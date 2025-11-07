Voleibolista dominicana polemizó al hablar del carácter de las jugadoras peruanas: “No les gusta que les llamen la atención”

La referente extranjera de Géminis afirmó que algunas atletas locales no asimilan bien la exigencia de entrenadores con carácter. (Video: Ataque Cruzado)

El Deportivo Géminis vive una nueva etapa en la Liga Peruana de Vóley bajo la dirección de Natalia Málaga, y una de las voces que ha cobrado protagonismo es la de Florangel Terrero, figura extranjera del cuadro de Comas. La central dominicana, pieza clave en el reciente triunfo sobre Regatas Lima, habló con franqueza sobre el cambio de mentalidad dentro del equipo y dejó reflexiones que han generado debate sobre la disciplina y el carácter en el vóley peruano.

En diálogo con ‘Ataque Cruzado’ de Radio Ovación, Terrero valoró el esfuerzo del grupo y la actitud mostrada en los primeros compromisos de la temporada, además de reconocer que el cambio en la dirección técnica llega en un momento clave. Géminis busca recuperar el protagonismo perdido, luego de una campaña irregular que lo dejó fuera de la pelea por el título desde la primera etapa del torneo.

“Ahora hay más disposición de nosotras y actitud. Porque puede venir el mejor entrenador del mundo y si las jugadoras no quieren, no se va a hacer nada, pero nosotros queríamos (ante Regatas) avanzar mucho”, comentó, destacando que la motivación interna ha sido determinante para mejorar el rendimiento.

La voleibolista también recordó su experiencia con el cuerpo técnico de la campaña, liderado por el brasileño Rogério Portela, y explicó que, aunque ella se adaptó bien a su estilo, no todas las jugadoras lo hicieron de la misma forma. “En la temporada pasada, a base de mi experiencia con el técnico, sentía que estábamos entrenando muy bien. Yo me entendía súper bien con el entrenador. Como era brasileño, ya sabía su mecánica porque nosotras allí en la selección tenemos brasileños como entrenadores”, señaló.

Natalia Málaga dejó claro que su carácter competitivo y temperamental seguirá siendo parte de su sello en Géminis.

Florangel Terrero polemizó sobre el carácter de las voleibolistas peruanas

Sin embargo, la dominicana abrió el debate al referirse a la forma en que algunas jugadoras peruanas asumen la exigencia de los entrenadores con carácter fuerte. Terrero admitió que, durante la campaña pasada, no todas sus compañeras lograron adaptarse a ese tipo de liderazgo, lo que en algunos casos generó tensiones dentro del grupo.

“Tal vez con alguna de las chicas de acá, nativas, sí tenía unos cuantos roces porque no querían que les estuvieran llamando mucho la atención. Pero una, al tener muchas experiencias con selección y con entrenadores brasileños que tienen un estilo fuerte, ya sabe cómo manejarlo”, comentó con total franqueza.

Con esa sinceridad que la caracteriza, la central explicó que los estilos exigentes no son para todas y que, en su experiencia, las reacciones dependen mucho del nivel de madurez y trayectoria de cada deportista. “Es dependiendo de la jugadora. A veces hay algunas que no tienen mucha experiencia, porque no te voy a decir que no pasa (malas reacciones contra el DT). Sí pasa en todos los clubes, en toda parte del mundo, pero cuando las jugadoras no tienen mucha experiencia, a veces se trancan y se bloquean porque no están acostumbradas a esa mecánica de juego”, puntualizó.

Florangel Terrero fue protagonista en la victoria de Géminis ante Regatas. Crédito: Liga Peruana de Vóley

Un nuevo ciclo

El Deportivo Géminis inicia una nueva etapa bajo la conducción de Natalia Málaga, una de las entrenadoras más emblemáticas del vóley peruano. Tras su reciente llegada al club de Comas, la estratega nacional ya dirige los primeros entrenamientos con un enfoque marcado por la intensidad y la disciplina, rasgos que siempre han definido su carrera.

El debut oficial de Málaga al frente del equipo se producirá este fin de semana, cuando Géminis enfrente al Deportivo Wanka por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley. Será la primera oportunidad para ver el sello competitivo de la entrenadora en acción y medir el impacto de sus métodos en un grupo que busca reencontrarse con los primeros planos del campeonato.