Pablo Guede aclaró indisciplina de Kevin Quevedo y señaló el motivo de su poco protagonismo en Alianza Lima: “Me dolió esa situación”

El técnico argentino aclaró polémica en la interna de Alianza Lima. (Modo Fútbol)

Pablo Guede se presentó en un programa deportivo de Youtube en el cual habló tendido sobre muchos temas de Alianza Lima. El técnico argentino fue consultado por la polémica de Kevin Quevedo, quien fue acusado de indisciplina por Reimond Manco, a lo que respondió de forma contundente.

El estratega ‘blanquiazul’ aclaró dichas versiones en el podcast Modo Fútbol, señalando que “Kevin Quevedo nunca llegó tarde. Jamás tuvo una indisciplina conmigo. Eso es falso y no está bien decirlo. Me preguntan por qué lo dejé afuera, y él y yo lo sabemos bien. Cero indisciplina, siempre llega temprano y entrena”.

Asimismo, Guede señaló el motivo por el que el extremo peruano no tiene mucho protagonismo en el arranque de esta temporada. “Kevin no hizo la pretemporada, no participó en nada de la preparación. Hay muchas circunstancias. Me dolió esa situación porque el chico está esforzándose. Tiene que adaptarse al ritmo del equipo sin haber tenido la preparación previa”.

El DT argentino tiene un plan para Quevedo y otros jugadores que no han podido participar de la pretemporada por completo. “Kevin, vamos a llegar hasta marzo, hasta la fecha FIFA, que es cuando nosotros levantamos el nivel. En ese momento vamos a recuperar a Gaibor, a Kevin y a Estrada, quienes no pudieron completar la preparación”.

Kevin Quevedo solo ha jugado tres partidos oficiales en lo que va del 2026, de los cuales en dos ingresó desde el banco de suplentes y apenas arrancó en uno. El peruano ha perdido su puesto de titular y deberá seguir trabajando para recuperarlo ante el nivel de jugadores como Jairo Vélez o Alan Cantero.

Pablo Guede explicó por qué Pedro Aquino no juega

Por otro lado, Pablo Guede abordó el caso de Pedro Aquino, quien fue uno de los refuerzos del último mercado de pases y no ha logrado asentarse como titular en Alianza Lima. El argentino manifestó que la ausencia del volante -al igual que Quevedo- se debería a la falta de preparación física para aguantar el ritmo de su equipo.

“Es fácil preguntar si quiero o no a Pedro Aquino. Primero, tengo una relación excelente con él. Segundo, lo admiro como futbolista porque lo enfrenté en México. ¿Hizo la pretemporada? No la terminó porque la rodilla se le inflamó. Ante eso, necesita recuperación. Recuerdo que en mi primer partido lo puse de titular", señaló.

Guede se mostró apenado por no poder contar con Aquino al 100%. “Me hubiera gustado más, te lo digo sinceramente. Pedro me hizo pasar momentos difíciles cuando estaba en México. Hay circunstancias que obligan a manejar la situación. Entiendo a Pedro y tengo una relación excelente con él, me parece una persona íntegra. Tenerlo en el día a día y que no haya jugado me molesta”.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima y UTC jugarán el sábado 28 de febrero en el estadio Héroes de San Ramón, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. El partido iniciará a las 13:15 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 14:15 en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 15:15 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil. Ambos equipos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, lo que convierte este duelo en uno de los más atractivos de la jornada.

La transmisión estará a cargo de L1 Max, canal dedicado al fútbol nacional y disponible en las plataformas de Claro, Best Cable, DirecTV, Win y Movistar TV. Los aficionados pueden optar por el servicio de televisión por suscripción que prefieran. Quienes deseen seguir el encuentro desde dispositivos electrónicos pueden hacerlo a través de la aplicación Liga 1 Play, disponible en celulares y computadoras. Los usuarios de Movistar también cuentan con la opción de ver el partido mediante Movistar Play.

Infobae Perú complementará la cobertura con análisis previos, actualizaciones en tiempo real y los momentos clave del encuentro, permitiendo a los seguidores mantenerse informados del desarrollo del partido desde medios digitales, incluso sin acceso a la televisión.