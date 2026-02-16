Perú Deportes

DT de Comerciantes Unidos explotó por polémica ante Chankas: “Vergüenza, a Alianza Lima le cobran un penal por lo mismo”

Claudio Biaggio, entrenador del club cutervino, mencionó a los ‘blanquiazules’ mientras criticaba decisiones arbitrales durante el duelo ante los andahuaylinos

Guardar
Claudio Biaggio, entrenador del club cutervino, mencionó a Alianza Lima mientras criticaba decisiones arbitrales durante el duelo ante los andahuaylinos. (Video: L1MAX)

El técnico de Comerciantes Unidos, Claudio Biaggio, vivió un momento de furia durante el empate 1-1 de su equipo frente a Los Chankas el último domingo 15 de febrero por la fecha 3 del Torneo Apertura. Tras una jugada polémica, el estratega no dudó en mostrar su indignación por la decisión arbitral, y sus fuertes palabras quedaron registradas en la transmisión de L1MAX.

Es una vergüenza. A Alianza Lima le cobran un penal por hacer eso, un penal por lo mismo, manga de cagones. Cagones de m*** que son”, exclamó Biaggio desde el banco de suplentes, declaración que rápidamente generó repercusión en redes sociales y encendió la polémica en torno al arbitraje del partido.

El origen de la polémica se dio al minuto 25 del compromiso en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, cuando Los Chankas abrió el marcador con un gol de Oshiro Takeushi. El entrenador de Comerciantes Unidos reclamó que, previo a la definición, su defensor Yordi Vílchez había sido objeto de una falta que no fue sancionada.

Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, que incluyó la posibilidad de offside y la supuesta infracción contra el central del cuadro cutervino, el gol se convalidó, lo que desató el enojo de Claudio Biaggio. Según el estratega argentino, esa misma jugada habría terminado en penal a favor de Alianza Lima en circunstancias similares.

Claudio Biaggio es entrenador de
Claudio Biaggio es entrenador de Comerciantes Unidos.

Empate final en Cutervo

El partido en la ciudad de Cutervo continuó con gran intensidad y, tras el golpe recibido de parte de Los Chankas, al minuto 39 Matías Sen igualó las acciones para Comerciantes Unidos. A partir de allí, el marcador no se movería, y ambos equipos terminaron repartiendo puntos en un duelo que estuvo marcado por la polémica arbitral y por el VAR.

En conferencia de prensa, Biaggio se refirió al desempeño de su equipo y a la situación que generó su enojo. “Lo intentamos por todos los medios, de todas formas para ganar el partido. Hay un gol que le hacemos, antes del gol de ellos, pero el VAR determinó que fue offside. Yo no lo vi así, estoy molesto por la forma en que empatamos”, indicó ante la prensa local.

El técnico reconoció que su equipo tuvo opciones para quedarse con los tres puntos, aunque también admitió que el partido pudo haberse perdido ante un rival que supo proponer su juego. “Teníamos posibilidades de ganar, pero también corríamos el riesgo de perder, porque Chankas generó situaciones claras. Sin embargo, hay cosas que suceden en este medio que molestan bastante”, apuntó.

Finalmente, Biaggio criticó la diferencia de trato hacia los reclamos en la Liga 1. “De los árbitros no hay que hablar, yo no soy árbitro y no tomo esas decisiones, pero el tiempo sí. Hay técnicos de otros equipos que se quejan y sí los escuchan. Nosotros somos un equipo más humilde que tratamos de imponer nuestro juego, pero pasa lo que pasó...”, cerró.

Comerciantes Unidos empató 1-1 con
Comerciantes Unidos empató 1-1 con Los Chankas en Cutervo. Crédito: Liga 1

Comerciantes Unidos y un arranque regular

Comerciantes Unidos comenzó la Liga 1 2026 con una victoria ajustada en casa ante CD Moquegua por 1-0. En la segunda fecha, el equipo intentó dar la sorpresa en Matute frente a Alianza Lima, pero cayó 2-1 y no pudo sumar fuera de casa. Este domingo, los cutervinos esperaban volver a sumar de a tres en su estadio, pero terminaron empatando 1-1 con Los Chankas.

Con este resultado, el cuadro cutervino acumula cuatro puntos y se ubica provisionalmente en la novena posición del Torneo Apertura. Su próximo desafío será enfrentar a Cusco FC, con la misión de retomar el camino de las victorias y escalar posiciones en la tabla.

Temas Relacionados

Claudio BiaggioComerciantes UnidosAlianza LimaLos Chankasperu-deportes

Más Noticias

Rainer Torres aconsejó a Alex Valera que deje Universitario: “La selección peruana no tiene un ‘9′ real para las próximas Eliminatorias"

El exjugador se refirió al presente del delantero nacional y confesó que, por el bien de la ‘bicolor’, debería emigrar al extranjero

Rainer Torres aconsejó a Alex

José Carvallo defiende a Paolo Guerrero tras difícil momento en Alianza Lima: “Duele que tu propia hinchada te grite’”

El exportero de Universitario expresó su apoyo al ‘Depredador’ frente a las críticas y lo calificó como el mejor jugador que ha visto en toda su carrera

José Carvallo defiende a Paolo

Hernán Barcos involucrado en polémica de FC Cajamarca: dos jugadores reclamaron deuda y SAFAP emitió firme comunicado

Un par de futbolistas, recomendados por el ‘Pirata’ al club ‘azul y oro’, hicieron una fuerte petición a la directiva para cobrar un pago pendiente

Hernán Barcos involucrado en polémica

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 3 del Torneo Apertura

El fútbol peruano dejó intensas emociones tras el desarrollo de la tercera fecha, en la que dos equipos lograron mantener el puntaje ideal. Conoce las ubicaciones de todos los participantes

Tabla de posiciones de la

Pedro Gallese y una actuación consagratoria en Colombia: las espectaculares atajadas en triunfo vital de Deportivo Cali

El guardameta peruano brilló bajo los tres palos en la victoria ante Nacional, con intervenciones heroicas que le valieron una ovación ensordecedora del público

Pedro Gallese y una actuación
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ reafirma que José Jerí

PJ reafirma que José Jerí debe ir a terapia psicológica por patología psicosexual

Militante de Somos Perú asistió a reuniones en Sedapal sin contrato ni cargo formal

José Jerí no acudirá a Pleno extraordinario donde se debatirá su censura: “No me corresponde ir”

Madre de Andrea Vidal pide a novio que se entregue a la justicia tras video de seguimiento: “Que aclare las cosas”

Keiko Fujimori en contra del aborto en casos de violación: “[Si mis hijas fueran abusadas], yo les diría que tengan al bebé”

ENTRETENIMIENTO

Sofía Franco se burla del

Sofía Franco se burla del bajo rating de Magaly Medina: “Todo cae por su propio peso”

Suheyn Cipriani revela los motivos por los que Macarius terminó con ella: “No se siente bien en una relación a distancia”

Xiomy Kanashiro muestra el lujoso regalo que le dio Jefferson Farfán por su primer año juntos

Michelle Soifer terminó empapada durante fiesta de carnavales en Mi Perú: “Me hicieron michi”

‘Prima’ de Josimar sorprende al reaparecer sin barriga pese a embarazo de siete meses: “¿Qué pasó con los mellizos?”

DEPORTES

Rainer Torres aconsejó a Alex

Rainer Torres aconsejó a Alex Valera que deje Universitario: “La selección peruana no tiene un ‘9′ real para las próximas Eliminatorias"

José Carvallo defiende a Paolo Guerrero tras difícil momento en Alianza Lima: “Duele que tu propia hinchada te grite’”

Hernán Barcos involucrado en polémica de FC Cajamarca: dos jugadores reclamaron deuda y SAFAP emitió firme comunicado

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 3 del Torneo Apertura

Pedro Gallese y una actuación consagratoria en Colombia: las espectaculares atajadas en triunfo vital de Deportivo Cali