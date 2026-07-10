Christian Cueva realizó su primer entrenamiento en Sport Boys: ¿Llegará al partido por octavos de Copa de la Liga 2026?

El mediocampista peruano, incorporado como refuerzo para el segundo semestre, trabajó bajo la supervisión de Carlos Desio y quedó disponible para el reinicio del Torneo Clausura y la Copa de la Liga 2026 (Sport Boys)

Sport Boys puso en marcha una nueva etapa con Christian Cueva ya en el campo de entrenamiento. El mediocampista peruano, anunciado como el refuerzo más reciente para lo que queda de temporada, se incorporó a las labores del plantel y comenzó a trabajar bajo la supervisión del comando técnico que encabeza Carlos Desio.

El futbolista llegó en condición de préstamo desde Juan Pablo II y se sumó a un grupo que reorienta su preparación con dos frentes en el calendario: el reinicio del torneo local y la disputa de los octavos de final de la Copa de la Liga.

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En el horizonte inmediato aparece una fecha marcada: este viernes 10, cuando Sport Boys sea local ante Comerciantes FC en el estadio Miguel Grau del Callao.

Su primer entrenamiento con el comando técnico de Carlos Desio

Christian Cueva cumplió su primera práctica con Sport Boys bajo las órdenes de Carlos Desio. El volante inició su adaptación y se perfila como una opción para el duelo ante Comerciantes FC. (Sport Boys)

La primera práctica de Cueva con Sport Boys se dio después de su presentación oficial y significó su integración formal a la dinámica diaria del equipo. El volante ya trabajó junto a sus nuevos compañeros, en una jornada orientada a afinar aspectos deportivos con la mirada puesta en el regreso de la competencia.

En ese proceso, el jugador quedó a las órdenes de Carlos Desio, entrenador que conoce sus características tras haberlo dirigido previamente en Cienciano. Ese antecedente aparece como un factor de adaptación para un plantel que busca elevar su rendimiento en el segundo semestre.

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La planificación del cuerpo técnico se enfoca en el reinicio del certamen local y también en el cruce por los octavos de final de la Copa de la Liga 2026, torneo en el que el conjunto chalaco continúa en carrera. En ese marco, el mediocampista apunta a ponerse a punto para ser una alternativa inmediata, con la posibilidad de sumar sus primeros minutos en el duelo ante Comerciantes FC.

Cómo fue la llegada de Christian Cueva al Sport Boys

Tras varias semanas de negociaciones, Christian Cueva fue anunciado como nuevo jugador de Sport Boys. El club aceleró su incorporación con la intención de fortalecer el plantel para el segundo semestre. (Sport Boys)

La incorporación de Christian Cueva se concretó tras varias semanas de conversaciones. Aunque su llegada se daba por encaminada, el anuncio oficial se demoró por trámites administrativos y burocráticos que postergaron la confirmación del acuerdo alcanzado entre la dirigencia rosada y Juan Pablo II.

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Superadas esas gestiones, Sport Boys oficializó el arribo de uno de los nombres más mediáticos del mercado de pases de la Liga 1. Cueva defenderá la camiseta rosada durante el Torneo Clausura y la Copa de la Liga 2026, con el objetivo personal de recuperar continuidad.

El mediocampista, de 34 años, sumará con Sport Boys la sexta camiseta de su carrera en el fútbol peruano, tras pasos por Universidad San Martín, Universidad César Vallejo, Alianza Lima, Cienciano y Juan Pablo II. Su etapa más reciente dejó cifras concretas: dos goles y tres asistencias.

En paralelo, el contexto deportivo del club empujó la decisión de reforzarse: Sport Boys busca salir de la parte baja de la tabla acumulada en la Liga 1 2026 y sostener la pelea por una clasificación a un torneo internacional, una meta instalada como prioridad para el cierre del año.

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Las dos misiones de Christian Cueva

Sport Boys confía en que Christian Cueva aporte experiencia y creatividad para mejorar la campaña. El objetivo del equipo es avanzar en la Copa de la Liga y alcanzar un cupo internacional. (Sport Boys)

La apuesta por Cueva en el Callao se apoya en dos tareas centrales. La primera es individual: recuperar continuidad y reencontrarse con una versión de mayor influencia dentro del campo, luego de un periodo reciente de producción discreta en Juan Pablo II.

La segunda es colectiva: contribuir a que Sport Boys deje atrás los malos resultados, se afirme en el Torneo Clausura y sostenga el objetivo de alcanzar un cupo internacional, mientras se mantiene con vida en la Copa de la Liga, donde el equipo enfrentará a Comerciantes FC en los octavos de final.

En esa línea, Desio expresó que el mercado permitió mejorar el equipo. “La verdad que sí”, respondió cuando le consultaron si los movimientos recientes fortalecieron al plantel. Luego remarcó el peso del Clausura en la temporada: “La expectativa que tenemos es grande, poder entrar en una Copa y poner al Boys en su centenario en un torneo internacional”.

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El entrenador también vinculó esa ambición con la conformación del grupo: “Eso es lo que buscamos con la llegada de Pablo (Erustes), la llegada de Christian (Cueva), sumado a los que estaban como Miguel (Trauco), (Carlos) Zambrano y todos los demás jugadores. Creo que tenemos un equipo para poder hacer pelea en todos los aspectos”. A la vez, advirtió sobre el escenario competitivo que espera: “Todos los equipos se mejoraron, han contratado bien y los que venían bien se han reforzado bien también”.

Dentro de esa evaluación, el técnico abordó el impacto que podría tener el rendimiento de Cueva en el corto plazo y su proyección hacia el 2027, cuando el club conmemorará su centenario. “Eso no va a depender de mí, sino de cómo Christian se desempeñe en este Clausura. Yo creo que Christian es un jugador diferente. Tiene una calidad, una visión de juego muy buena y que si él hace las cosas bien, obviamente que el club va a querer tenerlo para el próximo torneo”, afirmó.

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Desio agregó una expectativa vinculada a ese escenario: “Ojalá Christian pueda estar en el centenario del club para poder darle también esa alegría a la gente que se merece”.

Con ese marco, Sport Boys ajusta su preparación con el partido ante Comerciantes FC como el primer examen cercano y con Cueva ya dentro del grupo, en un calendario que combina la reanudación del torneo local y la continuidad en la Copa de la Liga.