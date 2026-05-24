El objetivo de Alianza Lima tras el título del Apertura: “Es un gran primer paso, pero lo importante es salir campeón a fin de año”

Tras vencer a Los Chankas y coronarse campeón del Torneo Apertura, el gerente deportivo Franco Navarro conversa sobre el proceso, las decisiones difíciles y la confianza que lo llevó a quedarse en el club blanquiazul.

Franco Navarro Mandayo celebró el título del Torneo Apertura con la misma calma con la que manejó los momentos más difíciles de la temporada. El gerente deportivo de Alianza Lima fue directo desde la primera respuesta: “Es un gran primer paso para el objetivo principal, que es salir campeón a fin de año. Fuimos el mejor equipo de este torneo y con diferencia”.

Para Navarro Mandayo, el Apertura representa el primer título de su gestión con tiempo real de planificación. Llegó al club en 2025, pero fue en este ciclo donde diseñó el mercado de pases desde el inicio, eligió al cuerpo técnico y construyó el proyecto que hoy cosecha sus primeros frutos. “Es mérito de los jugadores y el cuerpo técnico. Nosotros estamos acá para tomar decisiones y confiar en el proyecto que tenemos en este club tan grande”, señaló.

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El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

La apuesta por Guede que nadie quería sostener

El camino al título no fue lineal. En las primeras fechas del torneo, sectores del entorno blanquiazul pidieron la salida del técnico argentino Pablo Guede, cuestionado por los resultados iniciales y por la presión propia de dirigir a Alianza Lima. Navarro Mandayo no cedió. “Confiamos a muerte en el cuerpo técnico”, afirmó, y explicó que la decisión de mantenerse en silencio ante las críticas fue deliberada: “Nunca hablamos de los rivales, nunca nos quejamos de los árbitros, nunca contestamos las críticas, porque sabemos lo que es estar en un equipo grande. Hoy está dando resultados”.

Pablo Guede elogió a los jugadores de Alianza Lima tras quedar a un paso de ganar el Torneo Apertura.

Sobre qué lo convenció de apostar por Pablo Guede, la respuesta fue el propio fútbol que mostró el equipo en cancha: “La amplitud para analizar tácticamente a los rivales, cómo plantear los equipos, la solidez defensiva, todo lo que se ve en el campo. A la tercera o cuarta fecha iba a costar que se notara la mano del técnico, pero hoy estamos parados en un lugar que nos da tranquilidad”. El gerente también destacó la unidad del grupo como factor determinante: “Tenemos líderes positivos y cuando las cosas no vienen bien, lo más fácil es salir. Nosotros decidimos quedarnos y respaldar a nuestra gente”.

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La oferta que rechazó para quedarse en Matute

Una de las revelaciones de la entrevista fue que Navarro Mandayo recibió propuestas concretas para asumir la gerencia deportiva de otros clubes de Sudamérica durante la temporada y las rechazó todas. “Confiaba en el proyecto. Lo que hemos construido acá nos hace muy felices”, explicó. La decisión, a la luz del título, quedó validada. Alianza cortó una racha de torneos cortos sin título y lo hizo con autoridad, según el propio gerente.

“Se dijeron una barbaridad de cosas con faltas de respeto, pero nosotros no respondimos. Creo que somos, en todo el sentido de la palabra, un buen ganador”, agregó Navarro Mandayo, quien subrayó que la presión de dirigir al club más ganador del fútbol peruano era algo que asumió desde el primer día: “Al llegar al club sabía que cargábamos esa mochila, por más que no habíamos estado en procesos anteriores”.

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Franco Navarro Mandayo fue presentado como nuevo gerente deportivo de Alianza Lima y trabajará junto a su padre.

Mercado de pases y amistosos en el horizonte

Con el Apertura en el bolsillo, la mirada de Alianza Lima apunta al segundo semestre. Navarro Mandayo no descartó incorporaciones en el próximo mercado de pases, aunque pidió paciencia: “Siempre que hay mercado existe la posibilidad de reforzarnos, pero lo tomaremos con calma. Va a ser un mercado atípico y muy largo por el tema del Mundial”.

El gerente también confirmó que Alianza Lima planifica al menos un amistoso internacional durante el período de la Copa de la Liga. El destino será Sudamérica, aunque los detalles aún están en definición. “Nos tomó un poco por sorpresa el calendario, pero estamos terminando de cerrar todo”, indicó.

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La advertencia final de Navarro Mandayo fue la misma con la que abrió la conversación: el título del Apertura es un logro, pero no el objetivo. “Lo que viene es más difícil. Lo importante es a fin de año. Estamos tranquilos porque confiamos en nuestra capacidad”, cerró el gerente deportivo del club más ganador del fútbol peruano.

El póster del Alianza Lima ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: X Alianza Lima.