inteligencia cada avance del cuadro local. Con el pasar de los minutos, el equipo tarmeño logró enfriar el ritmo del compromiso y controlar el desarrollo del juego. De esta manera, los visitantes se marcharon al descanso con un golpe importante a su favor, manteniendo la ventaja mínima en el marcador.

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El buen momento de Jordan Guivin

Jordan Guivin atraviesa una destacada racha goleadora, consolidándose como una de las piezas más influyentes en el ataque de ADT. El volante suma tres goles en sus últimos cuatro partidos, incluido el tanto convertido en el estadio Alberto Gallardo, y alcanza un total de cinco anotaciones en la presente temporada.

Estos números reflejan el gran momento personal del mediocampista, quien ha logrado convertirse en una constante amenaza en campo rival. Su capacidad para llegar al área y definir con eficacia lo han convertido en un aporte clave para el conjunto tarmeño en esta etapa del torneo.