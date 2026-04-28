Corte de agua para este 29 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) anunció que está programa una suspensión parcial del suministro para el miércoles 29 de abril en diversos sectores de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Chaclacayo y Santa Anita.

La interrupción temporal responde a labores de limpieza de reservorios y empalmes en la red de distribución, actividades programadas que buscan optimizar la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio en los próximos meses.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la restricción afectará a múltiples zonas residenciales y agrupaciones vecinales ubicadas en los citados distritos. Sedapal precisó que los trabajos permitirán mantener el adecuado funcionamiento de las redes de abastecimiento, aspectos fundamentales para el bienestar de la población.

La entidad informó que el corte de agua tendrá horarios específicos según el área, por lo que instó a los usuarios a mantenerse atentos a las notificaciones y consultar los canales oficiales para conocer el detalle de las zonas involucradas. Además, recomendó almacenar agua suficiente y adoptar medidas preventivas para mitigar posibles inconvenientes durante el periodo de restricción.

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Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

San Juan de Lurigancho

Grupo El Trébol

Zona Volcán

Zona Búnker

Grupo El Tunal

Grupo Los Industriales

Grupo Los Jazmines

Grupo Los Encantos

Zona Floresta

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

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Agrup. Fam. Víctor Raúl Haya de la Torre

A. H. Bayóvar Ampliación sector Santa Rosa

A. H. Niño Jesús

A. H. Nuevo Amanecer

Antenor Orrego Ampliación

A. F. Las Mercedes

A. F. Las Palmeras

A. F. Torres Cruz Blanca

A. H. Señor de los Milagros Ampliación

A. F. Nueva Primavera

A. F. Valle Sagrado

A. F. La Fortaleza

A. F. Las Lomas de Bayóvar

Bayóvar Ampliación Ramiro Prialé

Bayóvar Ampliación 3ra zona sector Santa Rosa

A. F. Las Lomas de Bayóvar

Hora: 10 a. m. - 8 p. m.

Las autoridades instaron a los residentes de Lima a mantenerse alertas y a implementar acciones para reducir el uso de agua en sus viviendas - Créditos: Freepik.

Carabayllo

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A. H. Asoc. Viv. Autogestionario San Benito 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va etapa

A. H. Calizal de Carabayllo

A. H. Los Jardines del sector La Quebrada

A. H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II

A. H. Proyecto Integral Las Lomas del sector Cruz del Norte II Ampliación

Agrup. Familiar Primavera

Hora: 12 m - 8 p. m.

Chaclacayo

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Asociación Los Cedros Cuadrante

P.J. Virgen de Fátima Morón

P.J. Miguel Grau

A. H. Nueva Alianza

Asociación Cultura y Progreso

Asociación Luis Felipe de las Casas

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Santa Anita

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Urb. Santa Aurelia Cuadrante

Coop. Santa Aurelia

Asoc. Resid. Santa Anita

Asoc. Sapotal I y II

Urb. Los Cedros

Asoc. Monterrey

Asoc. Los Jardines

Asoc. Sol de Santa Anita parcela II (ex fundo Vista Alegre)

Tejidos San Jacinto

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Verifica que el recibo esté a nombre del titular y corresponda a la dirección de tu propiedad.

Ubica el número de suministro, ya que es un identificador único para consultas o emergencias y resulta fundamental al comunicarte con Sedapal al 317-8000.

Revisa el saldo facturado para conocer el importe a pagar y compáralo con tu consumo habitual utilizando la gráfica que muestra la evolución mensual.

Observa el periodo de consumo, el cual indica las fechas en que se midió el uso de agua y ayuda a detectar incrementos asociados a situaciones puntuales, como la llegada de visitas.

Ten en cuenta que el recibo incluye un cargo por mantenimiento del alcantarillado, independiente del volumen de agua descargada.

Si detectas un aumento en el consumo, revisa posibles fugas internas y, de ser necesario, solicita atención de Gasfitero en el hogar llamando al 317-8000 para obtener diagnóstico y garantía en la reparación.

Los reclamos pueden hacerse por teléfono, en agencias o por internet; el titular debe llamar, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo virtual si no hay problemas en la instalación interna.

Aprovecha el código QR en el recibo para acceder a una plataforma de pagos ágil y segura.