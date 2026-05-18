São Paulo vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana, al Embajador solo le sirve ganar

Millonarios visita el mítico estadio Morumbí de Sao Paulo ante el líder del grupo C - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El encuentro entre São Paulo y Millonarios, que se disputará el martes 19 de mayo en el estadio Morumbí por la quinta jornada de la Copa Sudamericana, marcará un momento crucial en la definición del Grupo C.

El equipo colombiano se juega la posibilidad de continuar dependiendo de sí mismo para avanzar a los octavos de final, en un contexto de máxima presión y con la expectativa de enfrentar a un rival que estrena técnico tras un ciclo marcado por la inestabilidad.

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La cita está pactada para las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y podrá verse por el Plan Premium Disney+ y ESPN.

La convocatoria del equipo bogotano incluye una novedad significativa: el regreso del defensor Sergio Mosquera, recuperado de una lesión, quien volverá a estar disponible para el entrenador Fabián Bustos en un partido que exige máxima fortaleza defensiva.

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Millonarios hace lo posible para cumplir el objetivo de superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

La lista presenta 22 futbolistas entre los que destacan Leonardo Castro, Rodrigo Ureña y Sebastián Mosquera. Entre las ausencias resalta la del delantero Radamel Falcao García, quien sigue en proceso de rehabilitación, y la de Beckham David Castro, desvinculado del club de cara al próximo semestre.

Estarán en el arco Guillermo De Amores y Diego Novoa, en defensa Carlos Sarabia, Samuel Martín, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás y Álex Moreno Paz; y en el mediocampo David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo y Álex Castro. Para el ataque, acompañan además de Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, Julián Angulo, Sebastián Mosquera y Jorge Hurtado.

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Millonarios viene de una victoria clave en la Copa Sudamericana: venció 4-2 a Boston River en Montevideo, con dos goles de Rodrigo Contreras, quien suma ya cuatro anotaciones en cinco partidos y ostenta una calificación promedio de 7.8 en el torneo. Este resultado le permitió alcanzar los siete puntos, una unidad por debajo del líder São Paulo, que suma ocho tras haber igualado sin goles como visitante frente a O’Higgins en la fecha anterior.

De acuerdo con el sistema de competencia, una victoria de Millonarios combinada con un tropiezo de O’Higgins ante Boston River permitiría a los dirigidos por Bustos apoderarse del primer lugar y asegurarse la posibilidad de clasificar de manera directa a los octavos de final. Si termina segundo, el equipo colombiano estaría obligado a disputar un playoff ante uno de los mejores terceros descendidos de la Copa Libertadores.

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Dorival Júnior regresó a São Paulo para clasificarlo a octavos de Copa Sudamericana, en el mismo grupo de Millonarios - crédito São Paulo FC

En el equipo paulista, la atención estará puesta en Dorival Júnior, que inicia su tercer ciclo en el club tras la reciente salida de Roger Machado. La directiva tomó la decisión tras la derrota ante Juventude en la Copa de Brasil. En su última etapa, Dorival Júnior conquistó la Copa de Brasil 2023, un logro de especial peso institucional, como consignó Caracol Radio. A nivel de plantilla, el local tiene en el delantero Artur, autor de un gol en tres encuentros de Sudamericana, una de sus principales cartas ofensivas.

El registro histórico de Millonarios frente a equipos brasileños en torneos Conmebol refleja seis victorias, cuatro empates y once derrotas en 21 partidos. El antecedente directo más reciente entre ambos conjuntos fue el empate sin goles en Bogotá en la primera rueda de esta fase de grupos.

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Así va la tabla del grupo C en la Copa Conmebol Sudamericana 2026

Rodrigo Contreras, de Millonarios, celebra un gol este jueves en el partido de la Copa Sudamericana ante Boston River en el estadio Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay) - crédito Gastón Britos/EFE

São Paulo (Brasil): 8 puntos / +3 diferencia de gol / 4 partidos jugados. O’Higgins (Chile) : 7 puntos / +2 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Millonarios FC (Colombia): 7 puntos / +1 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Boston River (Uruguay): 0 puntos / -6 diferencia de gol / 4 partidos jugados.