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Antonio Rizola opinó de los entrenadores peruanos: “No hubo unión, se preocuparon por criticar al extranjero”

El técnico de la selección peruana contó su experiencia con los estrategas nacionales en este corto tiempo que lleva en el país

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La falta de unión y apertura entre los entrenadores peruanos ha sido motivo de reflexión para Antonio Rizola, entrenador de la selección nacional de vóley. El brasileño resaltó el contraste entre la actitud local hacia los técnicos extranjeros y la colaboración presente en países como Argentina o Brasil.

Rizola recordó que, al llegar al país, no detectó una cooperación real entre técnicos. “Se preocuparon mucho en una crítica grande a los entrenadores extranjeros que llegaron aquí y no se preocuparon en unirse para trabajar. Demuestre trabajando que puede hacerlo, que no necesita traer extranjeros.”

El entrenador insistió en que la acción y la apertura son fundamentales. Mencionó que en federaciones como la de Brasil o Argentina, la disposición a sumar esfuerzos impulsó avances en equipos como el venezolano, donde la conjunción de técnicos favoreció un progreso sostenido.

Frente a la escasa apertura local, Rizola sostuvo: “Desde el primer día que llegué aquí, ustedes estaban allí. Yo dije: ‘las puertas están abiertas’. Uno tiene que escribir a la federación, quiero conseguir su entrenamiento o profesor, quiero ir allí. Está bien.”

Antonio Rizola dio contundente opinión sobre los entrenadores peruanos.
Antonio Rizola dio contundente opinión sobre los entrenadores peruanos.

El brasileño relató el caso de Marcos Blanco, entrenador de Circolo Sportivo Italiano, quien se contactó para asistir a sus sesiones: “Profesor, ¿puedo ir hasta ahí? Vino.”

Rizola destacó otros ejemplos: “Guilherme (Schmitz) vino, brasileño. Otro entrenador que quería ir allí, de Soan, Mauro (Boasso), de Soan, que se fue, pero siempre me llamaba y venía a hablar para hablar de voleibol.”

Además, subrayó el respeto y reconocimiento profesional hacia Walter Lung: “Cuando fue invitado, lo llamé y le dije: ‘Usted es mi asistente, usted será mi asistente desde el día que fui invitado por Gino’, porque Walter lo conozco muy bien, lo respeto mucho, cómo trabaja y estudia mucho.”

Crítica de Lorena Góngora a los entrenadores peruanos

Lorena Góngora, entrenadora argentina presente en el vóley peruano con Atlético Atenea, profundizó en la falta de iniciativa de los técnicos locales para compartir y aprender en ambientes prácticos.

“En los cursos encontraba lo mismo que hace treinta años. Pero cuando entré a la selección y vi cosas que ningún curso te enseña, pensé: ‘Guau, qué bueno sería esto’. A partir de ahí, en Argentina comenzaron a abrir más espacios para entrenadores que colaboraran en el femenino, más que en el masculino. Sería positivo que en Perú también se incentive la participación de los entrenadores locales.”

La técnica de Atlético Atenea habló de sus colegas. Créditos: Saque y Punto / Ovación.

La técnica subrayó que su disposición para recibir observadores ha sido aprovechada sobre todo por extranjeros. “En mis entrenamientos han venido personas de Colombia y de Venezuela a observar, pero no he visto técnicos peruanos acercarse para ver una práctica, ya sea la mía o la de cualquier otro. En Argentina, cuando era más joven, siempre pedía permiso para asistir a los entrenamientos de liga porque quería aprender. Esa iniciativa sumaría mucho si se aplicara aquí.”

Para Góngora, abrir espacios en la selección para observar y colaborar renueva el trabajo cotidiano de los profesionales. Considera que el contacto con nuevas ideas y métodos resulta fundamental para ampliar los recursos del vóley local.

La actualidad de los entrenadores peruanos

Cada temporada disminuye la presencia de entrenadores nacionales en la Liga Peruana de Vóley. En la campaña 2025/2026 solo participaron cinco: Walter Lung, Arturo Gambini, Tato Rivero, Martín Rodríguez y Natalia Málaga. De ellos, únicamente la última en mención consiguió clasificar a su equipo entre los cuatro primeros del torneo.

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