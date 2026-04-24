Dejan libre a mujer que intentó registrar a bebé ajeno en Huancayo tras declaración de madre biológica

Liberan a mujer que intentó registrar como suyo a un bebé en Huancayo tras nuevas declaraciones que cambiaron el rumbo del caso. La intervención del personal de salud fue clave para detectar irregularidades y alertar a la Policía. Fuente: ATV Noticias

La mujer intervenida en Huancayo por intentar registrar a un bebé como suyo fue puesta en libertad, luego de que la presunta madre biológica asegurara que entregó voluntariamente a la recién nacida. A pesar de su liberación, las investigaciones continúan y el papel del personal médico fue clave en la detección, impulsando la investigación policial.

El intento fallido de registro irregular ocurrió en el Hospital La Libertad, donde Eudomilia Altamirano fue inicialmente detenida. La investigación de la Policía Nacional del Perú indica que Altamirano habría intentado justificar su acción afirmando que una joven de 19 años le entregó a la recién nacida en la puerta de un hospital en Lima. La rápida actuación del personal médico y la policía impidieron el registro indebido y activaron los protocolos pertinentemente.

Según los reportes citados por ATV Noticias, las primeras declaraciones y la intervención de la obstetra resultaron decisivas para evitar que la documentación falsa diera lugar a una partida de nacimiento irregular, un hecho que reveló indicios de un posible acuerdo entre madres y puso en cuestión el verdadero origen del bebé.

La mujer intervenida en Huancayo por intentar registrar un bebé ajeno es escoltada por la policía, luego de ser liberada mientras la investigación sobre el caso continúa. (Composición: Infobae Perú)

Mujer fue descubierta al intentar tramitar certificado de nacido vivo

El procedimiento empezó cuando Altamirano llegó al centro de salud solicitando la emisión del certificado de nacido vivo, requisito para tramitar la partida de nacimiento. La directora del Hospital La Libertad, Tatiana Cárdenas, afirmó que este pedido generó sospechas en la obstetra y se procedió a una revisión exhaustiva. “No encontró ninguno de los signos de una puérpera para el tiempo que debe haber”, explicó Cárdenas.

La trabajadora social Susan Orellana entrevistó a la mujer, quien no presentó evidencia ni fotografías que respaldaran su relato. Esta contradicción llevó al personal de salud a avisar a la policía, que detuvo de inmediato a Altamirano.

Una mujer fue arrestada en Huancayo luego de intentar registrar como propio a un recién nacido. Las sospechas del personal médico del Hospital La Libertad llevaron a una evaluación que confirmó que no había dado a luz, destapando un posible caso de trata de personas.| Latina Noticias

En el interrogatorio, Altamirano modificó su declaración, contando que la recién nacida le fue entregada por una joven en Lima. Este hecho elevó la sospecha sobre la existencia de una posible red de trata de menores o, en su defecto, de una entrega informal.

Caso da giro tras aparición de la madre biológica

La causa tomó otro rumbo cuando la presunta madre biológica se presentó en una comisaría de Villa El Salvador (Lima) y afirmó haber realizado la entrega voluntaria del bebé. Según el general César Calero, jefe policial de Junín, este testimonio fue decisivo en la liberación judicial de Eudomilia Altamirano, aunque bajo la condición de permanecer a disposición de las autoridades.

Una mujer fue detenida en Huánuco luego de intentar registrar como suyo a un recién nacido, pese a no haber dado a luz, lo que generó sospechas de un posible caso de trata de personas.| Latina Noticias

El debate se centra en si existió un acuerdo privado para transferir al bebé y en la calificación legal de los hechos. Algunos expertos legales consultados por ATV han referido que, al no haber “sustracción violenta”, la imputación podría estar vinculada a trata de menores, falsificación documental o la omisión del procedimiento legal de adopción. Tanto Altamirano como la madre biológica siguen en calidad de investigadas, sin resolución final conocida.

El director del Hospital La Libertad, Luis Monteverde, especificó a ATV que “el protocolo médico se cumplió en su totalidad” y enfatizó la actuación de la obstetra al informar las anomalías a la policía.

El bebé permanece en un albergue y las investigaciones siguen abiertas

La recién nacida fue llevada a un albergue del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables mientras se define su situación familiar y legal. El propósito principal es resguardar su integridad, mientras avanza el esclarecimiento de su procedencia y la investigación sobre el intento irregular de registro.

La directora Tatiana Cárdenas desmintió cualquier negativa de atención médica a la menor: “Nosotros tenemos pediatras y ginecólogos que podrían haber brindado esa atención si ella lo hubiera solicitado, lo que no ha ocurrido”, declaró Cárdenas a ATV.

La Policía Nacional del Perú investiga la procedencia de un bebé que una mujer intentó registrar como propio en Huánuco, tras detectarse que no era su hijo biológico.| Latina Noticias

Actualmente, Eudomilia Altamirano y la madre biológica permanecen bajo proceso por presuntos delitos de trata de personas y sustracción de identidad. La menor sigue recibiendo cuidados en el albergue, pendiente de una resolución judicial sobre su custodia y protección.

Las autoridades analizan si se podrá formalizar una adopción o si corresponderán acciones penales, dependiendo de las irregularidades detectadas por el personal médico y la policía. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables monitorea el estado del bebé mientras la investigación policial busca determinar si actuó una red organizada o si se trató de un caso aislado en la región.

La intervención conjunta del personal médico, policial y judicial en Huancayo detuvo el registro fraudulento y garantizó la protección de la recién nacida, conforme destacó ATV.