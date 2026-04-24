Paralizan obras sin autorización en sede de Beneficencia de Tarma por afectar estructura histórica protegida

Se ordenó paralizar trabajos no autorizados en la sede de la Beneficencia Pública de Tarma. Difusión

La intervención estatal sobre bienes históricos vuelve a ocupar la agenda pública en el interior del país. En la ciudad de Tarma, autoridades culturales y judiciales activaron un procedimiento para detener trabajos ejecutados sin autorización en un inmueble reconocido oficialmente como patrimonio. La medida responde a una alerta sobre modificaciones que comprometían la estructura original del edificio.

El caso refleja tensiones frecuentes entre mantenimiento, uso institucional y conservación patrimonial. Las acciones ejecutadas en edificaciones protegidas requieren procedimientos específicos que buscan preservar sus características originales. La ausencia de estos controles puede derivar en sanciones administrativas y en responsabilidades de otra naturaleza.

El inmueble involucrado cumple funciones públicas y forma parte del registro de bienes protegidos por el Estado. Su condición legal obliga a cumplir normas estrictas antes de cualquier intervención. En este contexto, la actuación conjunta de distintas entidades marcó un punto de control frente a posibles alteraciones irreversibles.

Intervención coordinada de autoridades

Las obras incluían el recubrimiento con cemento de muros de piedra y adobe, sin autorización previa. Difusión

El órgano instructor de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, dependiente del Ministerio de Cultura, dispuso la paralización inmediata de trabajos detectados en el local central de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tarma. La acción se ejecutó en coordinación con la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma y la Policía Nacional del Perú.

Según la información oficial, las labores consistían en el revestimiento con cemento de muros de piedra y adobe. Estas modificaciones carecían de autorización previa, requisito indispensable para cualquier intervención en bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación.

El operativo se enmarca en acciones de prevención del delito vinculadas a la protección del patrimonio. La presencia del Ministerio Público y de la Policía respondió a la necesidad de garantizar el cumplimiento inmediato de la disposición emitida por la autoridad cultural.

El inmueble intervenido cuenta con reconocimiento oficial desde la Resolución Viceministerial N.° 683-2011-VMPCIC-MC. Esta condición activa la aplicación de la Ley N.° 28296, normativa que regula la protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

El artículo 22.1 de dicha ley establece que toda obra o modificación requiere autorización previa del Ministerio de Cultura. Esta exigencia busca asegurar que cualquier intervención respete los valores históricos, arquitectónicos y culturales del bien protegido.

La normativa también contempla sanciones frente a incumplimientos. Estas pueden incluir medidas administrativas, así como responsabilidades civiles y penales en casos determinados. La aplicación de estas disposiciones depende de la evaluación que realicen las autoridades competentes.

Advertencia a propietarios y administradores

Nuevas reglas apuntan a ampliar el alcance jurídico, prohibir ciertas prácticas comerciales y establecer criterios claros respecto a la declaración de beneficios en envases alimenticios de consumo para infantes (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

El Ministerio de Cultura emitió un pronunciamiento dirigido a la ciudadanía y a quienes gestionan bienes culturales. En el documento se señala: “Exhortamos a la ciudadanía, así como a propietarios, poseedores o administradores de bienes culturales, a no realizar intervenciones sin autorización”.

La advertencia incluye las posibles consecuencias legales de intervenir inmuebles protegidos sin cumplir los procedimientos establecidos. La entidad enfatiza que estas acciones pueden constituir infracciones sancionables dentro del marco normativo vigente.

Además, la institución reiteró su rol en la defensa del patrimonio. En ese sentido, indicó que mantiene acciones articuladas con otras entidades para asegurar la conservación de estos bienes, considerados parte del legado cultural del país.

Llamado a la protección del patrimonio

Las autoridades han insistido en la importancia de la participación ciudadana en la protección del patrimonio. El Ministerio de Cultura habilitó canales de denuncia para que cualquier persona pueda reportar daños o situaciones de riesgo en bienes culturales.

Entre los mecanismos disponibles se encuentra el Formulario de Denuncias sobre Afectaciones al Patrimonio Cultural de la Nación, al que se puede acceder a través de la página web del ministerio. También es posible realizar denuncias a los teléfonos 976066977 y 990341377, dependiendo del tipo de bien afectado y los correos:

atenciondedenuncias@cultura.gob.pe (para casos de bienes inmuebles)

recuperaciones@cultura.gob.pe (para casos de bienes muebles)

La Dirección de Recuperaciones, entidad adscrita a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, enfatizó la necesidad de reforzar la vigilancia sobre los bienes culturales, especialmente ante el riesgo de tráfico ilícito. La colaboración con organismos internacionales ha permitido identificar mercados físicos y virtuales donde se comercializan piezas de origen dudoso.