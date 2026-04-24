Ignacio Buse se sincera sobre la presión de representar al Perú en la élite del tenis: “A veces pienso que estoy defraudando”

Ignacio Buse y la presión de representar al país. Crédito: Difusión.

España cuenta con la cuarta colonia de peruanos más extensa del mundo. He ahí el por qué de la alegría peruana en cada punto a favor de Ignacio Buse durante su juego ante Adrián Mannarino, por la primera ronda del Masters 1000 de Madrid. Las banderas peruanas, el ”Perú, Perú” y el ”Vamos, Nacho” ya habían hecho de las suyas en Nueva York —el año pasado— y en Miami, este curso.

Ante la ausencia de éxitos de envergadura en un deporte masivo, la afición nacional ha encontrado en Ignacio Buse una nueva figura para alentar, pero eso también representa que carga con un peso inmenso de una nación ávida de placer competitivo. Y cuando los logros son esquivos, las redes sociales suelen cumplir un rol que agudiza crisis y críticas.

En ese sentido, ’Nacho’ toma consciencia del papel que ahora funge en los aficionados. Cuando los tiene cerca, como recientemente en la cancha 4 de la Caja Mágica madrileña, pueden erigirse como un plus. ”Me siento como en casa”, sostuvo en diálogo con ’Punto de break’.

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No obstante, la mochila que carga ”sobre todo por lo que implica ser peruano” y lo expuesto en los acápites anteriores, ”es difícil” de sostener. ”Te generan expectativas, una presión extra, sientes que tienes que dar algo a cambio todo el rato”, se sincera el ’Colorado’, #58 del mundo, el mejor ranking de su carrera.

En ese sentido, es vital que Buse trabaje con su comando técnico y el psicólogo deportivo la gestión de estas emociones: ”Trato de desconectar y pensar que las cosas se tienen que hacer por uno mismo y no por el resto. A veces me confundo y pienso que estoy defraudando, pero intento centrarme en mí y en las cosas que tengo que mejorar".

El trabajo psicológico en la carrera de Buse

El recorrido profesional de Ignacio Buse ha estado marcado no solo por desafíos físicos, sino también por la exigencia psicológica inherente al tenis de alto rendimiento. Durante el último Challenger de Lima, el joven tenista peruano reconoció abiertamente que atravesaba un momento mental complicado. La presión de competir en la ciudad donde nació y recibir el aliento de su público local sumó una carga emocional adicional, transformando el torneo en una experiencia tan especial como demandante.

Ignacio Buse se despidió en los cuartos de final del Challenger de Lima 3. Crédito: Igma Sports.

A comienzos de este año, Buse debió enfrentar otro obstáculo: una lesión en el talón de Aquiles lo forzó a pausar su calendario y le impidió participar en la gira australiana. Este contratiempo físico no solo afectó su preparación, sino que también puso a prueba su resiliencia mental, obligándolo a replantear objetivos y gestionar la frustración de quedar fuera de las primeras grandes citas del circuito.

En el tenis, la fortaleza mental resulta tan determinante como la condición física. La capacidad de manejar la presión, adaptarse a la adversidad y sobreponerse a los altibajos emocionales define la proyección de cualquier carrera profesional. En el caso de Buse, el trabajo psicológico se convierte en una herramienta imprescindible para sostener el rendimiento competitivo y potenciar su desarrollo, especialmente en etapas iniciales donde la exposición mediática y las expectativas crecen a la par de los logros deportivos.

Ignacio Buse vs Athur Fils: día, hora y dónde ver

El camino de Ignacio Buse en el Masters 1000 de Madrid tiene un nuevo y exigente reto. El peruano enfrentará este viernes 24 de abril al francés Arthur Fils, actual número 25 del mundo y uno de los tenistas con mayor proyección en el circuito.

Ignacio Buse vs Arthur Fils: horario y dónde ver el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026

El duelo, válido por la segunda ronda, será una oportunidad clave para que el ‘Colorado’ mantenga su ascenso en el circuito profesional y de un golpe sobre la arcilla en Madrid. Las acciones en la cancha 3 de la Caja Mágica iniciarán aproximadamente a las 06:45 horas en todo el territorio nacional.

La expectativa por este choque es alta en toda la región. Los aficionados podrán seguir cada punto en vivo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de llevar las incidencias del torneo para todo el continente sudamericano.