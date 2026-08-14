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San Isidro pone en funcionamiento nueva sede de OMAPED con servicios gratuitos y tecnología especializada

El nuevo local dispone de seis niveles y requirió una inversión superior a S/9.6 millones para su construcción y equipamiento

Piscina interior con tres personas, dos en el agua (adulto y niño), una mujer agachada junto al borde, carteles de OMAPED y San Isidro
Una terapeuta supervisa a un niño en la piscina de hidroterapia de la nueva sede de OMAPED en San Isidro, que ofrece servicios de rehabilitación. (Municipalidad de San Isidro)
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La Municipalidad de San Isidro puso en funcionamiento una nueva sede de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), con el objetivo de fortalecer los servicios destinados a la rehabilitación, autonomía e inclusión de las personas con discapacidad. El nuevo establecimiento amplía la atención gratuita e incorpora ambientes acondicionados y equipamiento especializado para sus usuarios.

La sede se encuentra ubicada en la avenida 2 de Mayo N.° 925, en San Isidro, y cuenta con espacios destinados a distintos servicios. Entre ellos destacan una piscina acondicionada para brindar hidroterapia gratuita, una sala multisensorial, una sala de realidad virtual, un área de podología y ambientes orientados al desarrollo de habilidades para la autonomía y preparación para el empleo.

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La nueva infraestructura también incorpora una sala multisensorial equipada para desarrollar actividades de estimulación dirigidas, entre otros usuarios, a personas con trastorno del espectro autista (TEA). Asimismo, la sala de realidad virtual permitirá complementar las terapias mediante herramientas tecnológicas y experiencias inmersivas.

Fachada de un edificio moderno con ventanas de vidrio y la inscripción "Municipalidad de San Isidro", con el escudo local. Plantas en primer plano
La nueva sede de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) en San Isidro, que demandó una inversión de más de S/9.6 millones. (Municipalidad de San Isidro)

Nuevos servicios para rehabilitación

Entre los espacios implementados se encuentra también un ambiente de panadería y pastelería equipado con modernos implementos para desarrollar habilidades y conocimientos que contribuyan a la autonomía y preparación para el empleo. A ello se suma el área de podología, acondicionada para brindar atención especializada a los usuarios.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, visitó las nuevas instalaciones y destacó las condiciones de atención y el equipamiento implementado. “Esta nueva y renovada sede nos permite fortalecer la atención que brinda la OMAPED y facilitar el acceso a servicios especializados que contribuyan a la rehabilitación, autonomía y calidad de vida de nuestros usuarios”, señaló.

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La infraestructura está conformada por seis niveles, que incluyen un sótano, cuatro pisos y una azotea, construidos sobre un terreno de 778.94 metros cuadrados. El local también dispone de seis estacionamientos, uno de ellos accesible para personas con discapacidad.

Piscina interior con barandales y borde amarillo. Dos personas en el agua, una con gorro rojo. Seis adultos caminan o esperan en el área alrededor de la piscina
Personas con discapacidad reciben hidroterapia en la piscina de la nueva sede de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) en San Isidro. (Municipalidad de San Isidro)

Municipalidad invirtió más de S/9.6 millones

La construcción y acondicionamiento de la nueva sede demandaron una inversión de S/9 630 117.91. El inmueble cuenta además con un consultorio de psicomotricidad para niños y ambientes especializados para rehabilitación, así como espacios destinados al desarrollo de talleres.

La OMAPED desarrolla actualmente 13 talleres distribuidos en 27 grupos, adaptados de acuerdo con la edad y las características de sus usuarios. Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de su autonomía, habilidades sociales e inclusión.

Entre los talleres ofrecidos se encuentran computación adaptada, teatro, danza, deporte adaptado, arte, lenguaje y aprendizaje, preparación para el empleo, inteligencia emocional y manualidades.

Cinco personas, una mujer de vestido verde claro y cuatro con uniformes de chef y delantales, decoran magdalenas con crema en una cocina
La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y participantes elaboran postres en el taller de panadería y pastelería de la nueva sede de OMAPED. (Municipalidad de San Isidro)

OMAPED amplía servicios a personas con discapacidad

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad fue creada en el año 2001 con el propósito de promover la igualdad de oportunidades y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante programas y servicios orientados a su inclusión.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo local, la Municipalidad de San Isidro amplía los servicios gratuitos y las herramientas disponibles para la rehabilitación, autonomía e inclusión de sus usuarios.

Logotipo de OMAPED con cinco círculos de colores que contienen íconos de silla de ruedas, cabeza, oreja tachada, manos en señas y ojo tachado sobre fondo blanco.
El logotipo de OMAPED, la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, utiliza cinco símbolos que representan distintos tipos de discapacidad física, cognitiva y sensorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva sede incorpora ambientes especializados para hidroterapia, estimulación, realidad virtual, podología, rehabilitación y preparación para el empleo, además de espacios destinados a los talleres que desarrolla la OMAPED.

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