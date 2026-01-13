Alexandra Llaro y Waleska Toro atraviesan duro momento: se perderán toda la temporada con Regatas Lima por lesión

Alexandra Llaro y Waleska Toro no serán parte de lo que resta de la temporada en Regatas Lima. Crédito: Instagram Alexandra Llaro/FPV.

Regatas Lima firmó una actuación para el olvido en la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El equipo a cargo de Horacio Bastit no logró asentarse en la primera etapa de la competencia y rindió de forma inesperada, pues su cartel de subcampeón en la temporada pasada lo erigía como un firme candidato a volver a ser protagonista. En esa línea, la enfermería del club ha trabajado arduamente y el adiestrador del conjunto ha confirmado las ausencias de Alexandra Llaro y Waleska Toro hasta el final de la temporada.

En diálogo con ‘Latina Deportes’, el estratega argentino de 65 años explicó, en primer lugar, que Llaro está a la espera de una operación. Pese a que la jugadora regresó a los terrenos de juego en noviembre pasado luego de más de seis meses fuera por lesión, no será tomada en cuenta por su próximo ingreso a cirugía. “No contamos con ‘Ale’”, lamentó el DT.

Por otro lado, Bastit también confirmó que la juvenil Waleska Toro, refuerzo para esta temporada, fue intervenida quirúrgicamente con éxito en diciembre pasado. Por lo tanto, el tiempo de recuperación que necesita la inhibe de reincorporarse a la competencia, al menos, en esta temporada. “A Waleska recién la vamos a ver en la próxima liga”, sumó Horacio.

Waleska Toro se alistaba para estrenarse en Regatas Lima, pero se lesionó en el calentamiento del encuentro ante Deportivo Wanka en la primera fecha del torneo. Crédito: Regatas Lima.

De esta manera, Regatas Lima pierde a dos jugadoras que podrían darle más variantes en ataque al cuadro de Chorrillos. La temporada se ha presentado desafiante para la institución más galardonada en la era moderna del vóley profesional peruano. Se avecinan más retos para el club, pues así como buscará el título nacional, también deberá concentrar esfuerzos para competir en el Campeonato Sudamericano de Clubes, que tendrá lugar en Perú.

Temporada irregular

La temporada de Regatas Lima en la Liga Peruana de Vóley muestra una irregularidad poco común para un club con su historia. El equipo chorrillano, que siempre pelea por los primeros puestos, terminó la primera etapa del curso 2025/26 en la sexta posición.

Este bajo rendimiento se debe a varias derrotas clave contra rivales directos y equipos en ascenso. El cuadro ‘celeste’ cayó ante Atlético Atenea por 3-1 en las primeras fechas, un resultado que encendió las alarmas. Poco después, Circolo Sportivo Italiano también superó a las dirigidas por Horacio Bastit con el mismo marcador de 3-1.

Universitario consigue el cuarto set con 25 a 23 frente a Regatas Lima y gana el partido. | Latina

Los clásicos tampoco favorecieron al conjunto de Chorrillos. Alianza Lima se impuso con autoridad por 3-1 en el cierre de la primera fase. Finalmente, Universitario selló la mala racha al derrotarlas también por 3-1 a finales de diciembre. Estos resultados obligan al equipo a mejorar su nivel para la segunda fase del torneo.

Campeonato Sudamericano a la vista

El presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas, confirmó que Regatas Lima participará en el Campeonato Sudamericano de Clubes 2026. El equipo chorrillano asistirá como el segundo representante de Perú gracias a su condición de subcampeón nacional de la temporada anterior.

Este importante torneo continental tendrá lugar en Lima entre el 18 y 22 de febrero. Además del cuadro ‘celeste’ y de Alianza Lima, Perú contará con un tercer equipo en la competencia. La Universidad San Martín de Porres (USMP) recibió un cupo adicional por quedar en el tercer lugar de la liga local. Esta plaza surgió ante la ausencia de un representante de Argentina.

La presencia de tres clubes peruanos aumenta las opciones de éxito para el vóley nacional en casa. El certamen entregará dos boletos clasificatorios para el próximo Mundial de Clubes.

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), anuncia oficialmente que el Sudamericano de Clubes se realizará en Perú. Conoce los equipos participantes, las fechas y el formato de la competencia que otorgará cupos al Mundial de Clubes.