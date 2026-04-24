Perú Deportes

Caín Fara descarta crisis en Universitario y no tira la toalla en el Torneo Apertura de la Liga 1: ”Mientras haya esperanza, lucharemos”

El cuadro ’crema’ regresó a la victoria de forma contundente ante Deportivo Garcilaso. Sin embargo, el triunfo de Los Chankas lo alejó a ocho unidades de la punta del Torneo Apertura 2026

Guardar
Caín Fara celebró su primera anotación con Universitario. Crédito: X Universitario.
Caín Fara celebró su primera anotación con Universitario. Crédito: X Universitario.

Universitario de Deportes volvió a la senda del triunfo con una contundente victoria sobre Deportivo Garcilaso, pero la alegría se vio atenuada por el resultado de Los Chankas, que mantiene al equipo ‘crema’ a ocho puntos de la cima del Torneo Apertura 2026. En este contexto, el defensor Caín Fara analizó el presente del club y su experiencia personal desde que llegó a Lima, destacando que el grupo no ha perdido la fe en el campeonato.

En diálogo con ’Fútbol Como Cancha’, Fara rechazó de plano la idea de crisis. “No creo que estemos en crisis. Uno está en deuda con la gente, 60 mil personas de local siempre te van a exigir más. Creo que podemos hacer un buen partido contra Nacional [por Copa Libertadores]y mientras haya esperanza en el torneo local, lucharemos”, sostuvo el zaguero argentino, quien se ha consolidado como uno de los pilares del esquema de Fabián Odriozola.

Fara subrayó el peso de la exigencia en Universitario, donde la presión y el respaldo de la hinchada marcan el pulso del vestuario. El defensor reconoció que la distancia respecto a la punta obliga al equipo a no ceder terreno, pero también remarcó la fortaleza del grupo para sobreponerse a las adversidades y mantener vivas las aspiraciones de pelear por el título.

El defensa apareció por el borde del área rival y sacó remate cruzado para poner el 2-0 - Crédito: L1MAX.

La llegada de Fara a Universitario ha marcado un punto de inflexión en su carrera. “Tengo contrato hasta el final de la temporada. Estoy muy feliz en Universitario, encontré un lugar donde me siento querido y valorado, me encanta Lima”, afirmó. El defensor encontró en el club un entorno ideal para potenciar su juego y conectarse con una afición que valora su entrega y liderazgo dentro del campo.

Su impacto en la zaga ’merengue’ ha sido inmediato. Fara no solo se ha adueñado del fondo, sino que ha aportado con su primer gol en el equipo, reforzando su vínculo con la hinchada. El tanto anotado ante Garcilaso y su actuación en el clásico contra Alianza Lima han elevado aún más las expectativas sobre su aporte. “8 de cada 10 personas son de Universitario, es un mundo aparte, somos locales a donde vamos. Estoy muy agradecido y me identifico mucho con la pasión de los hinchas”, expresó, reflejando el sentido de pertenencia que lo distingue.

La solidez defensiva y el temple en la marca han transformado a Fara en la mejor contratación del equipo para esta temporada. Su capacidad para asumir la presión y su identificación con los valores históricos de Universitario lo han convertido en referente del plantel y figura indiscutible en el once titular de Odriozola.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.
Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

La postura de Fara sobre la continuidad de Araujo

El defensor también abordó la situación del técnico interino Jorge ‘Coco’ Araujo, quien asumió el mando tras la salida de Javier Rabanal. Fara destacó el conocimiento del DT sobre el grupo y su sintonía con la identidad del club. “‘Coco’ Araujo transmite mucho el sentido de pertenencia de Universitario. Si la directiva decide que se quede, bienvenido sea, pero si no, siempre va a ser parte del club y estará cerca del plantel”, señaló.

Fara considera que el ciclo de Araujo ha aportado estabilidad en una etapa de transición, aunque su continuidad dependerá de la evaluación que realice la administración. Para el zaguero, mantener técnicos que comprendan el ADN de la institución es fundamental para sostener el rumbo competitivo y preservar la identidad del equipo.

El presente de Universitario, con Fara como líder defensivo y referente anímico, está lejos de resignar sus objetivos pese a la distancia en la tabla. El plantel mantiene la convicción de luchar hasta el final, guiado por un jugador que ha sabido ganarse el respeto y la admiración de la hinchada, y que resume el espíritu de lucha que distingue a la ‘U’.

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco.
Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco.

Temas Relacionados

Caín FaraUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Paola Rivera sería la única extranjera que se quede en San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Fernanda Tomé se va?

La armadora mexicana es una de las responsables de que la USMP dispute una nueva final del campeonato peruano ante Alianza Lima

Paola Rivera sería la única extranjera que se quede en San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Fernanda Tomé se va?

Selección peruana: Jean Ferrari y Mano Menezes visitarán estadios en Juliaca y Puno para jugar las Eliminatorias en altura

El director de la FPF declaró que Perú podría ser local a más de 3 mil 800 metros sobre el nivel del, con el objetivo de clasificar al Mundial 2030

Selección peruana: Jean Ferrari y Mano Menezes visitarán estadios en Juliaca y Puno para jugar las Eliminatorias en altura

Agustín Lozano confirma obligatoriedad de menores y recorte de cupos de extranjeros en Liga 1 y Liga 2 2027

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol anunció una serie de medidas en aras de mejorar el desarrollo de juveniles en el balompié nacional

Agustín Lozano confirma obligatoriedad de menores y recorte de cupos de extranjeros en Liga 1 y Liga 2 2027

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 17 Femenino 2026: fechas y partidos de ’la bicolor’ en el torneo juvenil

El representativo nacional que tiene a cargo Antonio Spinelli buscará hacerse con uno de los cuatro boletos al Mundial de la categoría que se disputará en Marruecos el próximo año

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 17 Femenino 2026: fechas y partidos de ’la bicolor’ en el torneo juvenil

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley

El cuadro de Chorrillos viene realizando una reestructuración tras quedar en el quinto lugar del torneo nacional. Horacio Bastit está armando a su equipo para la siguiente competencia

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El Congreso evalúa reforma para fortalecer trabajo fiscal ante la criminalidad

El Congreso evalúa reforma para fortalecer trabajo fiscal ante la criminalidad

JNE desestima convocar elecciones complementarias en mesas de Lima afectadas por fallas de ONPE

Piero Corvetto: Estos son los argumentos del PJ para no ordenar su detención preliminar

Juan Phang, suspendido funcionario de la ONPE, es incorporado en investigación por irregularidades en las Elecciones

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

ENTRETENIMIENTO

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

Amigo de Tilsa Lozano reconoce romance con conductora de TV tras ampay de ‘Magaly TV La Firme’

Magaly Medina lanza grave acusación contra su exabogado: “Intenta extorsionarme con videos”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera niegan atracción en La Granja VIP pese a imágenes: “Nunca han visto algo comprometedor”

Susy Díaz abandona su hogar tras tensiones con Florcita Polo y prioriza su tranquilidad: “No paga alquiler, agua ni luz”

DEPORTES

Paola Rivera sería la única extranjera que se quede en San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Fernanda Tomé se va?

Paola Rivera sería la única extranjera que se quede en San Martín para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: ¿Fernanda Tomé se va?

Selección peruana: Jean Ferrari y Mano Menezes visitarán estadios en Juliaca y Puno para jugar las Eliminatorias en altura

Agustín Lozano confirma obligatoriedad de menores y recorte de cupos de extranjeros en Liga 1 y Liga 2 2027

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 17 Femenino 2026: fechas y partidos de ’la bicolor’ en el torneo juvenil

Se confirmó la salida de cinco figuras de Regatas Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley