Camión cisterna con combustible cae a abismo en el serpentín de Pasamayo y queda tendido cerca al mar

La colisión involucró a un semitráiler que transportaba cemento y precedió a la caída de la cisterna por un abismo de aproximadamente 100 metros (Créditos: Andina)
En una de las rutas más peligrosas del litoral limeño, un camión cisterna que trasladaba combustible terminó fuera de la pista este domingo 14 de junio por la tarde tras un choque con otro vehículo de carga en el serpentín de Pasamayo, en la provincia de Huaral. La unidad quedó recostada en una pendiente de arena, a corta distancia del mar, luego de caer por un desnivel de gran altura.
Según información de Andina, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 12 de la vía, en sentido norte. En ese punto, el tráiler impactó con un semitráiler que transportaba cemento. Tras el golpe, el vehículo que llevaba el material inflamable perdió estabilidad, se desvió hacia el borde del camino y se precipitó por un abismo de aproximadamente 100 metros, hasta detenerse en la ladera.
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El conductor del camión sobrevivió al siniestro y recibió auxilio en el lugar. De acuerdo con información difundida por medios locales, tres transportistas que transitaban por el sector bajaron por la pendiente para asistir al chofer, quien quedó atrapado entre partes dañadas de la estructura y la arena acumulada tras la caída. Con apoyo de quienes se encontraban cerca, lograron liberarlo y ponerlo a salvo mientras se esperaba la llegada de los equipos de emergencia.
El otro vehículo involucrado permaneció detenido en la parte alta del tramo, cerca del borde del precipicio. Su posición obligó a extremar precauciones en el área, ya que cualquier movimiento brusco podía representar un riesgo adicional. Hasta el cierre de esta edición, no se confirmó de manera oficial si el impacto se originó por una maniobra indebida, por una falla mecánica o por condiciones adversas en la vía.
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Agentes de la Policía de Tránsito acudieron para asegurar la zona, iniciar las diligencias y ordenar el flujo vehicular. El tránsito quedó restringido en uno de los carriles durante las labores de atención, lo que generó demoras para los conductores que se desplazaban hacia el norte. En paralelo, se establecieron perímetros preventivos ante la carga transportada por la cisterna, debido a su naturaleza inflamable.
Las autoridades evaluaron los riesgos de fuga o derrame en el punto donde quedó el vehículo. Fuentes consultadas en el lugar indicaron que se mantuvo vigilancia para descartar la presencia de combustible en la arena o en áreas cercanas, mientras se coordinaban acciones para retirar la unidad sin provocar una emergencia mayor.
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El serpentín de Pasamayo es un tramo conocido por su complejidad, con curvas cerradas, cambios bruscos de pendiente y alta circulación de transporte pesado. Por ese motivo, incidentes en ese sector suelen requerir operativos de control y procedimientos especiales, sobre todo cuando hay carga peligrosa involucrada.
La investigación quedó a cargo de las unidades correspondientes, que deberán determinar responsabilidades y establecer la secuencia exacta de hechos. Mientras continúan las indagaciones, la recomendación para quienes transitan por la zona es mantener velocidad moderada, conservar distancia de seguridad y atender las indicaciones de la Policía para evitar nuevos accidentes en un punto de alto riesgo.
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