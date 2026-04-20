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Adrián Ugarriza se lució con doblete en triunfo de Kiryat Shmona y se consolida como uno de los máximos goleadores de Israel

El delantero peruano sumó dos goles más a su cuenta personal, ahora ante Hapoel Jerusalem, para mantener su gran racha goleadora en el fútbol israelí. Tremenda temporada

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El delantero peruano fue figura al anotar dos goles decisivos en la victoria 3-1 sobre Hapoel Jerusalem, consolidándose como máximo artillero y pieza clave para mantener al Kiryat Shmona lejos de la zona de descenso (X / gianfzelaya)

La jornada 27 de la máxima categoría del fútbol israelí dejó como protagonista al atacante peruano Adrián Ugarriza, quien anotó dos tantos en el triunfo de Kiryat Shmona sobre Hapoel Jerusalem.

El equipo local, que también cuenta con Fernando Pacheco, escaló al noveno puesto de la tabla con 30 puntos, situándose a diez unidades de la zona de descenso. Ugarriza, con estos goles, alcanzó los 16 festejos en la temporada y se afirma como uno de los máximos artilleros del certamen, mientras su compatriota Pacheco continúa sumando minutos importantes.

El impacto de Ugarriza en la campaña de Kiryat Shmona

Adrián Ugarriza - Fernando Pacheco - Kiryat Shmona – Perú – deportes – 19 abril
Adrián Ugarriza se consolida como pieza determinante en Kiryat Shmona tras alcanzar los 16 goles en la temporada, liderando la ofensiva y aportando puntos clave en la lucha por la permanencia. (Facebook / Kiryat Shmona)

La presencia de Adrián Ugarriza ha sido determinante para el Kiryat Shmona durante la actual temporada de la Ligat Ha’al. El delantero peruano suma 16 goles en 30 encuentros oficiales, de los cuales 14 corresponden al torneo liguero y 2 a la copa local.

En el reciente compromiso, Ugarriza fue decisivo al empatar el partido a los 66 minutos tras una asistencia de Fernando Pacheco y, posteriormente, sentenciar la victoria con su segundo tanto a los 82 minutos, luego de un pase de Martínez. Esta actuación no solo fue fundamental para asegurar los tres puntos, sino que también consolidó al equipo fuera de la zona de descenso, un objetivo prioritario en la recta final del campeonato.

La progresión goleadora de Ugarriza ha sido reconocida por el cuerpo técnico del club israelí, que destaca su adaptación y eficacia frente al arco rival. Según reportes oficiales del Kiryat Shmona, el atacante sudamericano mantiene un promedio de gol superior al de los principales referentes de la plantilla. La directiva ha señalado que su aporte ha sido clave para la estabilidad del equipo en una liga caracterizada por su competitividad.

Un partido parejo al principio

Adrián Ugarriza - Fernando Pacheco - Kiryat Shmona – Perú – deportes – 19 abril
El duelo entre Kiryat Shmona y Hapoel Jerusalem ofreció un desarrollo cambiante, donde la reacción local en el segundo tiempo resultó clave para revertir el marcador. (Facebook / Kiryat Shmona)

El enfrentamiento entre Kiryat Shmona y Hapoel Jerusalem ofreció un desarrollo equilibrado en la primera mitad, con ambos equipos generando situaciones de peligro, pero sin conseguir abrir el marcador. Fue en el inicio del segundo tiempo cuando Awaka Eshata puso en ventaja a la visita a los 55 minutos. La respuesta local no se hizo esperar, y la entrada de Fernando Pacheco aportó dinamismo al ataque del conjunto anfitrión.

A los 66 minutos, Ugarriza logró el empate para los locales, estableciendo el 1-1 tras una jugada colectiva que involucró a su compatriota Pacheco. Posteriormente, Yair Mordechai revirtió el marcador a favor del Kiryat Shmona a los 80 minutos, y apenas dos minutos más tarde, Ugarriza completó su doblete para sellar el resultado final. En los instantes finales, la expulsión del defensor visitante Tamir Haimovich dejó al Hapoel Jerusalem con un hombre menos, lo que permitió a los locales manejar el cierre del encuentro con mayor tranquilidad.

El rendimiento de Ugarriza en este partido fue ampliamente reconocido por la afición, que lo despidió con una ovación al momento de su sustitución en los minutos finales. El entrenador del Kiryat Shmona subrayó la importancia de contar con un delantero de su experiencia, capaz de definir partidos cerrados y mantener al equipo en posiciones expectantes.

El rol de los peruanos

Adrián Ugarriza - Fernando Pacheco - Kiryat Shmona – Perú – deportes – 19 abril
El equipo israelí proyecta un final de temporada competitivo, con Ugarriza y Pacheco como piezas clave en la búsqueda de asegurar la permanencia en la categoría. (Facebook / Kiryat Shmona)

Con la victoria obtenida en casa, el Kiryat Shmona se ubica en la novena posición de la tabla, acumulando 30 puntos y ampliando la diferencia respecto a los equipos que pelean por evitar el descenso. El siguiente desafío será ante Ironi Tiberias, rival directo en la lucha por la permanencia. El cuerpo técnico ajusta su preparación con el objetivo de sumar nuevamente de a tres y asegurar la continuidad en la máxima categoría del fútbol israelí.

El aporte de Ugarriza ha sido acompañado por la presencia regular de Fernando Pacheco, quien si bien no registra tantos goles, ha contribuido con asistencias y movilidad en la ofensiva del equipo. Ambos futbolistas peruanos han sido fundamentales para fortalecer el plantel y aportar variantes tácticas en el esquema del entrenador.

La campaña de Ugarriza como goleador consolida su posición en el fútbol internacional y refuerza la proyección de jugadores peruanos en ligas extranjeras. El club israelí, por su parte, valora el rendimiento y la profesionalidad de sus refuerzos sudamericanos de cara a los compromisos que restan en el calendario.

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