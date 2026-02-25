Se reveló la verdad sobre Pedro Aquino y su delicado estado físico que le impide jugar en Alianza Lima: “Hace años viene así”

El periodista Renato Luna dio a conocer detalles del presente físico del volante peruano. (Video: Horacio Zimmermann / Nada Que No Sepa)

El presente de Alianza Lima sigue marcado por la incertidumbre tras la eliminación ante 2 de Mayo en la Copa Libertadores 2026. A la preocupación por los resultados y las dudas sobre el planteo táctico de Pablo Guede, se sumó la ausencia de Pedro Aquino, quien, pese a haber declarado estar en condiciones óptimas, no ha sumado minutos oficiales. En este escenario, surgieron nuevas revelaciones sobre su estado físico.

“La realidad física de Pedro Aquino es que no tiene cartílago en la rodilla, una condición que arrastra desde hace años. Esto le permite jugar, pero no disputar noventa minutos ni encadenar dos partidos consecutivos de alta intensidad. Sin embargo, entrena correctamente y puede rendir veinte minutos a su máximo nivel, contó el periodista deportivo, Renato Luna, en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa.

La noticia generó confusión entre aficionados y medios, ya que la ‘Roca’ había asegurado públicamente que estaba en condiciones de competir. “Teniendo la rodilla sin cartílago, a Aquino le duele después de mucha intensidad, pero te puede dar veinte minutos. Ya es decisión del técnico que, sabiendo que esos veinte te los puede jugar bien, prefiere no usarlo. Quizás no quiere sumar otro nombre a la lista de lesionados”, declaró.

Dentro del club, surgen comparaciones con otros mediocampistas del plantel. ‘Tato’ Luna señaló: “Cuando entra (Alessandro) Burlamaqui, normalmente corre mucho, es muy explosivo e intenso. Tal vez Aquino no puede ofrecer esa dinámica y por eso no lo utiliza”.

Alessandro Burlamaqui, Gianfranco Chávez y Pedro Aquino compiten por el puesto de volante de marca. - créditos: Alianza Lima

El manejo de la información médica interna generó debate, ya que la falta de minutos de Pedro Aquino alimentó especulaciones extradeportivas. La directiva y el comando técnico optaron por la discreción, mientras el propio jugador siguió entrenando con el grupo, pero sin sumar minutos en partidos oficiales, pese a que mencionó que se siente en óptimas condiciones y que la decisión de su ausencia pasaba exclusivamente por Pablo Guede. De hecho, su última participación fue en el duelo ante Inter Miami por la ‘Tarde Blanquiazul’.

La presión por los resultados y las demandas de la hinchada de Alianza Lima complican aún más el escenario. El caso de Pedro Aquino se transformó en un foco de discusión por la expectativa generada en torno a su fichaje y la gestión que realizó el comando técnico para preservar la integridad del futbolista.

Pablo Guede sobre la ausencia de Pedro Aquino en Alianza Lima

Pablo Guede abordó la situación en conferencia de prensa y explicó los motivos detrás de la falta de minutos del mediocampista de 30 años. “Es el único jugador que no jugó conmigo. No hay ningún problema con él, es una decisión mía por la situación de su rodilla. Él sabe que está haciendo un esfuerzo tremendo para estar al nivel de los compañeros, y es un jugador que me gusta, pero hay un tema que no me animó”, expresó luego del triunfo de local sobre Sport Boys.

El DT argentino reconoció el esfuerzo de Pedro Aquino y el valor de su perfil futbolístico, aunque admitió que la condición médica del jugador le genera dudas al alinearlo: “Él se siente bien, pero a veces me da temor ponerlo de entrada, por si tengo que cambiarlo, o en los últimos quince minutos y que no se adapte al ritmo del partido. Tiene que seguir entrenando. Es un proceso de ritmo”.

Mientras tanto, la evolución física de Pedro Aquino continuará bajo observación. La determinación del comando técnico sobre su participación en la escuadra ‘victoriana’ dependerá de su respuesta a la exigencia y de la estrategia del club para afrontar los próximos compromisos oficiales.