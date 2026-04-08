De la Liga Peruana de Vóley a la Segunda de España: Mauro Boasso es presentado como nuevo DT de club recién descendido

Mauro Boasso asume en el Voley Kiele Socuéllamos tras su paso por la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

El vóley peruano sigue exportando talento, y esta vez es desde los banquillos. El entrenador argentino Mauro Boasso fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Voley Kiele Socuéllamos, equipo que competirá en la Segunda División de España durante la temporada 2026-27. De esta manera, el estratega da el salto al vóley europeo tras su reciente paso por la Liga Nacional.

El anuncio fue realizado por el propio club español a través de sus canales oficiales, donde destacaron la trayectoria y perfil del extécnico de Deportivo Soan. “Tenemos el enorme honor de presentar a nuestro nuevo entrenador para la temporada 2026-27: Mauro Boasso, un técnico con carácter, visión y una trayectoria internacional que habla por sí sola”, señalaron.

Asimismo, resaltaron su recorrido en distintos escenarios del vóley. “Experiencia en la Liga Argentina y protagonista en la Liga Peruana. Ex seleccionador argentino. Llega procedente del Deportivo Soan para liderar una nueva etapa llena de ambición, trabajo y sueños grandes. Bienvenido a tu nueva casa, míster. ¡Vamos con todo!”, agregaron en su publicación.

Mauro Boasso asume el mando de un club con historia reciente en la élite del vóley español. El CV Kiele Socuéllamos llega a esta nueva etapa tras descender de la Liga Iberdrola, la máxima categoría del país, luego de finalizar en el penúltimo lugar en la última temporada, poniendo fin a una racha de siete campañas consecutivas en la primera división.

Mauro Boasso presentado como nuevo DT de Socuéllamos. Crédito: Captura IG

Ahora, el objetivo del club es claro: regresar lo antes posible a la élite. Para ello, la institución ha apostado por un entrenador con experiencia internacional y capacidad para liderar procesos competitivos. La llegada del técnico argentino responde a un proyecto que busca reconstruirse con ambición y recuperar el protagonismo perdido.

Su paso reciente por la Liga Peruana

Antes de dar el salto a Europa, Mauro Boasso estuvo al frente del Deportivo Soan en la Liga Peruana de Vóley, donde afrontó una temporada de alta exigencia. Bajo su conducción, el equipo de Comas logró clasificarse a la etapa decisiva del campeonato, alcanzando los cuartos de final. En esa instancia, se cruzó con Alianza Lima, vigente bicampeón nacional y actual finalista del torneo y, pese a competir con intensidad, no pudo superar la llave y quedó fuera de la lucha por el título.

Luego, el conjunto dirigido por el DT argentino disputó los partidos por el quinto lugar, pero no consiguió cerrar la campaña en esa posición y terminó ubicándose en el octavo puesto. Más allá del resultado final, la experiencia dejó importantes lecciones y permitió afianzar el trabajo del técnico en un campeonato de alto nivel competitivo.

Ahora, su llegada al vóley español abre un nuevo capítulo en su carrera, que también incluye trayectoria en la Liga Argentina y su paso como seleccionador nacional de las categorías formativas de su país. Su perfil internacional y su conocimiento del juego fueron factores determinantes para que el Voley Kiele Socuéllamos lo elija como el líder de este nuevo proyecto.

Mauro Boasso entrenó a Deportivo Soan la última temporada. Crédito: LPV

El reto de volver a la élite

La misión de Mauro Boasso será clara desde el inicio: devolver al club a la máxima categoría del vóley español. Para ello, deberá conformar un equipo competitivo, potenciar el rendimiento del plantel y sostener una regularidad a lo largo de la temporada.

El Voley Kiele Socuéllamos inicia así una etapa de reconstrucción con la mirada puesta en el ascenso, mientras que el entrenador argentino buscará dejar su sello en el vóley europeo tras su paso por la Liga Peruana. El desafío está planteado y el objetivo es ambicioso. Ahora, todo dependerá del trabajo que logre plasmar dentro de la cancha en una temporada que marcará el rumbo del club y del estratega.