Caín Fara descarta crisis en Universitario y no tira la toalla en el Torneo Apertura de la Liga 1: ”Mientras haya esperanza, lucharemos”

Caín Fara celebró su primera anotación con Universitario. Crédito: X Universitario.

Universitario de Deportes volvió a la senda del triunfo con una contundente victoria sobre Deportivo Garcilaso, pero la alegría se vio atenuada por el resultado de Los Chankas, que mantiene al equipo ‘crema’ a ocho puntos de la cima del Torneo Apertura 2026. En este contexto, el defensor Caín Fara analizó el presente del club y su experiencia personal desde que llegó a Lima, destacando que el grupo no ha perdido la fe en el campeonato.

En diálogo con ’Fútbol Como Cancha’, Fara rechazó de plano la idea de crisis. “No creo que estemos en crisis. Uno está en deuda con la gente, 60 mil personas de local siempre te van a exigir más. Creo que podemos hacer un buen partido contra Nacional [por Copa Libertadores]y mientras haya esperanza en el torneo local, lucharemos”, sostuvo el zaguero argentino, quien se ha consolidado como uno de los pilares del esquema de Fabián Odriozola.

Fara subrayó el peso de la exigencia en Universitario, donde la presión y el respaldo de la hinchada marcan el pulso del vestuario. El defensor reconoció que la distancia respecto a la punta obliga al equipo a no ceder terreno, pero también remarcó la fortaleza del grupo para sobreponerse a las adversidades y mantener vivas las aspiraciones de pelear por el título.

El defensa apareció por el borde del área rival y sacó remate cruzado para poner el 2-0 - Crédito: L1MAX.

La llegada de Fara a Universitario ha marcado un punto de inflexión en su carrera. “Tengo contrato hasta el final de la temporada. Estoy muy feliz en Universitario, encontré un lugar donde me siento querido y valorado, me encanta Lima”, afirmó. El defensor encontró en el club un entorno ideal para potenciar su juego y conectarse con una afición que valora su entrega y liderazgo dentro del campo.

Su impacto en la zaga ’merengue’ ha sido inmediato. Fara no solo se ha adueñado del fondo, sino que ha aportado con su primer gol en el equipo, reforzando su vínculo con la hinchada. El tanto anotado ante Garcilaso y su actuación en el clásico contra Alianza Lima han elevado aún más las expectativas sobre su aporte. “8 de cada 10 personas son de Universitario, es un mundo aparte, somos locales a donde vamos. Estoy muy agradecido y me identifico mucho con la pasión de los hinchas”, expresó, reflejando el sentido de pertenencia que lo distingue.

La solidez defensiva y el temple en la marca han transformado a Fara en la mejor contratación del equipo para esta temporada. Su capacidad para asumir la presión y su identificación con los valores históricos de Universitario lo han convertido en referente del plantel y figura indiscutible en el once titular de Odriozola.

Tabla del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Sofascore.

La postura de Fara sobre la continuidad de Araujo

El defensor también abordó la situación del técnico interino Jorge ‘Coco’ Araujo, quien asumió el mando tras la salida de Javier Rabanal. Fara destacó el conocimiento del DT sobre el grupo y su sintonía con la identidad del club. “‘Coco’ Araujo transmite mucho el sentido de pertenencia de Universitario. Si la directiva decide que se quede, bienvenido sea, pero si no, siempre va a ser parte del club y estará cerca del plantel”, señaló.

Fara considera que el ciclo de Araujo ha aportado estabilidad en una etapa de transición, aunque su continuidad dependerá de la evaluación que realice la administración. Para el zaguero, mantener técnicos que comprendan el ADN de la institución es fundamental para sostener el rumbo competitivo y preservar la identidad del equipo.

El presente de Universitario, con Fara como líder defensivo y referente anímico, está lejos de resignar sus objetivos pese a la distancia en la tabla. El plantel mantiene la convicción de luchar hasta el final, guiado por un jugador que ha sabido ganarse el respeto y la admiración de la hinchada, y que resume el espíritu de lucha que distingue a la ‘U’.

Jorge Araujo confesó su deseo de quedarse como DT de Universitario y metió presión a Álvaro Barco.