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‘Puma’ Carranza le respondió a Paolo Guerrero tras menospreciarlo como ídolo de Universitario: “Mi carrera siempre fue limpia”

El delantero de Alianza Lima tuvo una fuerte reacción cuando mencionaron a José Luis como ídolo de la ‘U’ en un programa de Youtube

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José Carranza decidió pronunciarse luego de la polémica que se generó por la reacción de Paolo Guerrero ante la mención de su nombre como ídolo de Universitario de Deportes. El ‘Puma’ optó por responder al delantero de Alianza Lima utilizando un tono sereno y haciendo hincapié en su trayectoria dentro del club ‘crema’.

La controversia se originó durante la última emisión de “MVP”, el programa de Youtube presentado por Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro, un personaje muy identificado con Universitario. En medio de la conversación, el ‘Depredador’ le preguntó a su compañero quién era su ídolo en el equipo ‘merengue’. El ‘Chino’, en un primer momento, respondió que tenía varios referentes, pero el capitán de la selección peruana insistió para que nombrara solo uno.

Finalmente, Miyashiro mencionó a José Carranza como su referente más importante en la ‘U’. La reacción de Guerrero no pasó desapercibida: miró con ironía, se levantó del asiento simulando abandonar el set y expresó la frase “estamos hasta las hue...”, mostrando su desacuerdo o sorpresa ante la elección.

Carranza eligió su propio espacio, el podcast “La Interna”, para responder al gesto de Guerrero. En sus declaraciones, el exfutbolista subrayó la importancia de la humildad y la historia dentro del club. “Siempre la soberbia, la arrogancia. Siempre he dicho que el único ídolo es Lolo Fernández. Yo siempre he sido un referente”, sostuvo, marcando distancia respecto a etiquetas y polémicas.

El exvolante también aprovechó para destacar su recorrido personal y profesional. Recordó que su carrera estuvo marcada por el esfuerzo y la superación de adversidades. “Mi carrera siempre fue limpia, en mi club me aman. La mitad más uno me quiere. Me hice solo desde niño, tras la muerte de mi padre, en un barrio difícil”, relató, aludiendo a su origen y al reconocimiento que logró entre los hinchas.

Sobre los comentarios de Guerrero, Carranza dejó claro que no lo afectan ni le restan valor a su historia en Universitario. “No necesito un número de camiseta para que me quieran. Siempre fui frontal, me gané todo con esfuerzo. Universitario me dio un colchón y yo le aporté ocho títulos. Si mi club me quiere, no tengo nada más que decir”, concluyó el ‘Puma’, reafirmando su vínculo con la institución y con la hinchada.

‘Puma’ Carranza le respondió a Paolo Guerrero tras menospreciarlo como ídolo de Universitario.
‘Puma’ Carranza le respondió a Paolo Guerrero tras menospreciarlo como ídolo de Universitario.

El aporte de Guerrero en Alianza Lima y del ‘Puma’ en Universitario

José Luis Carranza se consolidó como referente de Universitario de Deportes tras permanecer 19 años en el club. Ingresó como canterano, dejando atrás la violencia y las dificultades de su barrio, y vivió en el histórico Lolo Fernández antes de debutar profesionalmente en el equipo.

Desde su llegada al primer equipo, el ‘Puma’ se identificó plenamente con Universitario, logrando conquistar ocho títulos nacionales. Entre sus logros destaca el tricampeonato conseguido al inicio de este siglo, con títulos en 1985, 1987, 1990, 1992, 1993, 1998, 1999 y 2000.

A lo largo de su carrera, Carranza optó por mantenerse en la ‘U’, pese a recibir ofertas de clubes extranjeros. Las únicas camisetas que defendió en el profesionalismo fueron la de Universitario y la de la selección peruana.

Puma Carranza conquistó un tricampeonato nacional con Universitario en 1998, 1999 y 2000.
Puma Carranza conquistó un tricampeonato nacional con Universitario en 1998, 1999 y 2000.

En contraste, Paolo Guerrero no tuvo la misma continuidad en Alianza Lima. El delantero no llegó a debutar profesionalmente en el equipo ‘blanquiazul’, ya que emigró a Alemania a una edad temprana y se estrenó con el Bayern Múnich.

Tras una carrera internacional en Alemania, Brasil y Ecuador, Guerrero regresó a Alianza a mediados de 2024. En esa temporada, y tampoco en la de 2025, logró obtener títulos con el club. En ambos años, Universitario fue el campeón.

Actualmente, en 2026, Guerrero busca conseguir el título del Torneo Apertura con Alianza Lima, mientras la disputa por el campeonato continúa abierta.

Con cierto suspenso, el delantero puso el quinto tanto en el estadio Alejandro Villanueva - Crédito: L1MAX.

Ambos, José Luis Carranza y Paolo Guerrero, son figuras emblemáticas en Universitario de Deportes y Alianza Lima, respectivamente. Un enfrentamiento o debate entre ellos solo profundizaría la separación entre los dos clubes más representativos del país y, por extensión, en el fútbol peruano.

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