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¿La Liga Peruana de Vóley Masculino también irá por señal abierta?: el canal que la transmitiría y novedades del torneo

Al igual que en la rama femenina, el campeonato masculino podría tener cobertura nacional, mientras se evalúan ajustes en su formato y organización

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La Liga Peruana de Vóley Masculino podría ser transmitida en señal abierta.
La Liga Peruana de Vóley Masculino podría ser transmitida en señal abierta. Crédito: Instagram

La Liga Nacional Superior de Vóley Masculino podría dar un paso importante en términos de visibilidad en el país. La Federación Peruana de Vóley (FPV) mantiene conversaciones con TV Perú para concretar la transmisión del campeonato a nivel nacional a través de señal abierta, en lo que sería un cambio significativo para el desarrollo del torneo.

Según pudo conocer Infobae Perú, las negociaciones entre ambas partes ya están en marcha y, de llegar a buen puerto, permitirían que la competencia masculina tenga por primera vez una cobertura sostenida en televisión abierta. El anuncio oficial se realizaría en los próximos meses, una vez que se definan los detalles del acuerdo.

La falta de transmisión ha sido una constante en la Liga Masculina durante los últimos años. A diferencia de la rama femenina, que cuenta con mayor visibilidad en televisión, el torneo masculino no ha logrado consolidar una señal oficial que garantice su difusión masiva. Esta situación ha limitado el alcance de la competencia y su posicionamiento dentro del calendario deportivo nacional.

En la temporada anterior, los partidos fueron transmitidos únicamente a través de las plataformas digitales de la FPV, principalmente en redes sociales. Si bien esto permite seguir los encuentros, el alcance es menor en comparación con una señal abierta o incluso por cable, lo que limita la exposición de jugadores y clubes.

Regatas es el vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley Masculino.
Regatas es el vigente campeón de la Liga Peruana de Vóley Masculino. Crédito: FPV

TV Perú como posible aliado estratégico

La posible incorporación de TV Perú como canal de transmisión representa una alternativa relevante para revertir esta situación. Al tratarse de una señal de alcance nacional, permitiría que el torneo llegue a más hogares y aumente su visibilidad en distintas regiones del país. Esto podría generar un impacto directo en el interés del público y en el desarrollo del vóley masculino peruano.

Además, contar con una emisión regular facilitaría la construcción de una programación deportiva más estable, lo que beneficiaría tanto a los clubes como a los propios jugadores protagonistas del campeonato. La exposición mediática es uno de los factores clave para el crecimiento de cualquier disciplina, y en este caso aparece como una oportunidad concreta.

¿Cambios en la organización de la Liga masculina?

En paralelo a las negociaciones por la transmisión, la Federación también viene evaluando modificaciones importantes en la estructura del torneo. Según informó el portal ‘Puro Vóley’, el organismo que preside Gino Vegas mantiene conversaciones con los clubes para implementar ajustes que permitan mejorar la organización de la competencia.

Uno de los cambios más relevantes apunta a la duración del campeonato. La propuesta contempla extender el torneo hasta aproximadamente cuatro meses, lo que implicaría una diferencia considerable respecto a las ediciones anteriores.

La FPV planea extender la duración de la Liga Peruana de Vóley Masculino.
La FPV planea extender la duración de la Liga Peruana de Vóley Masculino. Crédito: Puro Vóley

El calendario tentativo que se viene analizando plantea que la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino se inicie en diciembre del presente año y concluya en abril del 2027. Este nuevo formato permitiría una mayor continuidad en la competencia, con más partidos y un desarrollo más sostenido a lo largo de la temporada.

En contraste, el torneo solía disputarse en menos de dos meses, lo que limitaba tanto el ritmo competitivo como la planificación de los equipos. La ampliación del calendario busca corregir estos aspectos y ofrecer un campeonato más estructurado y atractivo.

La posible llegada de la Liga Masculina a señal abierta, junto con los cambios en su formato, genera expectativa en torno a la próxima temporada. Se trata de una serie de medidas que apuntan a fortalecer la competencia y mejorar su posicionamiento dentro del vóley nacional.

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