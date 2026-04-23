Gabriel Costa explica así el fracaso de Javier Rabanal en Universitario: “Su idea no pudo fluir, no es fácil manejar a un equipo grande”

Gabriel Costa destacó las capacidades de Javier Rabanal, pero consideró que no llegó a conectar con Universitario. - Crédito: AFP

Gabriel Costa no es ajeno al momento convulso que atraviesa Universitario de Deportes. Aunque ha dejado, hace no mucho, las filas del vigente monarca del fútbol peruano, sigue con demasiada atención todo lo que sucede alrededor del equipo. En ese sentido, ha opinado acerca de la reciente accidentada salida de Javier Rabanal.

Durante una entrevista ofrecida a ‘Estudio Fútbol, el uruguayo-peruano reconoció que el entrenador español cuenta con unos pergaminos importantes que le permitieron llegar a la ‘U’, pero su idea, al igual que su manera de establecer un sistema matriz, no logró conectar con un plantel de futbolistas de renombre.

Gabriel Costa levantó dos títulos con Universitario. - Crédito: Difusión

“Llegó Rabanal, no lo conozco. Lo había enfrentado como jugador, pero creo que su idea no pudo fluir. Es un gran técnico con buena trayectoria, pero el club y los jugadores no estaban acostumbrados a esa táctica”, dijo Costa.

Y añadió: “No es fácil manejar a un equipo ganador con grandes jugadores. No sé qué sentirán o que se le cruzará en la cabeza al equipo. Una lástima”.

En otro pasaje de la conversación, Basilio, con un poco de picardía, indicó que “siempre hay que disfrutar los momentos buenos. Demasiados buenos fueron para la ‘U’”.

Javier Rabanal, de 48 años, fue el nombre elegido en Universitario a través de un consenso entre los directivos para ocupar el cargo de entrenador en lugar de Jorge Fossati, acaso el estratega más sobresaliente de los últimos años en Ate. Con el español se firmó un contrato de dos años, pero solo pudo cumplir cuatro meses debido a una marca irregularidad en Ate que devino en su salida a través de una resolución de vínculo.

Javier Rabanal solo se mantuvo cuatro meses como entrenador de Universitario. - Crédito: Difusión

De Ate a Montevideo

Gabriel Costa culminó su experiencia en el fútbol peruano defendiendo los colores de Universitario de Deportes, un desenlace inesperado para el delantero tras un segundo ciclo infructuoso en Alianza Lima. El club le abrió las puertas luego de su salida de Matute, convirtiéndose así en el último equipo peruano de su carrera.

Durante su paso por Ate, ‘Gabi’ Costa no logró establecerse como titular habitual, pero fue considerado un aporte relevante desde el banco de suplentes. Basilio, solía ingresar en la segunda mitad de los partidos y generaba situaciones de peligro que modificaban la dinámica ofensiva del equipo.

Entre sus actuaciones más recordadas destaca un gol sobre la hora ante la Universidad Técnica de Cajamarca en el estadio Nacional. En ese encuentro, Costa ejecutó un tiro libre en el último minuto, logrando una anotación que permaneció en la memoria de la hinchada de Universitario.

Con la camiseta crema, Gabriel Costa consiguió levantar dos títulos. El segundo campeonato obtenido reviste un significado especial dentro de su carrera, al haber sido determinante para que Universitario alcanzara el tricampeonato institucional, un logro de alto valor para la institución.

Gabriel Costa cerró su etapa en Perú con un bicampeonato personal con Universitario. - Crédito: Difusión

La llegada de Javier Rabanal como director técnico significó una apuesta por la renovación dentro del plantel, lo que redujo el espacio para Costa en la consideración principal del equipo. Ante este panorama, el delantero decidió poner fin a su ciclo en Ate y buscar nuevos horizontes.

De regreso en su país natal, Costa firmó contrato con el CA River Plate de la Segunda División uruguaya, donde fue anunciado como fichaje estelar. Este traspaso posiblemente marque el inicio de la etapa final de una trayectoria desarrollada entre el fútbol de Perú y Chile.