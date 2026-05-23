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Ignacio Buse, entre las “cuatro estrellas emergentes” del panorama actual que participará en el Roland Garros

La Radio Montecarlo, la emisora más prestigiosa de Francia, ha advertido del potencial de ‘Nacho’, de quien sugiere no perderlo de vista durante su participación en el ‘main draw’ del Grand Slam

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Ignacio Buse, de 22 años, ha coronado una semana de ensueño con la consecución del Abierto de Hamburgo. - Crédito: AFP
Ignacio Buse, de 22 años, ha coronado una semana de ensueño con la consecución del Abierto de Hamburgo. - Crédito: AFP

El tenis que ejerce Ignacio Buse, de 22 años, no solo ha revolucionado al Perú, también al mundo entero, que viene siguiendo perplejo su desmesurado avance tanto en el campo como en la clasificación. La coronación en el Abierto de Hamburgo, el hito más grande que ha registrado en su ascendente carrera, lo postula como una auténtica revelación que debe ser observada con demasiado detenimiento.

Como integrante de la nueva generación del tenis mundial, y primera raqueta del Perú, el ‘Colorado’ ultima detalles para participar en el cuadro principal del Roland Garros, donde quiere trascender con su estilo potente y avasallador. La arcilla parisina podría sentarle tan bien, que, tal vez, esté preparándose para asestar un nuevo golpe.

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Ignacio Buse, decidido en cada golpeo. - Crédito: AFP
Ignacio Buse, decidido en cada golpeo. - Crédito: AFP

Los éxitos recientes de Ignacio Buse contribuyen a su éxito al igual que su actitud afable. De eso se ha percatado la RMC [Radio Montecarlo], la emisora franco-monegasca más importante de Francia, en cuya transmisión reciente ha considerado al peruano como “una de las cuatro estrellas emergentes” que no pueden pasar desapercibidas en el Grand Slam.

“Buse es un terrícola confiado. Llega en plena forma, tras haber ganado su primer título del circuito principal en Hamburgo, lo que le permitirá ascender al puesto 31 la próxima semana. Especialista puro en tierra batida, sólido desde el fondo de la pista y capaz de variar su juego. su objetivo es claro: hacer historia en el tenis peruano, con la mira puesta en el puesto 18 del ranking mundial que Jaime Yzaga alcanzó en 1989”, se consignó.

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El tenista Ignacio Buse se desploma en la arcilla tras ganar el punto decisivo de la final. Observa la explosión de alegría del jugador, su equipo y la hinchada peruana, celebrando un título que no llegaba desde Lucho Horna en 2007.

La Radio Montecarlo, además, ha incluido en su exhaustiva valoración al español Rafael Jodar, que con 19 años despierta mucha expectativa por su meteórico crecimiento, al belga Alexander Blockx y el español Martín Landaluce, a quien se le ha signado como el sucesor inmediato de Carlos Alcaraz, una etiqueta demasiado pesada.

El Roland Garros, que empezará el 24 de mayo y culminará el 7 de junio, le trae muy buenos recuerdos a los fanáticos del tenis en Perú. Porque hace tres años Juan Pablo Varillas, el otrora exponente máximo de la raqueta nacional, llegó hasta la cuarta fase, desafiando a Novak Djokovic. Aunque el partido acabó con derrota para los intereses peruanos, ‘Juanpi’ se ganó el reconocimiento del público y del propio serbio.

Collage acuarela de Ignacio Buse: sonriente con bandera peruana, levantando un trofeo y gritando de alegría en un evento deportivo.
El tenista peruano Ignacio Buse celebra con entusiasmo, envuelto en la bandera de su país y alzando un trofeo, en este dinámico collage de acuarela que captura su victoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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