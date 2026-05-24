Perú Deportes

Miguel Araujo y la dura autocrítica tras victoria de Sporting Cristal: “Estamos hartos de atacar veinte veces y nos hagan un gol”

El defensor central pidió mayor compromiso y cuestionó la actitud colectiva de los rimenses pese al triunfo por 2-1 frente al ADT, enfatizando la necesidad de asumir responsabilidades y corregir los errores defensivos

Guardar
Google icon
Miguel Araujo – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 24 mayo
Sporting Cristal remontó ante ADT luego de dominar gran parte del partido, sufrir un gol tempranero y sostener la presión hasta encontrar el triunfo en la recta final del Apertura. (Sporting Cristal)

Este mediodía Sporting Cristal se impuso 2-1 ante ADT luego de empezar abajo en el marcador y cortó una racha que lo había acercado a la zona baja del Torneo Apertura. Al cierre del duelo, el defensor Miguel Araujo cuestionó el nivel colectivo, marcó el impacto anímico de los errores defensivos y reclamó un cambio de actitud: “No va a alcanzar nada si solamente hablamos”.

El triunfo le dio a Sporting Cristal un respiro en una semana marcada por la derrota ante Junior por la Copa Libertadores y por un rendimiento irregular en el campeonato. El equipo celeste llegó al encuentro condicionado por resultados recientes que lo dejaron cerca de los puestos de la parte baja de la tabla, con la obligación de sumar para no complicarse en la recta final del torneo.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Araujo apuntó a la necesidad de sostener un trabajo más serio fuera y dentro del campo. “Hay que llegar a casa y ver los videos, porque de eso se aprende también, del autoanálisis, de la autocrítica”, sostuvo. Luego remarcó que las palabras carecen de valor sin una respuesta concreta en la rutina diaria: “No va a servir de nada hablar, hablar, hablar y llegar al entrenamiento y hacer lo mismo de siempre”, dijo para Ovación.

Araujo, crítico con los goles recibidos y el costo emocional de los errores

Miguel Araujo – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 24 mayo
Miguel Araujo cuestionó las desatenciones defensivas de Sporting Cristal y advirtió que los errores repetidos afectan la confianza y el ánimo del plantel. (Sporting Cristal)

Tras el pitazo final, el zaguero no ocultó su fastidio por la manera en que el equipo viene concediendo tantos, incluso en partidos en los que considera que genera más situaciones que el rival. “Creo que ya estamos hartos de que atacamos quince, veinte veces y nos hagan un gol”, dijo ante los medios.

PUBLICIDAD

Araujo aclaró que su reclamo no se orientó a subestimar a los adversarios, pero sí a subrayar un patrón que se repite. “No por faltarle el respeto del equipo que nos toque, pero ya estamos hartos también de quedar mal parados”, afirmó, antes de insistir en el punto central de su diagnóstico: “Cada uno debe tener responsabilidad”.

El defensor describió acciones puntuales que, según su mirada, explican parte de la fragilidad defensiva. “Son errores puntuales, son errores que nos sacan y quedamos mal parados. Por ahí nos cerramos y reciben solos, solos. Solos en el área no puede pasar eso”, advirtió.

También vinculó esas fallas con una consecuencia directa en el rendimiento del plantel. “Tenemos que corregir esto, porque nos está pegando el tema de la confianza, el tema anímico”, declaró, aludiendo a la carga emocional que arrastra el equipo cuando vuelve a cometer equivocaciones en momentos determinantes.

En medio de esa crítica, Araujo apeló al peso del grupo y a la obligación de estar a la altura. “Son jugadores grandes que tenemos que asumir la camiseta”, sostuvo, con un mensaje orientado a asumir responsabilidades sin transferir culpas a factores externos.

“No son excusas, pero uno está aquí por amor”

Miguel Araujo – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 24 mayo
El zaguero pidió dejar de lado las palabras y trasladar la responsabilidad al trabajo cotidiano, mientras reveló las molestias físicas que arrastra en el cierre del torneo. (Sporting Cristal)

Araujo planteó que el punto de partida para salir del momento deportivo no está en las declaraciones públicas, sino en la conducta diaria. Ante una consulta sobre si alcanzaba con reconocer errores, respondió sin matices: “No va a alcanzar nada. Si solamente hablamos”.

El defensor insistió en que la mejora depende de un compromiso individual sostenido y verificable. “Esto va a alcanzar cuando tomemos responsabilidad cada uno y nos ofrendemos el ancho en los entrenamientos”, señaló. En la misma línea, subrayó la intensidad como un requisito: “Ahí va a alcanzar cuando vengamos cada entrenamiento y matemos, porque desde ahí comienza el tema de mejoría”.

En otro tramo de su intercambio con la prensa, Araujo se refirió al estado físico con el que atraviesa el tramo final de la temporada y a las molestias que arrastra. Detalló problemas específicos y aclaró que su intención no fue justificarse: “Vengo con el tema de la fascitis, la fascitis salta al otro pie. Tengo el tema de la rodilla, el tema de meniscitis”.

Luego reforzó que, pese a esos inconvenientes, se mantiene disponible por un motivo que consideró superior a cualquier dolor. “No son excusas, pero uno está aquí por amor, porque sabe que el equipo nos necesita”, afirmó.

El futbolista internacional recalca la necesidad de trasladar el discurso al rendimiento real. Insiste en que los dichos no bastan y exige acciones decididas por parte de toda la plantilla profesional (Ovación)

Temas Relacionados

Miguel AraujoSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Alianza Lima goleó 3-0 a Los Chankas y se consagró ganador de la primera fase del campeonato peruano. Revisa cómo está la tabla a falta de la jornada final

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Ignacio Buse revela detalles de su vínculo con Novak Djokovic y sueña con visitar Machu Picchu juntos: “Sería increíble”

‘Nacho’ reveló que tuvo que cancelar algunas sesiones de entrenamiento con el tenista serbio como parte de su preparación rumbo a Roland Garros, aunque espera poder reencontrarse con él durante el torneo

Ignacio Buse revela detalles de su vínculo con Novak Djokovic y sueña con visitar Machu Picchu juntos: “Sería increíble”

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está cargada de varios compromisos dentro del ámbito nacional con la Liga 1, así como otros campeonatos del resto de América y de Europa

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Kenji Cabrera fue titular en la victoria de Vancouver Whitecaps ante San Diego FC por la Conferencia Oeste de la MLS

El jugador peruano inicia el partido como parte del once titular, aporta solidez en el mediocampo y es sustituido a los 74 minutos, cumpliendo una función clave en el esquema de los Whitecaps en territorio estadounidense

Kenji Cabrera fue titular en la victoria de Vancouver Whitecaps ante San Diego FC por la Conferencia Oeste de la MLS

Gonzalo Bueno se estrena en el Challenger 75 de Vicenza como sexta siembra tras su notable paso por la ’qualy’ de Roland Garros

El trujillano de 22 años debutará en primera ronda ante un rival proveniente de la clasificación. Su calendario se mantendrá en Italia, donde competirá en dos torneos más

Gonzalo Bueno se estrena en el Challenger 75 de Vicenza como sexta siembra tras su notable paso por la ’qualy’ de Roland Garros
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presunto sicario declara ante PNP que regidora le pagó en dólares por asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre en Piura

Presunto sicario declara ante PNP que regidora le pagó en dólares por asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre en Piura

Roberto Sánchez revela a todos los miembros de su equipo técnico de Juntos por el Perú para el debate del JNE de hoy

Carlos Espá confirma que votará por Keiko Fujimori en segunda vuelta: “Sánchez es regresar atrás, a las tinieblas”

Debate presidencial 2026: ¿a qué hora inicia hoy domingo el versus entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

Videos de ciudadanos durante el conteo de votos no son suficiente para impugnar resultados electorales, según experta

ENTRETENIMIENTO

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Dónde y a qué hora ver en Perú el histórico show de Shakira, BTS y Madonna en la final del Mundial 2026

Santos Bravos en Perú: Video de Kenneth cantando “niña ya dime que me quieres...” y Alejandro bailando se vuelve viral

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Buenazo Fest: guía de horarios, espectáculos y más detalles para disfrutar la feria gastronómica este domingo 24 de mayo

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Ignacio Buse revela detalles de su vínculo con Novak Djokovic y sueña con visitar Machu Picchu juntos: “Sería increíble”

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Kenji Cabrera fue titular en la victoria de Vancouver Whitecaps ante San Diego FC por la Conferencia Oeste de la MLS

Gonzalo Bueno se estrena en el Challenger 75 de Vicenza como sexta siembra tras su notable paso por la ’qualy’ de Roland Garros