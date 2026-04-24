Perú

Paralizan obras sin autorización en sede de Beneficencia de Tarma por afectar estructura histórica protegida

El inmueble, declarado Patrimonio Cultural de la Nación, está sujeto a regulaciones que exigen autorización previa para cualquier intervención

Guardar
Se ordenó paralizar trabajos no autorizados en la sede de la Beneficencia Pública de Tarma. Difusión
Se ordenó paralizar trabajos no autorizados en la sede de la Beneficencia Pública de Tarma. Difusión

La intervención estatal sobre bienes históricos vuelve a ocupar la agenda pública en el interior del país. En la ciudad de Tarma, autoridades culturales y judiciales activaron un procedimiento para detener trabajos ejecutados sin autorización en un inmueble reconocido oficialmente como patrimonio. La medida responde a una alerta sobre modificaciones que comprometían la estructura original del edificio.

El caso refleja tensiones frecuentes entre mantenimiento, uso institucional y conservación patrimonial. Las acciones ejecutadas en edificaciones protegidas requieren procedimientos específicos que buscan preservar sus características originales. La ausencia de estos controles puede derivar en sanciones administrativas y en responsabilidades de otra naturaleza.

El inmueble involucrado cumple funciones públicas y forma parte del registro de bienes protegidos por el Estado. Su condición legal obliga a cumplir normas estrictas antes de cualquier intervención. En este contexto, la actuación conjunta de distintas entidades marcó un punto de control frente a posibles alteraciones irreversibles.

Intervención coordinada de autoridades

Las obras incluían el recubrimiento con cemento de muros de piedra y adobe, sin autorización previa. Difusión
Las obras incluían el recubrimiento con cemento de muros de piedra y adobe, sin autorización previa. Difusión

El órgano instructor de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, dependiente del Ministerio de Cultura, dispuso la paralización inmediata de trabajos detectados en el local central de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tarma. La acción se ejecutó en coordinación con la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma y la Policía Nacional del Perú.

Según la información oficial, las labores consistían en el revestimiento con cemento de muros de piedra y adobe. Estas modificaciones carecían de autorización previa, requisito indispensable para cualquier intervención en bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación.

El operativo se enmarca en acciones de prevención del delito vinculadas a la protección del patrimonio. La presencia del Ministerio Público y de la Policía respondió a la necesidad de garantizar el cumplimiento inmediato de la disposición emitida por la autoridad cultural.

El inmueble intervenido cuenta con reconocimiento oficial desde la Resolución Viceministerial N.° 683-2011-VMPCIC-MC. Esta condición activa la aplicación de la Ley N.° 28296, normativa que regula la protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

El artículo 22.1 de dicha ley establece que toda obra o modificación requiere autorización previa del Ministerio de Cultura. Esta exigencia busca asegurar que cualquier intervención respete los valores históricos, arquitectónicos y culturales del bien protegido.

La normativa también contempla sanciones frente a incumplimientos. Estas pueden incluir medidas administrativas, así como responsabilidades civiles y penales en casos determinados. La aplicación de estas disposiciones depende de la evaluación que realicen las autoridades competentes.

Advertencia a propietarios y administradores

Nuevas reglas apuntan a ampliar el alcance jurídico, prohibir ciertas prácticas comerciales y establecer criterios claros respecto a la declaración de beneficios en envases alimenticios de consumo para infantes (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Nuevas reglas apuntan a ampliar el alcance jurídico, prohibir ciertas prácticas comerciales y establecer criterios claros respecto a la declaración de beneficios en envases alimenticios de consumo para infantes (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

El Ministerio de Cultura emitió un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía y a quienes gestionan bienes culturales. En el documento se señala: “Exhortamos a la ciudadanía, así como a propietarios, poseedores o administradores de bienes culturales, a no realizar intervenciones sin autorización”.

La advertencia incluye las posibles consecuencias legales de intervenir inmuebles protegidos sin cumplir los procedimientos establecidos. La entidad enfatiza que estas acciones pueden constituir infracciones sancionables dentro del marco normativo vigente.

Además, la institución reiteró su rol en la defensa del patrimonio. En ese sentido, indicó que mantiene acciones articuladas con otras entidades para asegurar la conservación de estos bienes, considerados parte del legado cultural del país.

Llamado a la protección del patrimonio

Las autoridades han insistido en la importancia de la participación ciudadana en la protección del patrimonio. El Ministerio de Cultura habilitó canales de denuncia para que cualquier persona pueda reportar daños o situaciones de riesgo en bienes culturales.

Entre los mecanismos disponibles se encuentra el Formulario de Denuncias sobre Afectaciones al Patrimonio Cultural de la Nación, al que se puede acceder a través de la página web del ministerio. También es posible realizar denuncias a los teléfonos 976066977 y 990341377, dependiendo del tipo de bien afectado y los correos:

  • atenciondedenuncias@cultura.gob.pe (para casos de bienes inmuebles)
  • recuperaciones@cultura.gob.pe (para casos de bienes muebles)

La Dirección de Recuperaciones, entidad adscrita a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, enfatizó la necesidad de reforzar la vigilancia sobre los bienes culturales, especialmente ante el riesgo de tráfico ilícito. La colaboración con organismos internacionales ha permitido identificar mercados físicos y virtuales donde se comercializan piezas de origen dudoso.

Temas Relacionados

Tarmapatrimonio culturalMinculperu-noticias

Más Noticias

Said Palao explota y enfrenta en vivo a la producción de ‘Esto es Guerra’: “Ustedes para inventar historias son los mejores”

El atleta estalló en plena transmisión por los cuestionamientos sobre sus ausencias, aclarando que su estado de salud lo mantiene alejado de las pruebas y exigiendo más transparencia en la comunicación del programa

Said Palao explota y enfrenta en vivo a la producción de ‘Esto es Guerra’: “Ustedes para inventar historias son los mejores”

Adultos mayores pueden mejorar su calidad de vida con el baile: Minsa destaca sus beneficios en la salud física y mental

El Dr. Alfredo Stuart Barreto destacó que los ejercicios rítmicos como el baile no solo contribuyen a disminuir los riesgos asociados al envejecimiento, sino que también fortalecen la integración social de los adultos mayores

Adultos mayores pueden mejorar su calidad de vida con el baile: Minsa destaca sus beneficios en la salud física y mental

Día Internacional del Animal de Laboratorio: la fecha que busca visibilizar el uso de animales en experimentación científica y médica

Cada 24 de abril se conmemora el Día Internacional del Animal de Laboratorio, una jornada dedicada a sensibilizar sobre el uso de animales en investigaciones científicas, promover la transparencia y estimular el desarrollo de métodos alternativos

Día Internacional del Animal de Laboratorio: la fecha que busca visibilizar el uso de animales en experimentación científica y médica

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

El líder de Renovación Popular remitió una carta notarial al empresario el 21 de abril tras recibir un pedido de rectificación por declaraciones formuladas durante un acto público

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

Pablo Heredia y Gabriela Herrera harán baile sensual en ‘La Granja VIP’ ante la mirada atenta de Diego Chávarri y Shirley Arica

El reality prepara una dinámica especial: Pablo y Gabriela realizarán un baile sensual, mientras crecen las tensiones entre Diego y Shirley tras recientes confesiones.

Pablo Heredia y Gabriela Herrera harán baile sensual en ‘La Granja VIP’ ante la mirada atenta de Diego Chávarri y Shirley Arica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

Rafael López Aliaga retrocede ante advertencia de demanda y pide disculpas a Samuel Dyer por acusarlo de pagar a fujimoristas

PNP vigila la vivienda de Piero Corvetto en medio del pedido fiscal para que se ordene su detención

Keiko Fujimori pide una campaña electoral sin agresiones y llama a respetar las decisiones del JNE: “Hagamos este proceso sin agresiones”

Keiko Fujimori se opone a moción de vacancia contra José Balcázar en plena crisis por compra de aviones F-16: “No es el momento”

Luis Galarreta revela que el propio círculo de Rafael López Aliaga envió disculpas a Keiko Fujimori por ser “agresivo”

ENTRETENIMIENTO

Said Palao explota y enfrenta en vivo a la producción de ‘Esto es Guerra’: “Ustedes para inventar historias son los mejores”

Said Palao explota y enfrenta en vivo a la producción de ‘Esto es Guerra’: “Ustedes para inventar historias son los mejores”

Pablo Heredia y Gabriela Herrera harán baile sensual en ‘La Granja VIP’ ante la mirada atenta de Diego Chávarri y Shirley Arica

Samahara Lobatón enfrenta a Pamela López en 'La Granja VIP': "Me pareces una mujer manipuladora, calculadora y tampoco te tolero"

Ale Fuller responde a Renato Rossini Jr. tras declaraciones en ‘La Granja VIP Perú’: “No sé qué está pasando con él”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Cusco: el romántico viaje de la pareja por Perú alimenta los rumores de un amor en ascenso

DEPORTES

Los Chankas dedica triunfazo ante Cienciano por Liga 1 2026 a Héctor González por la pérdida de su padre: “Estamos contigo”

Los Chankas dedica triunfazo ante Cienciano por Liga 1 2026 a Héctor González por la pérdida de su padre: “Estamos contigo”

Los partidos que le faltan a Alianza Lima y Los Chankas: la recta final rumbo al título del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Maxloren Castro en la mira de Flamengo tras destacada actuación en Copa Libertadores: proponen plan inicial para su adaptación en Brasil

Gabriel Costa explica así el fracaso de Javier Rabanal en Universitario: “Su idea no pudo fluir, no es fácil manejar a un equipo grande”

Ignacio Buse se sincera sobre la presión de representar al Perú en la élite del tenis: “A veces pienso que estoy defraudando”