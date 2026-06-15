Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026

Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026.

La expectativa por el debut de Uruguay y Arabia Saudita en el grupo H del Mundial 2026 crece a medida que se acerca el inicio del partido. El encuentro tendrá lugar hoy, lunes 15 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que será testigo del primer paso de ambos seleccionados en la competencia.

El contexto de este estreno resulta determinante, ya que las dos escuadras saben que sumar en la primera fecha es imprescindible para mantener aspiraciones de clasificación a los 16avos de final, considerando la presencia de España y Cabo Verde en la misma zona.

Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026

El Uruguay vs Arabia Saudita se jugará el lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. En Perú, la transmisión estará disponible a través de DSports y su plataforma de streaming DGO. En territorio ‘charrúa’, el encuentro será emitido por Canal 5 y Disney+, mientras que en suelo árabe la señal estará a cargo de beIN Sports MAX.

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Así llegan Uruguay y Arabia Saudita

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa inicia la cita mundialista con bajas sensibles: Ronald Araujo, José María Giménez y Giorgian De Arrascaeta no podrán estar por lesión, lo que obliga a realizar modificaciones en la estructura defensiva y el mediocampo.

Las dudas no cesan del cuadro ‘charrúa’, que viene de empatar 0-0 con Argelia y 1-1 ante Inglaterra en amistosos este año. Además, la goleada sufrida 5-1 contra Estados Unidos sigue en la retina del hincha que pide un cambio drástico en el Mundial.

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Federico Valverde es el líder de la selección de Uruguay en el Mundial 2026. - créditos: Reuters/Andrew Couldridge

Por otro lado, la selección de Arabia Saudita llega al Mundial tras una serie de partidos preparatorios que le permitieron ajustar detalles tácticos más allá de la tendencia negativa (tres derrotas, un empate y una victoria el 2026).

El objetivo del conjunto asiático es iniciar el torneo con un resultado favorable que le permita soñar con una clasificación inédita, apoyándose en la disciplina táctica y la velocidad de sus atacantes, entre ellos, el referente Salem Al Dawsari.

Horarios del Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026

El encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita, correspondiente a la jornada 1 del grupo H del Mundial 2026, está programado para las 17:00 horas en Perú, misma franja horaria de Ecuador y Colombia. En Venezuela, Chile, Bolivia y Miami (Estados Unidos), el inicio será una hora después.

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En Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina, el partido comenzará a las 19:00 horas. En México, el inicio está previsto para las 16:00 horas, mientras que en España el duelo se disputará a la medianoche del martes 16 de junio.

Canal TV y horarios del Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026. - captura: DSports

Uruguay vs Arabia Saudita: posibles alineaciones

Uruguay: Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa

Arabia Saudita: Mohammed Al Owais, Saud Abdulhamid, Hassan Tambakti, Abdulelah Al Amri, Hassan Kadesh, Abdullah Al Khaibari, Mohamed Kanno, Musab Al Juwayr, Sultan Mandash, Salem Al-Dawsari y Firas Al Buraikan. DT: Georgios Donis

Historial de enfrentamientos

Uruguay y Arabia Saudita se han visto las caras en tres oportunidades a lo largo de la historia del fútbol mundial. Y si hacemos un balance, nos daremos cuenta de que el saldo es parejo con un triunfo para cada uno y un empate.

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El choque más reciente entre ambos equipos se dio el 20 de junio del 2018, en el marco de la fecha 2 del grupo A del Mundial de Rusia. El Rostov Arena fue testigo de la victoria de la ‘celeste’ por 1-0 con el gol de Luis Suárez a los 23 minutos.

El gol de Luis Suárez en Uruguay vs Arabia Saudita en el Mundial de Rusia 2018. - créditos: Reuters