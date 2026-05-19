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América de Cali vs. Tigre EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” necesitan sumar los tres puntos con gran urgencia tras su penosa eliminación de la Liga BetPlay ante Santa Fe

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Tigre vs. América de Cali
América perdió por 2-0 contra Tigre en Victoria, por la tercera fecha del grupo A en la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali y Tigre por la Copa Sudamericana.

13:58 hsHoy

Jugadores convocados del América de Cali para el partido ante Tigre

Jugadores a disposición del técnico David González para el partido ante Tigre-crédito Jefatura de Prensa América de Cali
Jugadores a disposición del técnico David González para el partido ante Tigre-crédito Jefatura de Prensa América de Cali
13:00 hsHoy

Tulio Gómez calificó de “humillante” la eliminación del América de Cali: “Se puede perder, pero no de esa manera”

El máximo directivo se pronunció por lo ocurrido en la Liga BetPlay, el futuro de la plantilla y el próximo paso en su proyecto, que espera terminar con una venta millonaria

Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y está en planes de desvincularse del club - crédito Colprensa
Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y está en planes de desvincularse del club - crédito Colprensa

La derrota sufrida por el América de Cali en cuartos de final de la Liga BetPlay, frente a Independiente Santa Fe, provocó una oleada de críticas por parte de los hinchas, pues la vuelta terminó con goleada en contra por 4-0 y se perdió otra opción de pelear la estrella en el torneo.

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12:45 hsHoy

Los “Diablos Rojos” se juegan su última carta en el semestre

Tigre-América de Cali
El cuadro rojo necesita sumar los tres puntos en el Pascual Guerrero-crédito Fotobaires

El partido se jugará el 19 de mayo de 2026 a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva en Dsports y en la aplicación de DGO.

El árbitro del partido será el brasileño Bruno Arleu, mientras que en el VAR lo acompañará Rodolpho Toski.

El 12 de mayo de 2026, América de Cali quedó por fuera de las finales de la Liga BetPlay tras caer goleado 4-0 ante Santa Fe en el estadio El Campín.

Con el triplete de Hugo Rodallega y el gol de Nahuel Bustos, los dirigidos por Pablo Repetto clasificaron a las semifinales, dejando al equipo de David González en plena crisis de resultados.

En lo que se refiere a la Copa Sudamericana, los “Diablos Rojos” ganaron el 6 de mayo de 2026 por 2-0 ante Alianza Atlético de Perú. Los goles llegaron gracias a Jhon Murillo al 56 y Tomás Ángel al 68 de tiro penal.

Por su parte, Tigre de Argentina empató a dos goles ante Macará de Ecuador, el 6 de mayo de 2026 en el estadio Bellavista de Ambato.

El cuadro argentino se fue en ventaja gracias al doblete de David Romero, pero el autogol de Felipe Zenobio y de Franco Posse, le permitió al cuadro ecuatoriano empatar el juego.

El último duelo que jugaron entre sí, fue el 30 de abril de 2026, y terminó con la victoria de Tigre por 2-0 en el estadio de Victoria con los goles de Martín Garay y de Ignacio Russo.

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