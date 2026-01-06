Perú Deportes

Teófilo Cubillas, acompañado de Ricardo Gareca y Edwin Oviedo, visitó el Vaticano para obsequiarle camiseta de antaño de Perú al papa León XIV

El histórico ‘10′ de la selección peruana enrumbó hacia la sede del Vaticano, en un viaje gestionado por el antiguo titular de la FPF, para sostener una breve reunión con Robert Prevost

Teófilo Cubillas le hizo entrega de camiseta retro de Perú al papá León XIV. - Crédito: Teófilo Cubillas

Teófilo Cubillas cumplió con un viaje inolvidable hacia la sede del Vaticano, en Italia, con un solo propósito: encontrarse con el papa León XIV, compartir una amena charla y obsequiarle en sus manos un regalo invaluable que le arrebató una sonrisa sincera: la camiseta retro de la selección peruana.

Así lo hizo saber el ‘Nene’ en un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales con las postales del cónclave. “Feliz de la vida. Me siento verdaderamente honrado de haber conocido a Su Santidad, el Papa León XIV. Mi tiempo en Roma hasta ahora es algo que voy a atesorar para siempre”, manifestó.

El Señor de los Milagros, de Lima al Vaticano: la devoción peruana y la huella de León XIV|Señor de los Milagros Arequipa

En esa misma línea, el histórico ‘10′ del Perú confirmó que la breve reunión con el Sumo Pontífice fue una gestión muy especial realizada por un viejo conocido del medio: “Un agradecimiento muy especial a mi gran amigo Edwin Oviedo por hacerlo posible. ¡Arriba Perú!“.

Ha resultado curioso, eso sí, que en la expedición nacional con destino al Vaticano se haya hecho presente el emblemático Ricardo Gareca, quien desde hace varios meses se encuentra inactivo tras su descalabro como seleccionador de Chile. Probablemente su muy buena relación con el ex titular de la FPF fue determinante para que viajase con el grupo.

Conviene mencionar que es la segunda vez que el ‘Tigre’ sostiene un encuentro íntimo con un líder de la iglesia católica. Fue a inicios del 2018, a escasos meses de la memorable participación en la Copa del Mundo 2018, cuando recibió la bendición papal de Francisco I en el Palacio Arzobispal de Lima.

Robert Prevost asumió el cargo de sucesión de Jorge Mario Bergoglio como papa después de dos días de cónclave en la Capilla Sixtina. Al mediodía del 8 de mayo del 2025 se conoció la elección, en la cuarta votación, del primer agustino en llevar el nombre de León XIV.

León XIV y Francisco, dos papas muy distintos que comparten con una visión compartida de la Iglesia católica. - Crédito: AFP

