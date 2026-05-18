Independiente, con racha goleadora del paraguayo González, recibirá al colista Libertad

Guayaquil (Ecuador), 18 may (EFE).- El Independiente del Valle aprovechará su gran momento futbolístico y la racha goleadora del paraguayo Carlos González para recibir este martes en Quito al colista del Grupo H, Libertad, por la quinta fecha.

Mientras el cuadro del Valle es segundo, con 7 puntos, tres menos que el líder, Rosario Central; el Gumarelo es colista sin puntos, mientras el venezolano Universidad Central completa el Grupo H con 6 unidades.

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En el partido de ida por la tercera fecha ganó el Independiente en Asunción por 2-3 con un triplete de González, que le valieron para liderar la tabla de goleadores, junto a su compatriota Alex Arce, del Independiente Rivadavia, de Argentina, con 5 tantos cada uno.

El centrocampista Lorenzo Melgarejo, de 35 años, es la figura de Libertad, pues los tres goles que marcó su equipo en la actual Libertadores fueron con su firma, dos de ellos ante el Independiente, y en el torneo paraguayo es su máximo artillero con 13 anotaciones.

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El Gumarelo ocupa el quinto puesto en Paraguay disputadas 21 fechas, con 31 puntos, 15 menos que el líder Olimpia y el pasado jueves empató 0-0 con el 2 de Mayo.

El actual técnico del Libertad, Juan Samudio, que reemplazó en abril a Francisco Arce, ha dirigido seis partidos, con tres triunfos y un empate en el torneo local, pero en la Libertadores acumuló derrotas por 2-3 ante Independiente del Valle y por 1-0 frente a San Lorenzo, en Argentina.

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El Independiente del Valle es el líder en la liga ecuatoriana con 34 puntos, fruto de 11 triunfos, un empate y dos derrotas, y ha sacado ventaja de 11 puntos sobre Universidad Católica, Barcelona, Liga de Quito y Deportivo Cuenca, que tienen 23 unidades cada uno.

El campeón defensor de Ecuador, contrató para la actual temporada al técnico uruguayo Joaquín Papa con el que ha logrado resultados que hacen soñar a sus fanáticos con retener el título local y conquistar la Libertadores, que se le escapó en el 2016 frente al colombiano Atlético Nacional.

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El partido se disputará en el estadio Banco Guayaquil, de Quito, del Independiente del Valle, desde las 21.00 hora local (02.00 GMT del miércoles) con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco. EFE