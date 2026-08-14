San Isidro pone en funcionamiento nueva sede de OMAPED con servicios gratuitos y tecnología especializada

Una terapeuta supervisa a un niño en la piscina de hidroterapia de la nueva sede de OMAPED en San Isidro, que ofrece servicios de rehabilitación. (Municipalidad de San Isidro)

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La Municipalidad de San Isidro puso en funcionamiento una nueva sede de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), con el objetivo de fortalecer los servicios destinados a la rehabilitación, autonomía e inclusión de las personas con discapacidad. El nuevo establecimiento amplía la atención gratuita e incorpora ambientes acondicionados y equipamiento especializado para sus usuarios.

La sede se encuentra ubicada en la avenida 2 de Mayo N.° 925, en San Isidro, y cuenta con espacios destinados a distintos servicios. Entre ellos destacan una piscina acondicionada para brindar hidroterapia gratuita, una sala multisensorial, una sala de realidad virtual, un área de podología y ambientes orientados al desarrollo de habilidades para la autonomía y preparación para el empleo.

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La nueva infraestructura también incorpora una sala multisensorial equipada para desarrollar actividades de estimulación dirigidas, entre otros usuarios, a personas con trastorno del espectro autista (TEA). Asimismo, la sala de realidad virtual permitirá complementar las terapias mediante herramientas tecnológicas y experiencias inmersivas.

La nueva sede de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) en San Isidro, que demandó una inversión de más de S/9.6 millones. (Municipalidad de San Isidro)

Nuevos servicios para rehabilitación

Entre los espacios implementados se encuentra también un ambiente de panadería y pastelería equipado con modernos implementos para desarrollar habilidades y conocimientos que contribuyan a la autonomía y preparación para el empleo. A ello se suma el área de podología, acondicionada para brindar atención especializada a los usuarios.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, visitó las nuevas instalaciones y destacó las condiciones de atención y el equipamiento implementado. “Esta nueva y renovada sede nos permite fortalecer la atención que brinda la OMAPED y facilitar el acceso a servicios especializados que contribuyan a la rehabilitación, autonomía y calidad de vida de nuestros usuarios”, señaló.

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La infraestructura está conformada por seis niveles, que incluyen un sótano, cuatro pisos y una azotea, construidos sobre un terreno de 778.94 metros cuadrados. El local también dispone de seis estacionamientos, uno de ellos accesible para personas con discapacidad.

Personas con discapacidad reciben hidroterapia en la piscina de la nueva sede de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) en San Isidro. (Municipalidad de San Isidro)

Municipalidad invirtió más de S/9.6 millones

La construcción y acondicionamiento de la nueva sede demandaron una inversión de S/9 630 117.91. El inmueble cuenta además con un consultorio de psicomotricidad para niños y ambientes especializados para rehabilitación, así como espacios destinados al desarrollo de talleres.

La OMAPED desarrolla actualmente 13 talleres distribuidos en 27 grupos, adaptados de acuerdo con la edad y las características de sus usuarios. Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de su autonomía, habilidades sociales e inclusión.

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Entre los talleres ofrecidos se encuentran computación adaptada, teatro, danza, deporte adaptado, arte, lenguaje y aprendizaje, preparación para el empleo, inteligencia emocional y manualidades.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y participantes elaboran postres en el taller de panadería y pastelería de la nueva sede de OMAPED. (Municipalidad de San Isidro)

OMAPED amplía servicios a personas con discapacidad

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad fue creada en el año 2001 con el propósito de promover la igualdad de oportunidades y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante programas y servicios orientados a su inclusión.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo local, la Municipalidad de San Isidro amplía los servicios gratuitos y las herramientas disponibles para la rehabilitación, autonomía e inclusión de sus usuarios.

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El logotipo de OMAPED, la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, utiliza cinco símbolos que representan distintos tipos de discapacidad física, cognitiva y sensorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva sede incorpora ambientes especializados para hidroterapia, estimulación, realidad virtual, podología, rehabilitación y preparación para el empleo, además de espacios destinados a los talleres que desarrolla la OMAPED.