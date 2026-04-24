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Samahara Lobatón enfrenta a Pamela López en 'La Granja VIP': "Me pareces una mujer manipuladora, calculadora y tampoco te tolero"

En la última gala de nominación, la hija de Melissa Klug sorprendió a todos al confrontar sin filtros a López. Shirley Arica, Pablo Heredia y Pati Lorena también la nominaron

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Pamela López y Samahara Lobatón
Samahara Lobatón acusa a Pamela López de manipuladora y calculadora en la gala de nominación de 'La Granja VIP'.

La tensión en ‘La Granja VIP’ alcanzó un nuevo nivel durante la más reciente gala de nominación, donde Samahara Lobatón arremetió públicamente contra Pamela López, calificándola de “manipuladora” y “calculadora”. El enfrentamiento se produjo después de que Pamela López nominara primero a Samahara, argumentando que no le gustaba su timbre de voz, lo que motivó una respuesta contundente por parte de la hija de Melissa Klug.

“Me pareces una mujer manipuladora, calculadora y tampoco te tolero. No tolero la manipulación que haces sobre Paul Michael y sobre todo te hayas metido con una persona que no te ha hecho absolutamente nada y siempre tengas comentarios pasivos-agresivos hacia él, me refiero a Pablo Heredia”, declaró Samahara durante la nominación, generando un momento de alto impacto en el reality.

Lobatón detalló que la influencia de Pamela López sobre Paul Michael, su pareja dentro del programa, había sido notoria para varios participantes, sugiriendo que la actitud de Pamela no solo afecta a su pareja, sino también al clima de convivencia en la casa.

“Siempre tiene esos comentarios pasivo-agresivos hacia él, no sé si porque Paul estuvo celoso de él, porque a ella le cae mal o porque no sé, pero más habla de ti que de Pablo. Le dijiste que tenía un ‘corazón convenido’ y mucho más”, sostuvo.

Durante la noche de nominación, Pamela López elige a Samahara y revela una razón muy personal para su voto: no tolera su timbre de voz. Descubre la reacción de Samahara ante esta inesperada justificación. Video: Instagram La Granja VIP

Pamela López, al recibir el comentario, respondió con una frase: “No tengo nada que decir porque lo que ‘Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro’”, evitando profundizar en la confrontación.

Más acusaciones: Shirley Arica y Pablo Heredia también critican a Pamela López

Samahara Lobatón no fue la única en criticar el comportamiento de Pamela López. Shirley Arica también arremetió en vivo y justificó su voto con palabras directas: “Simplemente te nomino porque no me gusta la gente mustia como tú, siento que manipulas, estoy de acuerdo con mis compañeros a Paul Michael. Siento que Paul tiene mucho talento, lo poco que he conocido hasta ahora... he tratado de acercarme a ti en muchas oportunidades... no te noté sincera”.

Arica cuestionó la sinceridad de Pamela y además la acusó de ocultar aspectos de su personalidad y de querer vender un romance idealizado para las cámaras: “Siento que algo ocultas… quieres vender un amor bonito afuera… pero me encantaría que el 24/7 que tanto mencionan se muestre tal cual es y que toda la gente que está afuera vea como eres realmente y cómo tratas a tu pareja, porque siempre lo dejas como un ignorante”, afirmó.

Pamela respondió: “No me considero una mustia, es tu opinión, la respeto… cuando siento una mala energía puedo saludar, pero la conexión no es la misma, no soy hipócrita”.

Samahara Lobatón no se guardó nada y nominó directamente a Pamela López en 'La Granja VIP', acusándola de ser una persona manipuladora y calculadora, especialmente con sus compañeros. Revive el tenso momento. Video: Instagram La Granja VIP

El actor argentino Pablo Heredia también se sumó a las críticas hacia Pamela López, luego de que ella insinuara que él coqueteaba con Gabriela Herrera y lo calificara de “conveniente” por sus relaciones dentro del reality.

Heredia, visiblemente molesto, encaró a Pamela y a la propia Gabriela frente a cámaras para aclarar que no hubo coqueteo y que estaba soltero en el momento de los hechos: “Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiero... Eso es pasivo-agresivo porque estoy hablando en serio”, sostuvo.

Dinámica de nominaciones y reacciones en la casa

La dinámica de nominaciones en ‘La Granja VIP’ ha intensificado los conflictos entre los participantes, generando alianzas y rupturas dentro del grupo. Pamela López, quien fue nominada a peón por varios compañeros, se encuentra en riesgo de eliminación. La razón principal, según sus compañeros, es la aparente manipulación que ejerce sobre Paul Michael y sus comentarios considerados pasivo-agresivos hacia otros concursantes.

En otro momento de la semana, Pamela López protagonizó una discusión con Paul Michael durante el desayuno, reclamándole por no esperarla para comer juntos. El cantante, por su parte, respondió cuestionando por qué debía esperarla si ella tampoco lo hacía, lo que derivó en un cruce de palabras y acusaciones de inmadurez.

Shirley Arica no se guarda nada y nomina directamente a Pamela López, desatando un tenso enfrentamiento. La acusa de ser "mustia", manipuladora y de no ser sincera en su relación, lo que provoca una acalorada respuesta de Pamela. Video: Instagram La Granja VIP

La relación entre ambos, que había iniciado con muestras de cercanía y apoyo mutuo, parece verse afectada por las presiones y el ambiente competitivo del reality, marcando un distanciamiento en la convivencia.

La semana de nominaciones ha dejado a Pamela López como una posible participante en dejar la granja, pero junto a ella también están nominados Cri Cri, Gabriela Herrera y Samahara Lobatón. El ambiente en la casa se mantiene tenso y la resolución de estos conflictos podría definir el futuro de varios participantes en la competencia.

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