Fernando Cabada saca cara por la unión de Alianza Lima y se enorgullece de su seguridad para apostar por el proyecto con Pablo Guede

Fernando Cabada se mostró muy conforme con el desempeño de Alianza Lima en el primer semestre del año. - Crédito: Sin Fundamentos

Alianza Lima se ha coronado ganador del Torneo Apertura 2026 a falta de una fecha para el cierre de la campaña regular. La consagración ha llegado después de que se resolviera con autoridad y solvencia el partido contra Los Chankas, en el estadio Alejandro Villanueva. Los anotadores de la noche estelar fueron Jairo Vélez, Eryc Castillo y Renzo Garcés.

Finalizado el duelo, el barrio de Matute explotó de alegría y éxtasis al presenciar el primer logro de los ‘blanquiazules’ en la temporada actual. Sobre el verde, los integrantes del plantel demostraron su lado más emotivo y lúdico para las cámaras de L1MAX. A ese entorno, cargado de frenesí, se unió el administrador Fernando Cabada, quien ha quedado muy orgulloso por el brillante desempeño del equipo del pueblo.

PUBLICIDAD

Alianza Lima rompió esquemas en el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

“Hay una gran alegría y satisfacción. Esto es la celebración de un objetivo cumplido. Alianza Lima, campeón del torneo de Apertura”, partió diciendo Cabada, quien luego, con un tono reflexivo, reconoció que la inestabilidad inicial fue superada con una unión máxima.

“Después de tormentas, después de mucho, esto es el resultado del compromiso y la garra de nuestros jugadores, que ha sido trascendente y un trabajo serio y profesional de parte del comando técnico y de parte del área deportiva”, indicó.

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, expresa su alegría tras ganar el Torneo Apertura, destacando el compromiso y la garra de los jugadores, así como el trabajo serio y profesional del comando técnico y el área deportiva.

“A mí me pidieron muchas cosas, pero hay que tomar decisiones y la decisión fue la continuidad con algo por lo cual apostábamos. Nuestra apuesta no era de tres meses, era una apuesta de más largo plazo. Entonces, sí, cuesta tomar decisiones con la presión, pero estos son los resultados de lo que ellos han hecho con las decisiones que tomamos”, sumó Cabada.

PUBLICIDAD

El administrador de Alianza Lima fue una principal carta de contención para evitar que Pablo Guede abandonase el cargo por un arranque turbulento. El consenso total fue la continuidad y la misma acaba de dar resultados alentadores.

Eryc Castillo llegó a los nueve goles en el Apertura 2026. - Crédito: Liga 1

Ritmo demoledor

Alianza Lima se impuso con autoridad en el Torneo Apertura 2026, desplegando un fútbol dinámico, versátil y orientado hacia el ataque. El equipo consolidó su fortaleza en los primeros meses del año, adaptándose con facilidad a diversos escenarios de juego.

Uno de los pilares de la campaña fue la capacidad de Alianza Lima para resolver partidos clave como local, especialmente en ciudades de altura. En estos contextos, el equipo consiguió resultados fundamentales para su liderazgo en la clasificación.

PUBLICIDAD

El plantel completo de Alianza Lima recibe las medallas y el trofeo de campeón del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero y Renzo Garcés lideran los festejos levantando el plato ante toda su hinchada.

Entre los momentos más destacados figuran los triunfos obtenidos en los minutos finales ante Sport Huancayo y UTC, además de una victoria histórica por la mínima diferencia frente a ADT. Estos resultados reforzaron la imagen de solidez del plantel.

En el plano estadístico, Alianza Lima sumó 39 puntos cuando aún resta un partido por disputar, y solo registró una derrota a lo largo del certamen. Este desempeño coloca al club en la cima del torneo y rompe con los antecedentes de campañas anteriores.

Alianza Lima, ganador del Apertura 2026. - Crédito: @ClubALOficial

Los principales artífices del éxito fueron Pablo Guede, Alejandro Duarte, Renzo Garcés, Esteban Pavez, Jairo Vélez y Eryc Castillo. Cada uno de ellos contribuyó de manera decisiva al funcionamiento colectivo y a los logros del equipo.

PUBLICIDAD

El siguiente reto para Alianza Lima será encarar el Torneo Clausura y la Copa de la Liga con responsabilidad y humildad, manteniendo el mismo nivel de exigencia y compromiso mostrado durante el Apertura 2026.