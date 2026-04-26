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Gol de Eryc Castillo tras certera definición en Alianza Lima vs Atlético Grau por Liga 1 2026

El atacante ecuatoriano puso en ventaja al conjunto ‘blanquiazul’ sobre el final del primer tiempo con un fuerte derechazo dentro del área

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El extremo abrió el marcador con gran definición en el estadio Mansiche de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Eryc Castillo dejó su firma bien estampada en el duelo entre Alianza Lima y Atlético Grau, disputado este domingo 26 de abril en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El atacante ecuatoriano apareció en un momento clave del encuentro para marcar el 1-0 y darle la ventaja parcial al conjunto ‘blanquiazul’ antes del descanso.

El tanto de la ‘Culebra’ llegó sobre el final del primer tiempo, en una jugada iniciada desde el sector derecho con un pelotazo al área por parte de Fernando Gaibor. En la disputa aérea, Marco Huamán logró peinar el balón hacia una zona más peligrosa, dejando la acción servida para la aparición de Castillo.

El atacante ecuatoriano no desaprovechó la oportunidad: se acomodó con calma frente al portero rival y definió con precisión dentro del área para mandar el balón al fondo de la red, desatando la celebración del conjunto visitante. Su aparición terminó siendo determinante para que Alianza Lima se vaya al descanso con la ventaja en el marcador.

El partido también estuvo condicionado desde el minuto 21, cuando Atlético Grau se quedó con un hombre menos en el campo tras la expulsión de Paulo de la Cruz por una agresión a Mateo Antoni en el rostro. Esa acción marcó el desarrollo del encuentro, ya que obligó al conjunto local a replegarse y resistir ante la presión constante del cuadro ‘blanquiazul’.

Eryc Castillo marcó el 1-0 de Alianza Lima ante Atlético Grau en el Mansiche de Trujillo.
Eryc Castillo marcó el 1-0 de Alianza Lima ante Atlético Grau en el Mansiche de Trujillo. Crédito: ITEA Sport

Con superioridad numérica, Alianza Lima fue adueñándose del trámite del partido y ganó protagonismo en campo rival. El control del juego terminó inclinando la balanza a su favor, hasta que logró capitalizar su dominio en los minutos finales de la primera parte. El premio llegó cerca del descanso con el tanto de Eryc Castillo, que reflejó la insistencia de los ‘íntimos’ por abrir el marcador en un duelo clave por la fecha 12 del torneo.

De esta manera, el gol del atacante ecuatoriano no solo significó el 1-0 parcial, sino que también le dio un impulso clave a Alianza Lima en su objetivo de sumar tres puntos como visitante en Trujillo y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Torneo Apertura 2026.

Eryc Castillo en racha

Eryc Castillo atraviesa un gran momento en la temporada con Alianza Lima. El atacante ecuatoriano venía de marcar un hat-trick ante Cusco FC en Matute, actuación que ya lo había colocado como una de las figuras del equipo. Su reciente aparición en el marcador ante Atlético Grau confirma que mantiene una racha positiva en un tramo clave del torneo.

Con este nuevo gol, la ‘Culebra’ no solo reafirma su buen presente, sino que se consolida como el máximo goleador del plantel con siete anotaciones en lo que va del campeonato. Su aporte ofensivo se ha vuelto determinante para el cuadro de La Victoria, que lo tiene como una de sus principales cartas en la lucha por el primer lugar del Torneo Apertura 2026.

Eryc Castillo suma siete goles en la temporada.
Eryc Castillo suma siete goles en la temporada. Crédito: ITEA Sport

La pelea por la cima del Torneo Apertura

Alianza Lima mantiene una lucha cerrada jornada tras jornada por el primer lugar del Torneo Apertura 2026, compitiendo palmo a palmo con Los Chankas por el liderato del campeonato. El cuadro ‘blanquiazul’ ha logrado sostenerse en la pelea gracias a su regularidad, aunque cada fecha encuentra un rival directo que le exige al máximo.

En ese contexto, el conjunto andahuaylino ha demostrado ser un adversario resistente, capaz de complicar a cualquier rival y sostener su lugar en lo más alto de la tabla. Esta constante disputa ha convertido el tramo del torneo en un mano a mano intenso, donde cada punto puede ser determinante en la definición del trofeo.

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