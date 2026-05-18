Santa Fe vs. Platense: hora y dónde ver el partido donde el León se juega la vida en la Copa Libertadores

Santa Fe atraviesa un buen momento futbolístico en semifinales de Liga y vivo en la Copa Libertadores - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Independiente Santa Fe afrontará el martes 19 de mayo de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá a las 7:00 p. m., el desafío de mantenerse con vida en la Copa Libertadores.

Frente al Platense argentino, el conjunto colombiano se juega su permanencia en el Grupo E en un encuentro cuya victoria brindaría a los visitantes el pase directo a los octavos de final. El partido será transmitido a través de ESPN y Disney +.

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El panorama antes del partido muestra la complejidad de la clasificación: el Grupo E es liderado por el Corinthians con 10 puntos y su boleto ya asegurado, en tanto Platense cuenta con siete unidades, mientras Santa Fe y Peñarol igualan con dos puntos. Esta diferencia otorga al equipo argentino la posibilidad de avanzar de ronda con una victoria a domicilio, condición que genera máxima presión para el conjunto dirigido por Pablo Repetto.

Hugo Rodallega es el jugador más importante de Independiente Santa Fe por su producción goleadora - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Platense llega al compromiso tras superar a San Martín de San Juan en la Copa Argentina en definición por penales, pero arrastra una serie de bajas clave para el enfrentamiento en Bogotá. Tomás Nasif, delantero, se perderá el resto del año, lo mismo que el defensor Víctor Cuesta y el lateral juvenil Celías Ingenthron, que no estarán a disposición de Walter Zunino, técnico del conjunto platense. Esta información fue confirmada por Noticias Caracol.

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Santa Fe, por su parte, encara el duelo después de empatar 1-1 en el partido de ida de las semifinales del torneo local ante Junior, lo que ratifica su buen momento en la temporada. El equipo bogotano dispondrá de la misma plantilla que igualó con Junior, con Andrés Mosquera Marmolejo en el arco, que figura en la prelista de 55 futbolistas colombianos para el Mundial de 2026; Daniel Torres en el centro del campo y el volante argentino Nahuel Bustos.

El máximo referente ofensivo es Hugo Rodallega, que ha convertido siete goles en los últimos cinco encuentros y se ha consolidado como el jugador más influyente de Santa Fe en la presente campaña.

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Platense con el empate quedaría por encima de Santa Fe en la tabla de posiciones - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Platense, eliminado de la liga argentina el 2 de mayo, cuenta con mayor descanso competitivo, pero sus alternativas para enfrentar a Santa Fe se ven limitadas por las ausencias de Nasif, Cuesta e Ingenthron. Frente a esta situación, Zunino apostará por el portero Matías Borgogno; el volante Franco Zapiola y el lateral Agustín Lagos, que anotó en la jornada anterior ante Peñarol.

El partido anterior entre ambos equipos, disputado en la tercera fecha del grupo, se resolvió en favor de Platense por 2-1 tras dos goles de cabeza en jugadas a balón parado. Santa Fe descontó en tiempo añadido mediante un remate de derecha tras pelota quieta, pero el tiempo no le alcanzó para empatar, según relató ESPN.

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La definición de la zona también involucra el choque entre Peñarol y Corinthians, programado para el jueves. El conjunto uruguayo, con dos puntos, verá condicionada su continuidad a que Platense no sume un triunfo en Bogotá y sumar de a tres ante el líder del grupo E. Platense podría sellar su clasificación a octavos de final si derrota a Santa Fe en Bogotá y relegaría a los Cardenales a buscar el cupo en los Play-off de la Copa Sudamericana como tercero y enfrentar a un segundo de grupo en la “Otra mitad de la gloria”.

Así va la tabla de posiciones del grupo E en la Copa Libertadores 2026

Santa Fe pelea un cupo en la fase final de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Corinthians: 10 puntos / +6 diferencia de gol / 4 partidos jugados (clasificado a octavos de final). Platense: 7 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Peñarol: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 4 partidos jugados.