Maxloren Castro en la mira de Flamengo tras destacada actuación en Copa Libertadores: proponen plan inicial para su adaptación en Brasil

El club brasileño ha puesto la mira en el extremo peruano Maxloren Castro, de Sporting Cristal, quien con solo 18 años destaca en Liga 1 y Copa Libertadores, y es seguido de cerca por el área de scouting del Flamengo (Sporting Cristal)

El extremo peruano Maxloren Castro, actualmente figura destacada de Sporting Cristal, ha captado la atención del departamento de ojeadores de Flamengo de Brasil, según información difundida por el portal internacional Markaj Top News.

Con un presente consolidado en la Liga 1 y participaciones en la Copa Libertadores, el jugador de 18 años aparece como uno de los principales prospectos del fútbol peruano, y su proyección internacional podría tener como primer destino el balompié brasileño.

De acuerdo a la publicación del medio especializado Markaj Top News, Flamengo ha iniciado un seguimiento sobre Maxloren Castro, quien ha sido recomendado al club carioca por integrantes de su área de scouting.

El interés, por el momento, estaría enfocado en sumarlo inicialmente a la plantilla Sub-20, lo que permitiría al peruano adaptarse al fútbol brasileño y sumar experiencia con miras a una eventual integración al primer equipo.

La posibilidad de que Castro emigre a Brasil responde al rendimiento que ha mostrado durante la presente temporada. En el Torneo Apertura 2026, el extremo ha disputado quince partidos con la camiseta de Sporting Cristal, anotando tres goles y entregando una asistencia. Además, ha sido titular en la mayoría de estos encuentros, lo que refuerza su perfil como uno de los jugadores jóvenes de mayor proyección en el plantel rimense.

El seguimiento de Flamengo y el interés de otros mercados

Flamengo sigue de cerca a Castro en medio de un interés internacional que incluye clubes europeos y de la MLS, consolidando su perfil como talento emergente con proyección fuera del Perú. (X / Markaj Top News)

Según el medio alemán Transfermarkt, el valor de mercado de Maxloren Castro alcanza el millón de euros, cifra que representa el pico más alto en la joven carrera del futbolista y lo posiciona entre los activos más importantes del fútbol peruano actual. La información sobre el interés de Flamengo fue confirmada por Markaj Top News, que citó a fuentes cercanas al club brasileño para detallar que el nombre del extremo fue sugerido por miembros del equipo de ojeadores del Mengão.

El mismo portal recordó que Castro ya había sido vinculado previamente con clubes extranjeros, incluyendo a Sevilla de España y a equipos de la Major League Soccer de Estados Unidos. Estas menciones refuerzan la percepción de que el jugador ha despertado el interés de diversas instituciones fuera de Perú e incrementan las probabilidades de una transferencia internacional en el corto plazo.

Además de su rendimiento en la liga local, Castro ha sumado experiencia internacional con Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026, donde participó en cinco encuentros, incluyendo fases previas, y logró marcar un gol. Esta exposición en torneos continentales ha sido determinante para que clubes de mayor envergadura en la región consideren su fichaje como una apuesta a futuro.

El presente de Maxloren Castro en Sporting Cristal

Pese al rendimiento irregular de Sporting Cristal, Castro se mantiene como titular y figura ofensiva, consolidando su crecimiento y protagonismo en la Liga 1 y torneos internacionales. (X / Markaj Top News)

Sporting Cristal atraviesa una temporada irregular en el campeonato peruano, lo que ha dificultado su lucha por las primeras posiciones en la tabla. Pese a este contexto, Castro se ha mantenido como titular en el esquema del director técnico rimense, consolidando su lugar en el equipo a fuerza de actuaciones convincentes tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

En el ámbito local, el extremo ha participado en diez de los once partidos disputados hasta la fecha, sumando dos goles y una asistencia. Su protagonismo ha ido en aumento tras superar un episodio de indisciplina que lo marginó temporalmente del primer equipo, según informes de prensa. Desde su reincorporación, ha sido uno de los principales recursos ofensivos del club, reflejando una madurez futbolística que ha llamado la atención de los ojeadores internacionales.

El próximo compromiso de Sporting Cristal será ante Comerciantes Unidos, programado para el sábado 25 de abril, donde se espera que Castro mantenga su lugar en el once inicial. Mientras tanto, el futbolista continúa entrenando con normalidad junto al plantel celeste, a la espera de novedades respecto a posibles negociaciones o acercamientos formales desde el extranjero.

Perspectivas y valoración en el mercado internacional

El interés de Flamengo refleja el crecimiento de Castro en el mercado internacional, donde su valor y proyección lo perfilan como una apuesta a futuro en el fútbol sudamericano. (Sporting Cristal)

El interés de Flamengo, uno de los clubes más importantes de Sudamérica, representa un reconocimiento al potencial de Maxloren Castro. Sin embargo, según Markaj Top News, la intención inicial del club brasileño sería incorporarlo a su equipo Sub-20, permitiendo un proceso de adaptación antes de considerar su ascenso al primer plantel profesional.

En paralelo, la cotización de Castro en el portal Transfermarkt, que lo sitúa en un millón de euros, evidencia el crecimiento de su perfil en el mercado de pases y el valor que ha adquirido su ficha dentro del fútbol peruano. Esta cifra lo ubica como uno de los jugadores mejor valorados de su generación en el país y podría convertirse en un factor clave ante eventuales negociaciones entre clubes.

La proyección internacional de Castro no solo responde a su desempeño en el campeonato local, sino también a la visibilidad obtenida en torneos continentales y al seguimiento de ojeadores de distintas ligas. El desenlace sobre su futuro dependerá de la concreción de una oferta formal y de las condiciones que Sporting Cristal y el propio jugador consideren más convenientes para su desarrollo profesional.