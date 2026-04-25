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Nueve horas, 24 km y aguas heladas: la travesía extrema del peruano Gustavo Lores en el Titicaca rumbo a un récord Guinness

Completó 24 kilómetros en uno de los entornos más exigentes del mundo, donde el frío y la falta de oxígeno llevan el cuerpo al límite. La marca quedó registrada y está a la espera de validación oficial

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Vista aérea de un nadador junto a un kayakista en un lago azul, con una embarcación de Guardacostas y montañas lejanas bajo un cielo nublado
El nadador peruano Gustavo Lores, acompañado por una embarcación de la Guardacostas y un kayakista, completa una desafiante travesía de 24 kilómetros en el Lago Titicaca. (Marina de Guerra / Gustavo Lores)

El nadador peruano Gustavo Lores completó una travesía de 24 kilómetros en aguas abiertas en el Lago Titicaca, uno de los escenarios más exigentes del mundo para la natación de resistencia. Enfrentó temperaturas cercanas a los 12 °C y una altitud superior a los 3.800 metros, en un intento por alcanzar un récord Guinness.

Durante aproximadamente nueve horas, Lores cruzó el lago navegable más alto del planeta, sometido no solo al frío extremo, sino también a la baja concentración de oxígeno propia de la altura. La marca quedó registrada y se encuentra en proceso de validación por parte de Guinness World Records, lo que podría convertirla en un hito para la natación en aguas abiertas.

Imágenes de Gustavo Lores en un muelle del Lago Titicaca. Sostiene la bandera de Perú y, con un compañero, una bandera "Mad Wave"
El nadador peruano Gustavo Lores celebra junto a su equipo en el muelle del Lago Titicaca, tras completar una extenuante travesía de 24 kilómetros en aguas gélidas y alta altitud. (Marina de Guerra / Gustavo Lores)

Preparación y apoyo en condiciones extremas

La travesía fue supervisada por la Marina de Guerra del Perú y la Fundación Grau, responsables de garantizar el cumplimiento de los protocolos internacionales requeridos para la validación del récord. A nivel operativo, Lores contó con el respaldo de su equipo, incluido el kayakista Eke Tapullima, cuya asistencia fue determinante para la seguridad y orientación durante el recorrido.

Un oficial con chaleco salvavidas mira por binoculares desde una lancha gris de la Marina de Guerra (N° 293) en el Lago Titicaca, con islas de totora y montañas al fondo
Un miembro de la Marina de Guerra del Perú supervisa la travesía de Gustavo Lores en el Lago Titicaca, donde el nadador peruano busca un récord Guinness en condiciones extremas. (Marina de Guerra / Gustavo Lores)

Gustavo Lores forma parte del grupo de nadadores que han completado la Triple Corona de Aguas Abiertas, uno de los mayores desafíos de la disciplina. Este circuito incluye el cruce del Canal de la Mancha, el Canal de Catalina y la vuelta a la isla de Manhattan.

La travesía en el Titicaca refuerza su proyección internacional y posiciona a Perú dentro del mapa de la natación de resistencia, una disciplina donde las condiciones extremas marcan la diferencia.

Gustavo Lores, ultranadador peruano, completó la mítica prueba de 32 km Traversée Internationale du lac St-Jean, en Canadá.
Gustavo Lores, ultranadador peruano, completó la mítica prueba de 32 km Traversée Internationale du lac St-Jean, en Canadá. Crédito: Rémi Tremblay

El Titicaca, un reto en sí mismo

A 3.812 metros sobre el nivel del mar, el Lago Titicaca no es solo un punto geográfico extremo: es una prueba constante para el cuerpo. Cada brazada se enfrenta a una menor disponibilidad de oxígeno, lo que acelera la fatiga y obliga a un esfuerzo sostenido en condiciones adversas.

A eso se suma la temperatura del agua —que bordea los 12 °C—, capaz de afectar la movilidad muscular tras varias horas de exposición, y una radiación solar más intensa debido a la altitud. El resultado es un entorno donde la resistencia no depende únicamente de la preparación física, sino de la capacidad de adaptación en tiempo real. Es, en la práctica, competir contra el entorno.

Además de su exigencia deportiva, el lago atraviesa presiones ambientales que han ganado visibilidad en los últimos años, lo que añade una capa adicional de significado a este tipo de retos en uno de los ecosistemas más singulares de la región.

Un nadador con gorro amarillo y crema en la espalda se prepara para entrar al agua desde un barco. Un oficial y un kayak lo asisten, con una orilla rocosa de fondo
El nadador peruano Gustavo Lores se prepara para su exigente travesía en las gélidas aguas del Lago Titicaca, acompañado por un miembro de apoyo y un kayakista. (Marina de Guerra / Gustavo Lores)

A la espera del Guinness

La validación del récord depende ahora de un proceso técnico que incluye la revisión de registros, evidencias y la certificación de testigos. De ser aprobado, el logro de Lores no solo marcaría un precedente en la natación internacional, sino que consolidaría al Titicaca como escenario de hazañas deportivas de alto nivel.

Al cierre de la travesía, el nadador destacó el respaldo recibido durante el reto y subrayó que este tipo de desafíos buscan abrir camino a nuevas generaciones de deportistas peruanos en el circuito global.

Gustavo Lores
Nadar en la Bahía de Lima: La hazaña de Gustavo Lores sin neopreno ni aletas. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

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