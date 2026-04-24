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Ale Fuller responde a Renato Rossini Jr. tras declaraciones en ‘La Granja VIP Perú’: “No sé qué está pasando con él”

La actriz se pronunció acerca de una presunta infidelidad mientras compartían una relación con Renato, afirmando que está “muy confundida” por sus declaraciones.

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Ale Fuller rompe el silencio sobre Renato Rossini Jr. y los rumores de infidelidad en ‘La Granja VIP Perú’

Ale Fuller fue interceptada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ a la salida del concierto de Sebastián Yatra, donde se le preguntó por las recientes declaraciones de Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP Perú’.

El actor dejó entrever que la relación entre ambos terminó debido a la aparición de una tercera persona y actitudes que calificó como “cercanía dudosa”, lo que reavivó el interés y la controversia en la farándula local.

Ante la consulta, Fuller respondió con desconcierto: “Yo no sé qué está pasando con lo que dice Rena. Estoy muy confundida. Hace tiempo que estoy muy confundida con sus declaraciones. Le mandamos un abrazo”.

Su declaración refleja su decisión de mantener distancia del tema y evitar ahondar en los detalles de su vida sentimental.

Ale Fuller responde a Renato Rossini Jr. tras declaraciones en ‘La Granja VIP Perú’. IG
Ale Fuller responde a Renato Rossini Jr. tras declaraciones en ‘La Granja VIP Perú’. IG

Renato Rossini Jr. y la polémica en ‘La Granja VIP Perú’

La convivencia y las confesiones dentro de La Granja VIP Perú han generado múltiples titulares. En una conversación con Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. relató cómo se gestó el fin de su relación con Ale Fuller, dejando entrever la presencia de un tercero como el detonante del quiebre.

Rossini Jr. fue claro al señalar: “Había una cercanía dudosa. Prefiero dar un paso al costado, algo que a mí no me va a sumar”.

El actor explicó que la situación se volvió “media turbia” cuando Fuller y el tercero compartieron tiempo durante la postproducción de una película en la que ambos participaban, generando incomodidad y desconfianza.

Pablo Heredia, por su parte, comentó que esa tercera persona habría estado presente desde antes, incluso durante su propia relación con la actriz. “Él estaba desde mucho antes, desde mi época. Viene remándola desde la mitad de mi relación”, añadió el actor argentino.

Renato Rossini Jr. deja entrever que Ale Fuller le fue infiel: “Había una cercanía dudosa”

El fin de una relación: versiones y señales

La relación entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. fue en su momento una de las más comentadas en el ambiente artístico peruano. Compartieron proyectos y se mostraron cercanos en redes sociales, pero los rumores sobre la presencia de otra persona y el desgaste de la relación siempre estuvieron presentes.

En La Granja VIP Perú, Rossini Jr. reconoció que no hubo una ruptura dramática, sino una decisión consciente ante la falta de transparencia. “Tan fácil es decir: ‘Siento esto por esta persona, no he superado esto, me preocupa más mi vida profesional’. Eso, mejor chau y haz tu vida”, reflexionó el actor, dejando claro que prefirió cortar por lo sano antes que alimentar una relación marcada por la desconfianza.

El tiempo, según Rossini Jr., le dio la razón. Gracias a amigos en común, finalmente confirmó sus sospechas sobre la cercanía entre Ale Fuller y el colega en cuestión.

Ale Fuller opta por la reserva y la diplomacia

A pesar de la insistencia mediática, Ale Fuller ha decidido mantener la reserva sobre los detalles de su vida sentimental. Su breve declaración evidencia un esfuerzo por cuidar su imagen y evitar la confrontación directa, a pesar de la polémica generada por las palabras de su expareja.

La actriz, recordada por su participación en Ven, Baila, Quinceañera, se ha enfocado en sus proyectos profesionales y en mantener una postura diplomática ante los rumores y las versiones cruzadas. Cada vez que surge un nuevo episodio relacionado con su pasado amoroso, su nombre vuelve a ser tendencia, lo que confirma el interés sostenido del público en su vida privada.

Ale Fuller se pronuncia sobre Pablo Heredia: “No fue por Alondra García Miró”. Infobae Perú / Captura TV - Willax.
Ale Fuller se pronuncia sobre Pablo Heredia: “No fue por Alondra García Miró”. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

El fenómeno de los romances en realities y la exposición mediática

La confesión de Renato Rossini Jr. en 'La Granja VIP Perú no solo reavivó la atención sobre su relación con Ale Fuller, sino que también expuso el fenómeno de los romances y rupturas en el entorno de los realities. La convivencia forzada y las confesiones televisadas han sido terreno fértil para el surgimiento de polémicas y especulaciones en la farándula.

En este contexto, las declaraciones de Rossini Jr. y la reacción de Fuller son un recordatorio de que, incluso en el ambiente artístico, el amor y la confianza pueden verse desafiados por la cercanía y la exposición mediática. Tanto el actor como la actriz han optado por caminos distintos: él, la sinceridad abierta en el reality; ella, la reserva y la cautela frente a la prensa.

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