Piero Quispe protagonizó un tenso careo con Aydan Hammond, de nacionalidad peruana, en goleada del Sydney FC

Aunque los jugadores nacionales intervinieron para apaciguar los ánimos entre sus colegas, acabaron implicados en un altercado que el árbitro resolvió con tarjetas amarillas para ambos

Quispe, quien busca consolidarse en el extranjero, mostró un rostro poco habitual al encarar con firmeza a su compatriota. Hammond, por su parte, no dio marcha atrás ante los reclamos del exvolante de Pumas UNAM -

El derbi de la ciudad de Sídney regaló una jornada cargada de goles y fricciones. En medio del dominio total del Sydney FC, que se impuso por un contundente 4-1 frente al Western Sydney, ocurrió un suceso que captó la atención de la prensa nacional: el fuerte cruce entre Piero Quispe y Aydan Hammond. Lo que empezó como una disputa común de juego escaló rápidamente a un intercambio verbal que encendió las alarmas en el campo.

Quispe, quien busca consolidarse en el extranjero, mostró un rostro poco habitual al encarar con firmeza a su compatriota. Hammond, por su parte, no dio marcha atrás ante los reclamos del exvolante de Pumas UNAM. La situación se tornó crítica cuando los futbolistas peruanos trataron de separar a otros compañeros para evitar que la gresca pasara a mayores.

Sin embargo, en el desorden del momento, ambos quedaron atrapados en el centro de la trifulca. Ante la persistencia de las quejas y los empujones, el juez Adam Kersey optó por cortar el problema de raíz y sancionó a los dos jugadores con una cartulina amarilla.

Piero Quispe y Aydan Hammond se encararon en el derbi de Sydney. Crédito: X @crischasqui

Conviene mencionar que Aydan Hammond es un futbolista con raíces peruanas. Debido a su buen desempeño en el fútbol australiano, el extremo de ascendencia nacional se encuentra a la espera de una convocatoria formal para vestir la camiseta de la selección peruana. Este duelo particular con Quispe, un habitual en las listas de ‘la bicolor’, pone sobre la mesa el carácter de un jugador que ya está en el radar del nuevo cuerpo técnico nacional a cargo de Mano Menezes.

Un peruano junto a Piero Quispe

Con apenas 17 años, Nickolas Alfaro cumplió el sueño de estrenarse en la A-League durante el compromiso del Sydney FC frente al Melbourne Victory. Aunque el resultado colectivo fue adverso, la aparición del joven talento representó un paso firme en su carrera. Alfaro ingresó en los instantes finales del encuentro para aportar su creatividad en el centro del campo, una zona donde ya destaca otra figura de nuestro país.

La presencia de Alfaro en el terreno de juego permitió un reencuentro especial, pues compartió los minutos finales junto a Piero Quispe. El exvolante de Universitario de Deportes goza de un gran presente en el club ‘skyblue’, donde porta la camiseta número 7 y lidera la generación de juego.

Nickolas Alfaro vinculándose con el plantel Sky Blue. - Crédito. Sydney FC

Esta sociedad peruana en el extranjero genera ilusión, especialmente por el potencial de Alfaro, quien ya firmó un contrato profesional hace un año y cuenta con un proceso previo en las categorías menores del fútbol australiano. Ahora, ambos futbolistas buscan consolidar al equipo en los puestos de vanguardia del torneo.

La pelea por el liderato de la A-League

Actualmente, el Newcastle Jets ocupa el primer lugar de la A-League, pero su posición corre peligro ante el acecho constante del Sydney FC. El equipo de los peruanos marcha solo dos puntos por debajo del líder y cuenta con una ventaja estratégica: tiene un partido pendiente que podría catapultarlo directamente al liderato absoluto.

El conjunto que dirige Ufuk Talay afrontará un reto decisivo en la siguiente jornada. Se medirá ante el Auckland FC, escuadra que también es protagonista del torneo y se ubica firmemente en la tercera casilla. Para este choque de potencias, Piero Quispe se perfila como titular indiscutible en el mediocampo tras sus recientes actuaciones destacadas.

Los aficionados en nuestro país podrán seguir todas las incidencias de este compromiso el próximo 6 de febrero. El pitazo inicial está programado para las 23:00 horas en todo el territorio nacional, en una cita clave para las aspiraciones del Sydney FC.

Tabla de posiciones de la A-League. Crédito: Sofascore.

