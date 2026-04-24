Día Internacional del Animal de Laboratorio: la fecha que busca visibilizar el uso de animales en experimentación científica y médica

El debate en torno al uso de animales en investigación se intensifica, impulsando demandas de mayor regulación y el desarrollo de modelos experimentales basados en la innovación tecnológica y la responsabilidad social (Freepik)

Cada año, el 24 de abril el Día Internacional del Animal de Laboratorio se convierte en un punto de encuentro para organizaciones, científicos y defensores de los derechos animales que reclaman mayor regulación y alternativas a la experimentación en animales de laboratorio.

La jornada está presente en más de cuarenta países y se utiliza para difundir datos sobre el alcance de estos procedimientos, que involucran millones de seres vivos en el mundo.

El evento, también conocido como World Day for Laboratory Animals, fue instaurado por entidades británicas en la década de 1970 e impulsa el debate sobre los límites éticos y la necesidad de desarrollar métodos científicos que minimicen el sufrimiento animal. La fecha coincide con el nacimiento de Lord Dowding, figura histórica en la defensa de los derechos de los animales.

Origen y significado del Día Internacional del Animal de Laboratorio

La conmemoración del 24 de abril surge como una iniciativa global para visibilizar el uso de animales en la ciencia, impulsada por organizaciones que promueven ética, transparencia y métodos alternativos. (Freepik)

El Día Internacional del Animal de Laboratorio se estableció en 1979 por la organización británica National Anti-Vivisection Society (NAVS), con el objetivo de visibilizar el impacto de la experimentación animal y fomentar la búsqueda de alternativas científicas. La elección del 24 de abril responde al aniversario del nacimiento de Lord Hugh Dowding, referente en la lucha contra el uso de animales en laboratorios y presidente de la NAVS.

La conmemoración fue adoptada rápidamente por entidades de protección animal en Europa y otros continentes. Según la organización internacional World Day for Laboratory Animals, la efeméride pretende subrayar la necesidad de transparencia en la investigación y el compromiso de los sectores académicos y farmacéuticos para reducir el número de animales empleados en ensayos. A lo largo de los años, la fecha ha servido para impulsar campañas globales y cambios en la legislación, así como para promover el principio de las “3R”: reemplazo, reducción y refinamiento en el uso de animales para experimentos.

El impacto de la experimentación en cifras y debates actuales

El uso de entre 50 y 100 millones de animales en estudios biomédicos evidencia la magnitud del fenómeno y reaviva cuestionamientos sobre el sufrimiento y la validez de estos métodos. (Freepik)

De acuerdo con datos de la organización británica NAVS y la plataforma UBUVerde de la Universidad de Burgos, cada año se emplean entre 50 y 100 millones de animales en laboratorios de todo el mundo. Esta cifra incluye roedores, conejos, perros, gatos y primates, empleados en investigaciones biomédicas, farmacológicas y toxicológicas.

Diversas entidades señalan que, si bien el uso de animales ha permitido avances médicos relevantes, existen cuestionamientos éticos sobre el sufrimiento causado y la validez de extrapolar resultados a seres humanos. El debate se ha intensificado con la aparición de nuevas técnicas, como la biología computacional y los modelos celulares in vitro, que abren la puerta a métodos menos invasivos.

Según la asociación española ADDA, “la presión ciudadana y los avances científicos están favoreciendo una transición hacia modelos experimentales más respetuosos con los animales”. Sin embargo, la cantidad de animales utilizados en investigación sigue siendo alta, especialmente en países con menor regulación.

Movilización internacional y panorama en España y América Latina

La creciente presión social y académica ha consolidado esta jornada como un espacio de reflexión global, orientado a mejorar las condiciones de los animales y transformar las prácticas científicas. (Freepik)

La conmemoración del Día Internacional del Animal de Laboratorio involucra a organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación en más de cuarenta países. En España, entidades como ADDA y plataformas universitarias impulsan campañas de información, charlas y actividades educativas para difundir la importancia de la ética en la experimentación científica.

En América Latina, la fecha también ha cobrado relevancia. Diversos colectivos promueven la actualización de normativas, la implementación de métodos alternativos y la formación en bioética para profesionales de la salud y la investigación. El movimiento internacional destaca la necesidad de armonizar las legislaciones y aumentar la colaboración entre países para garantizar estándares éticos en la ciencia experimental.

El Día Internacional del Animal de Laboratorio se mantiene como una jornada clave para exigir mayor transparencia, promover la investigación responsable y recordar el compromiso con el bienestar animal en la ciencia global.