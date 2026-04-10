La punta peruana seguirá en Universidad San Martín o se mudará a Universitario. Créditos: De una / Ovación.

Aixa Vigil se volvió centro de atención tras la clasificación de la Universidad San Martín a la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La atacante peruana protagonizó una discusión con el técnico Guilherme Schmitz durante el extra game frente a Universitario de Deportes.

El incidente generó rumores sobre una posible mala relación entre Vigil y el entrenador brasileño, así como su posible salida de la USMP al término de la temporada, después de la final ante Alianza Lima.

El periodista deportivo Julio Peña abordó la situación de Vigil de cara a la próxima temporada. La jugadora fue vinculada con Universitario luego de declarar su simpatía por ese club en una entrevista reciente.

Peña indicó que Vigil seguirá en la San Martín, ya que tiene contrato vigente. Añadió que su llegada a la ‘U’ está prácticamente descartada porque el club considera elevado el costo de su pase.

“Tengo entendido que tiene contrato, así que creo que va a mantenerse. Para la gente que la relaciona a Universitario a raíz de unas declaraciones de Aixa, en Universitario ven poco probable que se pueda dar debido a las pretensiones de la voleibolista. Lo que le paga hoy la San Martín no está en el alcance de Universitario de Deportes, lo que haría imposible que se dé este fichaje. También tengo entendido que todavía tiene contrato Aixa con la San Martín”, explicó.

Aixa Vigil liderará el plantel de la Universidad San Martín en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley y en el Sudamericano de Clubes, tras lograr la clasificación a la final del torneo. Su deseo de jugar en Universitario quedará postergado por ahora.

El futuro de Aixa Vigil en la Liga Peruana de Vóley: ¿Se queda en San Martín o se va a Universitario?

¿Aixa Vigil peleada con su entrenador?

Los rumores sobre una posible mala relación entre Aixa Vigil y su entrenador Guilherme Schmitz en la Universidad San Martín quedaron desmentidos por ambos tras la victoria ante Universitario y la clasificación a la final de la Liga Peruana de Vóley.

Vigil explicó el motivo de la discusión: “Él quería hacer un cambio y me gritaba porque lo quería realizar. Yo le respondía porque consideraba que ese cambio no era correcto y podía perjudicarnos en mesa. Al final, él se me acercó y me dijo que tenía razón. Durante el partido, yo estaba molesta y no quería que entrara, y él también porque insistía en el cambio. Ambos gritábamos y ninguno escuchaba. Finalmente, quedó en eso y en el quinto set entramos todas tranquilas y unidas”.

Schmitz, por su parte, atribuyó el cruce al contexto del partido: “Ella me dijo: ‘Profe, no puede hacer el cambio, porque si no va a tener cuatro extranjeras’. Porque en el partido anterior ocurrió lo mismo. Ella insistía: ‘¡No puede!’. Ya había hablado con la banca y nadie comentaba nada. Me quedé más pendiente de la banca que de ella. Ella decía: ‘Profe, ¿no me está comprendiendo?’. Respondí que sí, pero solo como una… Ella insistió: ‘¡No, profe!’. Había temor de perder, pero la intención era ayudar. No discutí con ella, fue por el momento”.

El técnico brasileño dio detalles de la cruce que tuvo con su jugadora en la semifinal contra la 'U'. (Latina Deportes)

Ambos descartaron cualquier conflicto y se enfocan en la preparación de las finales ante Alianza Lima, programadas para el domingo 19 y 26 de abril a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes. Si persiste la igualdad tras estos dos encuentros, se jugará un extra game el domingo 3 de mayo.