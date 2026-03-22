Kenji Cabrera y Vancouver Whitecaps caen ante San Jose Earthquakes en la MLS: primera derrota para el peruano

El conjunto canadiense cedió la cima de la Conferencia Oeste tras perder 1-0 como local ante San Jose Earthquakes; el peruano Kenji Cabrera sumó minutos y buscará revancha ante Portland Timbers (MLS)

Siempre hay una primera vez. El peruano Kenji Cabrera ingresó en la segunda mitad del compromiso, pero no logró revertir el resultado adverso para su equipo, el Vancouver Whitecaps, que perdió el invicto ante el San Jose Earthquakes y se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Oeste con 12 puntos, a solo una unidad del líder, Los Angeles FC.

El extremo Kenji Cabrera, de 23 años, fue el primer refuerzo peruano en la plantilla de Vancouver Whitecaps esta temporada, tras su llegada procedente de FBC Melgar.

El futbolista peruano-japonés sumó minutos al entrar desde el banco en el minuto 75, en un partido que se definió por un gol de Beau Leroux en la última jugada de la primera mitad. Con este marcador, los Whitecaps ceden terreno en la tabla, pero conservan un lugar entre los primeros puestos de la conferencia.

Una jornada amarga para Cabrera

El primer revés de Cabrera en la MLS llegó en un duelo cerrado, donde su ingreso buscó cambiar la historia, aunque el marcador ya estaba sellado desde el cierre del primer tiempo. (Facebook /Whitecaps FC)

La expectativa era alta para el atacante peruano luego de su traspaso al fútbol estadounidense, donde firmó contrato con Vancouver Whitecaps hasta el año 2028, con opción a extender el vínculo una temporada más. Cabrera, conocido por su capacidad como extremo izquierdo y por su paso destacado en Melgar, ingresó en el segundo tiempo buscando aportar velocidad y desequilibrio en el ataque local.

El partido mostró desde el inicio a dos equipos con propuestas ofensivas. Vancouver generó peligro mediante remates desde fuera del área, obligando al arquero rival a intervenir en varias ocasiones. San Jose Earthquakes respondió con jugadas a balón parado y disparos a distancia, aunque sin precisión en el último toque. El equilibrio se rompió al minuto 45, cuando Beau Leroux anotó el único gol del partido, dejando sin opciones al guardameta local.

En la segunda mitad, el equipo canadiense intentó tomar la iniciativa. El ingreso de Cabrera a los 75 minutos, en reemplazo de Aziel Jackson, buscaba renovar la ofensiva y encontrar el empate. Sin embargo, a pesar de la insistencia en el tramo final, los Whitecaps no lograron concretar sus opciones y encajaron su primera derrota de la temporada.

Vancouver pierde el invicto y baja a la segunda posición

Vancouver dejó escapar su invicto en un momento clave, cediendo terreno en la clasificación y permitiendo que sus rivales se acerquen en la lucha por la cima. (Facebook /Whitecaps FC)

Con la caída ante San Jose Earthquakes, Vancouver Whitecaps se mantiene con 12 puntos y desciende al segundo lugar de la Conferencia Oeste, quedando a una sola unidad del líder, Los Angeles FC. San Jose, por su parte, iguala la línea del equipo canadiense y se ubica en la tercera casilla por diferencia de goles.

La derrota representa un llamado de atención para el conjunto dirigido por Vanni Sartini, que hasta el momento había mostrado solidez tanto en casa como de visitante. El entrenador italiano decidió apostar por Cabrera para dinamizar el ataque en los últimos minutos, pero el arco rival se mantuvo cerrado pese a los intentos del peruano y sus compañeros.

Según las estadísticas de la liga, Cabrera acumula ahora 11 partidos disputados en la MLS, con dos goles marcados en su primera experiencia en el fútbol norteamericano. El exjugador de Melgar fue fichado en julio de 2025 y debutó oficialmente en agosto de ese año, desempeñándose principalmente como extremo izquierdo y aportando en las transiciones ofensivas del equipo.

Próximo desafío ante Portland Timbers y el presente de Cabrera

Con la mira puesta en Portland, Vancouver busca recuperar sensaciones, mientras Cabrera intenta consolidarse como pieza clave en el ataque tras su reciente aparición. (Facebook /Whitecaps FC)

Tras la derrota, Vancouver Whitecaps ya se enfoca en su siguiente compromiso, donde visitará a Portland Timbers, equipo que ocupa el último lugar del campeonato. El cuerpo técnico evalúa posibles modificaciones en la alineación para recuperar el ritmo ganador y mantener la presión sobre Los Angeles FC en la lucha por el liderato de la conferencia.

Cabrera, nacido en Shiga, Japón, y nacionalizado peruano, ha desarrollado su carrera profesional entre el fútbol sudamericano y el norteamericano. En Melgar disputó 122 partidos oficiales, sumando 16 goles y 17 asistencias, y fue pieza clave en la conquista del Torneo Apertura 2022. Desde su llegada al fútbol canadiense, ha sumado minutos en la liga y en la Copa Canadiense, donde ya se consagró campeón en 2025.

Además de su carrera deportiva, Cabrera cursa estudios de Administración de Empresas en una conocida universidad, combinando la formación profesional con su actividad en la MLS. Su debut con la selección absoluta de Perú se produjo en septiembre de 2025, en un encuentro de eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay.

El próximo partido será una nueva oportunidad para el peruano de consolidarse en el esquema de Vancouver Whitecaps y contribuir a que el equipo recupere el camino del triunfo en la Major League Soccer.