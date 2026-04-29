Sporting Cristal vs Palmeiras: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal se enfrentará a Palmeiras por la Copa Libertadores 2026. (Cristal)

Sporting Cristal sumó un nuevo triunfo en la Copa Libertadores al derrotar por 2-0 a Junior de Barranquilla en Matute la noche del martes 28 de abril, resultado que le permitió llegar a seis puntos y ubicarse de manera provisional en la cima del Grupo F.

La escuadra dirigida por Zé Ricardo consiguió así su segunda victoria consecutiva en casa durante la fase de grupos, consolidando su campaña en el torneo continental. Este resultado aumenta las expectativas de los aficionados, quienes ya miran con atención el siguiente desafío del conjunto ‘cervcero’: Palmeiras.

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Sporting Cristal vs Palmeiras: día y hora del partido por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal ya se prepara para su siguiente compromiso en la Copa Libertadores 2026, programado para el martes 5 de mayo. En esa ocasión, el cuadro ‘celeste’ recibirá a Palmeiras de Brasil en el estadio Alejandro Villanueva, escenario donde buscará revancha tras la derrota sufrida ante el mismo rival en la segunda jornada.

El partido está previsto para las 17:00 horas en Perú, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami la transmisión comenzará a las 18:00. Para quienes siguen la competencia desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, el encuentro podrá verse desde las 19:00, permitiendo que aficionados de toda la región estén atentos al duelo.

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Sporting Cristal superó al Junior de Barranquilla por 2-0 en la Copa Libertadores - crédito Sporting Cristal

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

El esperado encuentro entre Sporting Cristal y Palmeiras contará con una cobertura amplia para los aficionados de la región. ESPN transmitirá el partido en directo para toda Latinoamérica, asegurando que los hinchas puedan seguir las acciones sin perder detalle desde sus hogares.

Para quienes optan por plataformas digitales, el duelo estará disponible a través de Disney Plus, siempre que se cuente con una suscripción activa. Esta opción facilita el acceso a la transmisión desde diversos dispositivos, ampliando las alternativas para los seguidores del torneo.

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En paralelo, la cobertura informativa incluirá un trabajo especial realizado por Infobae Perú, que ofrecerá contenido exclusivo antes, durante y después del partido. El sitio brindará la previa, el minuto a minuto, el resumen de las mejores jugadas, la actualización de la tabla de posiciones y el análisis de lo sucedido, permitiendo a los lectores mantenerse informados en todo momento.

Triunfazo de Sporting Cristal contra Junior de Barranquilla

Sporting Cristal se impuso por 2-0 a Junior de Barranquilla en el estadio Matute, resultado que le permitió sumar seis puntos y situarse como líder provisional del Grupo F en la Copa Libertadores 2026. La definición de la cima del grupo dependerá ahora del partido entre Cerro Porteño y Palmeiras, programado para el miércoles 29 de abril.

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El marcador se abrió gracias a Santiago González, quien convirtió a los 52 minutos, mientras que Catriel Cabellos selló la victoria con un tanto en tiempo de descuento. Ambos goles reflejaron la eficacia ofensiva del conjunto dirigido por Zé Ricardo en momentos clave del encuentro.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la expulsión de Jermein Peña, que dejó a Junior con diez jugadores desde el minuto 21 tras una falta sobre Miguel Araujo. Esta superioridad numérica influyó en el dominio de los locales y condicionó el resto de la contienda, facilitando el camino de los ‘celestes’ hacia el triunfo.

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El cuadro rimense se impuso 2-0 en Matute y es líder momentáneo del grupo F del torneo Conmebol - Crédito: ESPN

Fixture de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo / Estadio Nacional de Lima / 17:00 horas de Perú)

Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo / Estadio Jaime Morón León / 21:00 horas de Perú)

Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo / Estadio La Nueva Olla / 17:00 horas de Perú)

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026