Marcos Huamán destaca la fortaleza grupal y la unión tras el triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau: “El esfuerzo es de todos”

La escuadra blanquiazul se impuso por la mínima a Atlético Grau en un partido de alta tensión, con Marcos Huamán destacando la fortaleza colectiva y el respaldo constante de la afición aliancista reunida en el estadio Mansiche (Facebook / Alianza Lima)

Tras el ajustado triunfo de Alianza Lima por 1-0 frente a Atlético Grau en el estadio Mansiche, Marcos Huamán se erigió como una de las figuras del encuentro.

El jugador no solo valoró la obtención de los tres puntos, sino que atribuyó el éxito al compromiso y la disciplina de todo el plantel, incluyendo al cuerpo técnico. Huamán resaltó que la clave del partido fue la persistencia y la convicción del grupo para no rendirse, aun cuando las oportunidades de gol no se concretaron.

Además, hizo hincapié en la presión que enfrenta el equipo por mantenerse en la cima de la tabla y en la responsabilidad de responder a las expectativas de sus seguidores. El agradecimiento a la hinchada aliancista fue central en su mensaje, reconociendo el impulso que representa su apoyo constante en cada jornada.

El trabajo en equipo, clave en la victoria

La victoria de Alianza Lima ante Atlético Grau fue atribuida por Huamán al trabajo grupal, resaltando que la constancia y la preparación semanal marcaron la diferencia en el resultado final. (Facebook / Liga 1)

Para Marcos Huamán, el resultado positivo conseguido en Trujillo fue consecuencia directa de la cohesión del grupo y del trabajo que se realiza durante la semana. “No se trata solo de un jugador; esto es producto de la dedicación de todos, del comando técnico y del esfuerzo diario de cada integrante del equipo”, afirmó el futbolista tras el pitazo final.

Destacó que, a pesar de las dificultades para concretar las ocasiones de gol generadas, el equipo mantuvo la intensidad y nunca perdió la concentración. Según Huamán, la actitud colectiva permitió sostener la ventaja y asegurar un triunfo fundamental para las aspiraciones de Alianza Lima en el campeonato.

La presión por mantenerse cerca de los primeros puestos del torneo fue otro de los factores que el jugador reconoció como motor extra para el plantel. El hecho de que Los Chankas haya tomado la punta generó un desafío adicional para los blanquiazules, que respondieron con una victoria que los mantiene en la pelea. Huamán insistió en que la mentalidad positiva y la preparación semanal fueron determinantes para afrontar cada partido con la mejor disposición.

La hinchada aliancista, un pilar fundamental

Marcos Huamán resaltó el respaldo de la hinchada de Alianza Lima, señalando que su presencia en el estadio Mansiche fue clave para sostener el rendimiento del equipo. (Facebook / Alianza Lima)

El respaldo de los aficionados fue destacado por el propio Huamán, quien expresó su gratitud hacia la hinchada que colmó las tribunas del estadio Mansiche. “El hincha siempre está presente, en las buenas y en las malas. Su apoyo nos motiva a seguir adelante y a buscar siempre más”, señaló el jugador, subrayando el compromiso del grupo con quienes acompañan al equipo partido tras partido.

Huamán también hizo referencia a los momentos de exigencia física durante el encuentro, señalando que las dificultades forman parte del fútbol, pero el deseo de aportar al colectivo se impone. “Recibí algunas faltas fuertes, pero lo importante es poder contribuir al equipo y sumar para el objetivo común”, explicó. El futbolista remarcó que la unión interna es sólida y que el plantel está enfocado en trabajar cada día para responder a las expectativas de una hinchada exigente.

La conexión entre los jugadores y sus seguidores, según Huamán, es un factor que incide directamente sobre el rendimiento. Destacó que la presencia masiva de los aficionados en el estadio no solo genera un ambiente especial, sino que también impulsa al equipo a mantener el nivel de exigencia.

Continúa el buen momento fuera de casa

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 1-0 ante los 'albos' en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

La campaña de Alianza Lima en condición de visitante ha sido uno de los aspectos más valorados por el entorno del club. Hasta el momento, los blanquiazules mantienen una racha positiva en escenarios de provincia y en partidos jugados en altura. Para Huamán, esta fortaleza se explica por la preparación minuciosa que realiza el comando técnico y la respuesta del plantel ante desafíos complejos.

“El comando técnico nos brinda todas las herramientas necesarias para afrontar cada encuentro de la mejor manera. Semana a semana nos preparamos con disciplina y eso se refleja en los resultados”, afirmó el mediocampista. La obtención de una nueva victoria permite al equipo consolidar su posición en la tabla y alimentar la confianza de cara a próximos compromisos.

Huamán insistió en que, más allá de los resultados, el grupo mantiene la convicción de continuar por la senda del trabajo diario y el esfuerzo compartido. El triunfo ante Atlético Grau representa, para Alianza Lima, la confirmación de una dinámica positiva que el plantel buscará sostener en el tramo decisivo del campeonato.

“Este grupo va a seguir unido y trabajando cada día para dar alegrías a la hinchada”, concluyó Huamán, reafirmando el compromiso del equipo con sus objetivos deportivos y con la afición que acompaña en cada jornada.