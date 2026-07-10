Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia: “Me están amenazando de muerte”

Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia. FB

Mario Augusto León Cruzado, recordado por interpretar a ‘Armandito’ en la serie 'Mil oficios’, denunció un episodio de agresión física y presunta homofobia que, según su relato, habría ocurrido dentro del lugar donde vive.

A través de sus redes sociales, el actor aseguró que fue golpeado por un vecino y que teme por su seguridad debido a amenazas previas que, afirmó, incluyen frases de muerte.

El artista contó que terminó con lesiones visibles y daños en sus pertenencias. También pidió ayuda para encontrar un abogado que lo asesore y solicitó respaldo a la comunidad LGTB, al considerar que el ataque estaría motivado por su orientación sexual. “Me están amenazando de muerte”, advirtió en su testimonio, en el que describió un hostigamiento que, según dijo, no sería reciente.

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La denuncia del actor y el relato del presunto ataque

Mario León explicó que el incidente se produjo cuando regresaba de una jornada laboral. Según su versión, estaba ingresando a la quinta donde reside cuando tuvo un altercado con el hermano de uno de los propietarios del inmueble.

“Soy actor y hoy día después de haber venido de una jornada larga de trabajo…, el hermano es uno de los dueños de donde yo vivo estaba parado en la reja, es un tipo homofóbico”, declaró el intérprete, al asegurar que no tenía conflictos previos con esa persona.

El actor afirmó que, al abrir la puerta de ingreso, recibió insultos vinculados con su orientación sexual. En su relato, ese intercambio derivó en una agresión física, durante la cual terminó con una herida en la frente y con su ropa dañada.

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Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia. FB

“Me ha restregado en la frente”: las lesiones que mostró en redes

En su testimonio, el popular ‘Armandito’ indicó que el ataque incluyó golpes y un objeto que, según dijo, su vecino habría sacado del bolsillo. Afirmó que ese elemento fue usado para lastimarlo en la frente.

“Me ha pegado y no sé qué ha sacado de su bolsillo y me ha restregado en la frente que la tengo brillosa, me ha restregado como si fuese una piedra, y el primer impacto fue ese piedrazo que me ha maltratado la frente”, relató.

Asimismo, sostuvo que durante el presunto ataque terminó en el suelo y con la camisa rota. El actor se mostró preocupado por lo ocurrido y por el contexto en el que, según él, se ha venido desarrollando esta situación dentro del lugar donde vive.

Presunto hostigamiento previo: “Me vienen echando basura y cenizas”

León Cruzado señaló que este hecho no sería un episodio aislado. Según afirmó, desde hace meses habría sido blanco de hostigamientos por parte de personas de su entorno vecinal, incluyendo el lanzamiento de basura y cenizas hacia su vivienda.

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“Esto es homofobia, muy fuerte, esta gente me viene hostigando, me han estado echando basura, cenizas... tengo videos”, manifestó.

En esa misma línea, el actor pidió apoyo a la comunidad LGTB para conseguir asesoría legal y actuar frente a los hechos que denuncia. Su llamado estuvo centrado en encontrar orientación profesional para enfrentar el conflicto sin quedar expuesto, debido a que —según dijo— vive solo.

El actor afirmó que terminó con una herida en la frente tras el ataque que atribuye a un episodio de homofobia. FB

“Te voy a matar”: el temor del actor por amenazas anteriores

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es el de las amenazas previas. León Cruzado aseguró que anteriormente ya habría recibido expresiones violentas que, en su relato, incluyeron insultos homofóbicos y amenazas de muerte.

“Anteriormente me estaban amenazando de muerte, pasaba yo y ellos salían: ‘Te voy a matar maricón de mierd**”, afirmó.

El actor explicó que su preocupación aumenta porque vive solo y está acompañado únicamente por su mascota. En su testimonio, ese contexto lo coloca —según indicó— en una situación de vulnerabilidad, por lo que insistió en la urgencia de recibir asesoría legal y apoyo.

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El pedido de ayuda y la búsqueda de asesoría legal

Además de denunciar la agresión, el actor utilizó sus redes para solicitar ayuda concreta: pidió contactos de un abogado que pueda orientarlo, y buscó respaldo para tomar acciones frente a lo que describe como un caso de violencia motivada por homofobia.

El artista no detalló en su testimonio qué medidas legales ya tomó o si formalizó una denuncia ante una autoridad. Sin embargo, sí expresó que cuenta con registros en video de parte del presunto hostigamiento que denuncia.

Por ahora, su caso se instala como una denuncia pública que apunta a un presunto ataque físico y a amenazas graves en un entorno residencial, con una acusación directa de motivación homofóbica. Mientras busca asesoría, León Cruzado mantiene su llamado de atención sobre el riesgo que, según su versión, enfrenta actualmente.

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