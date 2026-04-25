Nueve horas, 24 km y aguas heladas: la travesía extrema del peruano Gustavo Lores en el Titicaca rumbo a un récord Guinness

El nadador peruano Gustavo Lores completó una travesía de 24 kilómetros en aguas abiertas en el Lago Titicaca, uno de los escenarios más exigentes del mundo para la natación de resistencia. Enfrentó temperaturas cercanas a los 12 °C y una altitud superior a los 3.800 metros, en un intento por alcanzar un récord Guinness.
Durante aproximadamente nueve horas, Lores cruzó el lago navegable más alto del planeta, sometido no solo al frío extremo, sino también a la baja concentración de oxígeno propia de la altura. La marca quedó registrada y se encuentra en proceso de validación por parte de Guinness World Records, lo que podría convertirla en un hito para la natación en aguas abiertas.
Preparación y apoyo en condiciones extremas
La travesía fue supervisada por la Marina de Guerra del Perú y la Fundación Grau, responsables de garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales requeridos para la validación del récord. A nivel operativo, Lores contó con el respaldo de su equipo, incluido el kayakista Eke Tapullima, cuya asistencia fue determinante para la seguridad y orientación durante el recorrido.
Gustavo Lores forma parte del grupo de nadadores que han completado la Triple Corona de Aguas Abiertas, uno de los mayores desafíos de la disciplina. Este circuito incluye el cruce del Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y la vuelta a la isla de Manhattan.
La travesía en el Titicaca refuerza su proyección internacional y posiciona a Perú dentro del mapa de la natación de resistencia, una disciplina donde las condiciones extremas marcan la diferencia.
El Titicaca, un reto en sí mismo
A 3.812 metros sobre el nivel del mar, el Lago Titicaca no es solo un punto geográfico extremo: es una prueba constante para el cuerpo. Cada brazada se enfrenta a una menor disponibilidad de oxígeno, lo que acelera la fatiga y obliga a un esfuerzo sostenido en condiciones adversas.
A eso se suma la temperatura del agua —que bordea los 12 °C—, capaz de afectar la movilidad muscular tras varias horas de exposición, y una radiación solar más intensa debido a la altitud. El resultado es un entorno donde la resistencia no depende únicamente de la preparación física, sino de la capacidad de adaptación en tiempo real. Es, en la práctica, competir contra el entorno.
Además de su exigencia deportiva, el lago atraviesa presiones ambientales que han ganado visibilidad en los últimos años, lo que añade una capa adicional de significado a este tipo de retos en uno de los ecosistemas más singulares de la región.
A la espera del Guinness
La validación del récord depende ahora de un proceso técnico que incluye la revisión de registros, evidencias y la certificación de testigos. De ser aprobado, el logro de Lores no solo marcaría un precedente en la natación internacional, sino que consolidaría al Titicaca como escenario de hazañas deportivas de alto nivel.
Al cierre de la travesía, el nadador destacó el respaldo recibido durante el reto y subrayó que este tipo de desafíos buscan abrir camino a nuevas generaciones de deportistas peruanos en el circuito global.