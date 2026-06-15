Sebastián Beccacece estalla tras la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil y apunta contra el arbitraje: “Resultado injusto”

Ecuador comenzó su participación en el Mundial 2026 con una derrota ajustada por 1-0 frente a Costa de Marfil en la primera jornada del Grupo E, en un duelo disputado en el Estadio de Filadelfia. El encuentro se resolvió en los minutos finales, cuando Amad Diallo marcó el único tanto del partido al minuto 90, dejando sin puntos a la ‘tri’ en su estreno mundialista.
Más allá del resultado, el desarrollo del juego dejó sensaciones encontradas en el banquillo ecuatoriano, donde el técnico Sebastián Beccacece no ocultó su molestia tras el pitazo final. El entrenador argentino consideró que el marcador no reflejó lo ocurrido en el campo de juego y defendió el rendimiento de su equipo, especialmente en la primera mitad, donde aseguró haber sido ampliamente superior.
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“Sobre todo la falta de puntería, fuimos muy superiores en el primer tiempo. Creo que en el segundo tiempo ajustamos muy bien lo que teníamos que ajustar, también volvimos a tener una situación muy clara”, explicó Beccacece en conferencia de prensa.
Sin embargo, el técnico fue más allá del análisis de la falta de eficacia de sus dirigidos y puso el foco en una jugada puntual que, a su juicio, pudo cambiar el desarrollo del encuentro. El estratega consideró que Guéla Doué debió ver la tarjeta roja, una acción que —según su lectura— terminó influyendo de manera indirecta en la jugada del gol de la victoria de Costa de Marfil.
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“Era claramente expulsión del lateral derecho, hace que no lo expulsen, que lo cambien. El central pasa al lateral y es el que termina conduciendo en la jugada del gol. Son cosas que lamentablemente no podemos manejar pero que terminan decidiendo un resultado injusto”, añadió.
Reconocimiento al ambiente en Filadelfia
Pese al resultado adverso, Beccacece también resaltó el apoyo de los hinchas ecuatorianos presentes en el Estadio de Filadelfia, donde una importante cantidad de aficionados alentó al equipo durante los 90 minutos de su estreno mundialista. “Extraordinario, lamentablemente con el dolor de la derrota, pero esto es el comienzo y hay que seguir trabajando”, señaló el entrenador.
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Con esta caída, Ecuador queda obligado a sumar en sus próximos compromisos si quiere mantener intactas sus opciones de clasificación en el Grupo E del Mundial 2026. El equipo sudamericano deberá corregir errores puntuales y elevar su eficacia en ataque, especialmente considerando que cada punto será determinante en una zona que se perfila muy competitiva.
Próximo desafío de Ecuador en el Mundial 2026
La selección de Ecuador ya tiene en el calendario su siguiente compromiso por el Grupo E del Mundial 2026, un partido clave tras su derrota en el debut frente a Costa de Marfil. El conjunto sudamericano buscará recomponerse rápidamente para no perder terreno en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo en Norteamérica.
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Su rival será Curazao, escuadra que llega con la necesidad de reivindicarse luego de una dura caída por 7-1 ante Alemania en su estreno mundialista. A pesar del resultado adverso, el equipo caribeño intentará mostrar una mejor versión y sumar sus primeros puntos en la competencia.
El encuentro se disputará el sábado 20 de junio a las 19:00 horas, en un duelo donde Ecuador está obligado a reaccionar para no complicar su panorama en el grupo, mientras que Curazao buscará dar el golpe y mantenerse con vida en el torneo.
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