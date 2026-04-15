Rainer Torres señaló a Javier Rabanal, Sekou Gassama y la dirigencia de Universitario tras derrota ante Coquimbo Unido: “Así está muy complicado”

Rainer Torres señaló a Javier Rabanal, Sekou Gassama y la dirigencia de Universitario tras derrota ante Coquimbo Unido.

La noche en el estadio Monumental dejó una preocupación palpable entre los hinchas de Universitario de Deportes tras la caída por 2-0 frente a Coquimbo Unido de Chile, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El equipo local no logró imponer su estilo de juego y las críticas apuntaron principalmente a Sekou Gassama y a Javier Rabanal, quienes quedaron en el centro del debate por el bajo rendimiento colectivo.

El resultado encendió las alarmas en el entorno ‘crema’, no solo por la derrota en casa, sino por las dificultades evidentes a la hora de generar peligro y convertir goles. La falta de respuestas ofensivas y la escasa efectividad en arco contrario profundizaron el análisis pesimista sobre el futuro inmediato del equipo en la competencia continental. En esa línea, Rainer Torres, expresó su descontento y apuntó a las decisiones técnicas, así como a la planificación dirigencial.

“Tuve la esperanza de equivocarme cuando dije que la ideología del técnico no iba con la del club y con los jugadores que tenía el club”, dijo en primera instancia en su cuenta de Twitter.

El ‘Motorcito’ también se refirió al fichaje de Sekou Gassama, quien ha sido cuestionado por su falta de continuidad y su bajo aporte en el ataque. “Tuve fe de que Gassama, el jugador que no jugaba hace seis meses y que llegaba tarde a la pretemporada, fuera un ‘crack’ y nos callara la boca a todos”, manifestó.

El cuadro 'crema' cayó sorpresivamente 2-0 en el estadio Monumental a manos del conjunto chileno - Crédito: ESPN.

El análisis de Rainer Torres fue más allá de los nombres propios y abordó la planificación deportiva de la institución. Recordó el antecedente de la temporada anterior, cuando Universitario logró avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores con apenas cuatro goles a favor.

“Tuve la esperanza que a raíz del año pasado, donde la ‘U’ clasificó solamente con cuatro goles a octavos, se dieran cuenta que faltaba gol para ese nivel, porque sería difícil que vuelva a pasar”, remarcó, sugiriendo que la dirigencia no tomó las medidas necesarias para reforzar la capacidad ofensiva.

Aunque el exfutbolista admitió que matemáticamente la ‘U’ aún tiene posibilidades de clasficación, no ocultó su preocupación por el panorama actual: “Todavía no está todo perdido, pero así está muy complicado”.

La derrota ante Coquimbo Unido deja a la escuadra ‘merengue’ con un margen de error mínimo de cara a las próximas fechas. La presión recae sobre el cuerpo técnico y los jugadores, quienes deberán revertir la imagen mostrada si quieren mantener vivas sus aspiraciones en el certamen de Conmebol, en el que solo tienen un punto por el empate con Deportes Tolima en Colombia.

El tuit de Rainer Torres tras la derrota de Universitario ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores 2026.

Declaraciones de Javier Rabanal tras derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

Tras el encuentro, Javier Rabanal analizó lo ocurrido y ofreció explicaciones por la derrota ante Coquimbo Unido. “Es lógico que la hinchada esté enfadada, porque es posiblemente el peor partido que hemos hecho en el año. Estamos arrastrando una serie de déficit en algunas cosas y en lo que somos fuertes, que es defender el arco, hoy tampoco, porque dos veces nos han atacado y nos han hecho dos goles. Sobre todo el segundo, porque el primero puede ocurrir, es fútbol, centran, rematan, está al borde del fuera de juego”.

En relación a la actitud del equipo, el DT español rechazó que la caída de Universitario se debiera a falta de actitud. “Esa siempre es la excusa fácil. Cuando se gana es una actitud fantástica y cuando se pierde no tienen actitud para nada. No creo que hayan tenido problemas de actitud”, indicó.

Sobre la comprensión de los jugadores a su idea de juego, el técnico de 46 años explicó: “Lo entienden porque son futbolistas profesionales y no se les está pidiendo tampoco que construyan un cohete para ir a la luna. Se les está pidiendo que jueguen lo que han jugado siempre, que es 1-3-5-2, y creo que lo han hecho bastante bien cuando les he pedido que jugaran línea de cuatro con dos extremos, dentro de que hemos hecho un mal partido. No creo que se les esté pidiendo nada que ellos no entiendan o no me lo transmiten y en los entrenamientos lo hacen bastante bien todo”.